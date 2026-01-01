Möchtest du sehen, wie GitLab Ultimate dein Team unterstützen kann?
Entwickler(innen) bei Curve wählten GitLab, um die hohen Anforderungen der Fintech-Branche zu erfüllen.
Verbesserte CI/CD, Sicherheitsscans, Projektmanagement und Nachvollziehbarkeit treiben Innovation beim Fintech-Unternehmen Curve voran.
Bevor wir zu GitLab gewechselt sind, lag eine große Last auf den Operations-Teams. Es war schwierig, Entwickler(innen) in die Lage zu versetzen, ihre Arbeit effektiv zu erledigen. Die naheliegendste Lösung war, alles an einem Ort zu haben – übersichtlich und zentral verwaltet.
Curve ist eine Fintech-Plattform, die in über 31 Märkten im Vereinigten Königreich und im Europäischen Wirtschaftsraum aktiv ist und damit auch in Deutschland und weiteren EU-Märkten verfügbar ist. Curve vereint Kreditkarten, Debitkarten und Treuekarten in einer einzigen Karte – mit einer einzigen PIN. Dieses als Over-the-top Payment Servicing bekannte Modell wird durch Curves Engagement für Produktinnovation durch fortschrittliche Softwareentwicklung ermöglicht.
In den Anfängen arbeiteten Entwickler(innen) bei Curve hauptsächlich in PHP. Im Laufe der Zeit entwickelten sich die Teams weiter und nutzten neue Sprachen wie Golang, Kotlin, Swift und NodeJS. Eine fragmentierte Toolchain erschwerte jedoch die Integration von Software-Komponenten und bot wenig Transparenz in Entwicklungsprozesse. Build-Prozesse waren intransparent, was die Fehleridentifikation und -behebung erschwerte. Der Verwaltungsaufwand für eine Vielzahl verschiedener Werkzeuge beeinträchtigte die Produktivität der Teams. Der Druck wuchs durch die Anforderungen an Sicherheit, PCI-Compliance und Reporting in der Fintech-Branche – einem regulierten Umfeld mit kontinuierlich weiterentwickelten Anforderungen.
Mit wachsendem Entwicklungsteam wurde die Vereinfachung der DevOps-Prozesse nicht einfacher. „Es war schwierig, Entwickler in die Lage zu versetzen, ihre Arbeit effektiv zu erledigen. Die naheliegendste Lösung war, alles an einem Ort zu haben – übersichtlich und zentral verwaltet", erklärt Ed Shelton, Site Reliability Engineer bei Curve.
Die Entwickler(innen) bei Curve nutzten GitLab, um standardisierte CI/CD-Pipeline-Prozesse zu etablieren. Dabei gewann das Team mehr Kontrolle über Template-Probleme, die den Fortschritt gebremst hatten. Zu den frühen Vorteilen gehörte das schnelle Onboarding neuer Entwickler(innen): Zugang zu GitLab gewähren, einloggen – fertig. Kein Anlegen von Accounts für fünf oder mehr Dienste, keine persönlichen Zugriffstoken für jeden einzelnen. Entwickler(innen) konnten ab dem ersten Tag produktiv arbeiten.
Im Bereich Sicherheit ermöglichten GitLabs Sicherheitsscans schnellen Einblick in Schwachstellen – sowohl in neuem als auch in älterem Code. Reports erkennen Schwachstellen in einzelnen Jobs automatisch und verhindern, dass riskante Änderungen versehentlich in die Produktion gelangen. Der Wartungsaufwand für CI/CD hat sich erheblich reduziert. Neue Releases können schnell ausgerollt oder zurückgenommen werden.
GitLab Ultimate hat CI/CD, Sicherheit, Templating sowie Projektmanagement und Nachvollziehbarkeit bei Curve erheblich verbessert. Schnellere Builds ermöglichen es Entwickler(inne)n, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: das Programmieren. Mit GitLab erreichte Curve PCI-Compliance. GitLab-Dashboards machen Schwachstellen sichtbar, bevor sie die Sicherheit gefährden. Fortschritte beim Templating fördern Standardisierung und Governance. Das Ergebnis: leistungsstarke Pipeline-Prozesse und kürzere Release-Zeiten. Curve-Teams haben die Deployment-Zeit um rund 50 % reduziert.
GitLab wird für den gesamten Entwicklungslebenszyklus genutzt – von Repositories und Softwareentwicklung über Code-Reviews bis hin zur Nachverfolgung externer Partner. Boards, Milestones und Epics sind im Fintech-Kontext besonders nützlich. Die Plattform unterstützt die Erstellung von Audit-Trails, die Aktivitäten auf Diensten dokumentieren: woher eine Änderung stammt, wie sie sich manifestiert hat und wie sie umgesetzt wurde. Die Nachvollziehbarkeit der Serviceentwicklung ist in dieser Branche unverzichtbar.
Durch die vollständige Sichtbarkeit des Entwicklungslebenszyklus an einem zentralen Ort hat Curve klaren Einblick in die Arbeitsweise der Entwickler(innen) und potenzielle Engpässe. Die Möglichkeit, neue Features schnell auszurollen oder eine umfassende Fehlersuche durchzuführen, hat die Modernisierung erheblich vorangetrieben. Die Open-Source-Philosophie von GitLab deckt sich eng mit Curves Entwicklungsansatz. Community-Foren bieten stets einen Vorausblick auf kommende Funktionen – Transparenz, die die Planung erleichtert. Die umfangreiche Dokumentation ermöglicht Self-Service und gibt Entwickler(inne)n Zeit für das Wesentliche: Code schreiben.
Alle Informationen und Personen, die an der Fallstudie beteiligt waren, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell.