GitLab Ultimate hat CI/CD, Sicherheit, Templating sowie Projektmanagement und Nachvollziehbarkeit bei Curve erheblich verbessert. Schnellere Builds ermöglichen es Entwickler(inne)n, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: das Programmieren. Mit GitLab erreichte Curve PCI-Compliance. GitLab-Dashboards machen Schwachstellen sichtbar, bevor sie die Sicherheit gefährden. Fortschritte beim Templating fördern Standardisierung und Governance. Das Ergebnis: leistungsstarke Pipeline-Prozesse und kürzere Release-Zeiten. Curve-Teams haben die Deployment-Zeit um rund 50 % reduziert.

GitLab wird für den gesamten Entwicklungslebenszyklus genutzt – von Repositories und Softwareentwicklung über Code-Reviews bis hin zur Nachverfolgung externer Partner. Boards, Milestones und Epics sind im Fintech-Kontext besonders nützlich. Die Plattform unterstützt die Erstellung von Audit-Trails, die Aktivitäten auf Diensten dokumentieren: woher eine Änderung stammt, wie sie sich manifestiert hat und wie sie umgesetzt wurde. Die Nachvollziehbarkeit der Serviceentwicklung ist in dieser Branche unverzichtbar.

Durch die vollständige Sichtbarkeit des Entwicklungslebenszyklus an einem zentralen Ort hat Curve klaren Einblick in die Arbeitsweise der Entwickler(innen) und potenzielle Engpässe. Die Möglichkeit, neue Features schnell auszurollen oder eine umfassende Fehlersuche durchzuführen, hat die Modernisierung erheblich vorangetrieben. Die Open-Source-Philosophie von GitLab deckt sich eng mit Curves Entwicklungsansatz. Community-Foren bieten stets einen Vorausblick auf kommende Funktionen – Transparenz, die die Planung erleichtert. Die umfangreiche Dokumentation ermöglicht Self-Service und gibt Entwickler(inne)n Zeit für das Wesentliche: Code schreiben.