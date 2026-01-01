CurveでのGitLab Ultimateの使用により、CI/CDの取り組みが大幅に改善され、セキュリティ面で大きなメリットを得られ、テンプレート作成が容易になり、プロジェクト管理と可監査性が合理化されました。より迅速に実行されるビルドは有益であり、プログラマーはプログラミングに集中できます。GitLabにより、CurveチームはPCIコンプライアンスを容易に達成しました。GitLabダッシュボードは、セキュリティを損なう可能性のある脆弱性を強調表示するようになりました。これに伴い、組織の標準化とより優れたガバナンスをサポートするテンプレートの進歩もあります。その結果、高性能なパイプライン運用とリリースまでの時間短縮が実現しました。Curveチームは、パイプラインデプロイにかかる時間を約50%削減しました。

プロジェクト管理ツールとしてのGitLabのメリットは多岐にわたります。すべてのリポジトリとソフトウェア開発自体（製品開発、コードレビュー、外部パートナーの追跡を含む）をカバーする完全な開発ライフサイクルに使用されています。ボード、マイルストーン、エピックは、フィンテックの要件において特に有用です。プラットフォームの機能は、サービスのアクティビティをマークし、変更がどこから来たか、変更がどのように現れたか、変更が実際にどのように実装されたかを記録する監査証跡の作成をサポートします。サービスがどのように進化するかを追跡できることは、この業界では非常に重要です。以前は、何かが本番環境にどのように反映されたかを調べることは困難でした。

完全なソフトウェア開発ライフサイクルを一か所で可視化することで、Curveは開発者がどのように作業しているか、ボトルネックがどこにあるかを明確に把握できます。俊敏に新機能をロールアウトしたり、包括的なバグ検索を行ったりする能力は、モダナイゼーションにとって大きな成果でした。全体的な変更をロールアウトする必要がある場合、チームはGitLab APIを使用して、これらの変更を簡単かつ効果的に行うことができました。最後に、GitLabのオープンソース精神はCurveの開発哲学と密接に一致しています。GitLabコミュニティフォーラムは常に今後の機能とそのステータスのプレビューを提供しており、そのような透明性は計画に役立つとエンジニアのEd Shelton氏は述べています。包括的なドキュメントリソースにより、開発者はセルフサービスで問題を解決でき、コードに集中する時間を確保できます。GitLabは、完全なコンプライアンスと運用効率の向上により、このフィンテックイノベーターの急速な成長をサポートしています。