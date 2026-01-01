GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
イノベーションは若いフィンテック業界の生命線であり、ソフトウェアエンジニアリングには特に俊敏性が求められます。フィンテックプラットフォームプロバイダーCurveの開発者たちは、これらの差し迫ったニーズを満たすためにGitLabを選択しました。
GitLabの継続的インテグレーションとデリバリー（CI/CD）、セキュリティスキャン、プロジェクト管理、可監査性の向上が、このフィンテックスタートアップのイノベーションを推進しています。
GitLabに移行する前は、運用チームに大きな負担がかかっていました。開発者が効率的に仕事をできるようにするのは大変でした。すべてを一か所にまとめ、単一のダッシュボードで適切に管理することが明らかな選択でした。
Curveは、イギリスおよび欧州経済領域の31以上の市場でサービスを展開し、まもなく米国にも進出予定のフィンテックプラットフォームです。Curveはクレジットカード、デビットカード、ポイントカードを1枚にまとめます。レシートも追加できます。つまり、持ち歩く必要があるのはこの1枚のカードだけ。覚える必要があるのも1つの暗証番号だけです。オーバーザトップ決済サービスとも呼ばれるこの新しい金融・決済サービスモデルは、先進的なソフトウェアエンジニアリングを通じた製品イノベーションへのCurveのコミットメントによって実現されています。
Curveでのプログラミング初期は、チームメンバーは主にPHPで作業していました。取り組みが進むにつれ、チームはGolang、Kotlin、Swift、NodeJSなどの新しい言語を採用するようになりました。しかし、断片化したツールチェーンはソフトウェアコンポーネントの統合を困難にし、開発プロセスの可視性を低下させました。ビルドにはブラックボックス的な要素があり、問題の特定と修正が困難でした。さまざまなソフトウェアツールの管理とサポートに必要なリソースのオーバーヘッドが、チームの生産性目標達成能力を脅かしていました。さらに、規制が継続的に進化する注目度の高い業界であるフィンテックにおいて、最適なセキュリティ、Payment Card Industry（PCI）コンプライアンス、レポーティングを確保する必要性によって、プレッシャーはさらに高まっていました。
DevOpsの合理化という課題は、開発者が増えても容易にはなりませんでした。Curveはチームの成長をサポートするために、開発の簡素化と運用の合理化を目指しました。「開発者が実際に効率的に仕事をできるようにするのは大変でした。すべてを一か所にまとめ、単一のダッシュボードで適切に管理することが明らかな選択でした」と、CurveのサイトリライアビリティエンジニアであるEd Shelton氏は述べています。
Curveのエンジニアは、GitLabを使用して標準化された継続的インテグレーションと継続的デリバリー（CI/CD）パイプラインプロセスを実現しました。その一環として、チームは進捗を妨げていたテンプレートの問題をより適切に制御できるようになりました。GitLab導入による初期の利点の1つは、新しいエンジニアを迅速にオンボーディングできることでした。GitLabへのアクセス権を付与してログインさせるだけで済みます。5つ以上のサービスのアカウントを作成し、それぞれにパーソナルアクセストークンを生成する必要はありません。GitLabを使用するだけです。開発者は初日から「すぐに作業を開始」できました。
セキュリティの改善には、GitLabのセキュリティスキャンを使用して、新しいコードと古いコードの両方の脆弱性を迅速に可視化することが含まれます。レポートは個々のジョブの脆弱性を自動的に検出し、リスクのある変更が誤って本番環境に反映されるのを防ぎます。一方、CI/CDに費やすメンテナンス時間は大幅に削減されました。新しいリリースは迅速にロールアウトまたはロールバックできます。異なるシステムを統合するために開発者リソースを割く心配なく、新しい取り組みを迅速に開始できます。
CurveでのGitLab Ultimateの使用により、CI/CDの取り組みが大幅に改善され、セキュリティ面で大きなメリットを得られ、テンプレート作成が容易になり、プロジェクト管理と可監査性が合理化されました。より迅速に実行されるビルドは有益であり、プログラマーはプログラミングに集中できます。GitLabにより、CurveチームはPCIコンプライアンスを容易に達成しました。GitLabダッシュボードは、セキュリティを損なう可能性のある脆弱性を強調表示するようになりました。これに伴い、組織の標準化とより優れたガバナンスをサポートするテンプレートの進歩もあります。その結果、高性能なパイプライン運用とリリースまでの時間短縮が実現しました。Curveチームは、パイプラインデプロイにかかる時間を約50%削減しました。
プロジェクト管理ツールとしてのGitLabのメリットは多岐にわたります。すべてのリポジトリとソフトウェア開発自体（製品開発、コードレビュー、外部パートナーの追跡を含む）をカバーする完全な開発ライフサイクルに使用されています。ボード、マイルストーン、エピックは、フィンテックの要件において特に有用です。プラットフォームの機能は、サービスのアクティビティをマークし、変更がどこから来たか、変更がどのように現れたか、変更が実際にどのように実装されたかを記録する監査証跡の作成をサポートします。サービスがどのように進化するかを追跡できることは、この業界では非常に重要です。以前は、何かが本番環境にどのように反映されたかを調べることは困難でした。
完全なソフトウェア開発ライフサイクルを一か所で可視化することで、Curveは開発者がどのように作業しているか、ボトルネックがどこにあるかを明確に把握できます。俊敏に新機能をロールアウトしたり、包括的なバグ検索を行ったりする能力は、モダナイゼーションにとって大きな成果でした。全体的な変更をロールアウトする必要がある場合、チームはGitLab APIを使用して、これらの変更を簡単かつ効果的に行うことができました。最後に、GitLabのオープンソース精神はCurveの開発哲学と密接に一致しています。GitLabコミュニティフォーラムは常に今後の機能とそのステータスのプレビューを提供しており、そのような透明性は計画に役立つとエンジニアのEd Shelton氏は述べています。包括的なドキュメントリソースにより、開発者はセルフサービスで問題を解決でき、コードに集中する時間を確保できます。GitLabは、完全なコンプライアンスと運用効率の向上により、このフィンテックイノベーターの急速な成長をサポートしています。
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