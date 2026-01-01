Mit GitLab können Entwickler ihren Code nun eigenverantwortlich verwalten. „GitLab ermöglicht es unseren Entwicklern, direkt in Testumgebungen bereitzustellen, Integrationstests automatisch auszuführen und Nightly Builds in unserer Testumgebung zu deployen und dort automatisch zu testen", erklärt Baumann.

Die Entwicklungsproduktivität ist gestiegen, da Teams Code eigenständig veröffentlichen können. Nach Angaben von Baumann lag die Release-Frequenz zuvor bei rund vier Mal im Jahr. Jetzt sind es etwa 20 Mal täglich. „Alles ist jetzt in GitLab an einem zentralen Ort zusammengefasst, und es gibt eine Pipeline, über die der Kunde einen vollständigen Überblick über alle ausgeführten Pipelines hat", so Baumann. „Schlägt ein Schritt fehl, kann der Kunde die Pipeline neu starten und hat alle Logs in einem zentralen Projekt gesammelt. Das ist ein echter Mehrwert für uns und unsere Kunden."

Entwickler arbeiten auf ihren lokalen Maschinen. Der Großteil des Codes ist in .NET Core geschrieben, einzelne Features werden zunehmend in Golang entwickelt. Teams nutzen Visual Studio Code als IDE und deployen über GitLab-Pipelines in die Test- oder lokale Umgebung. Die Teams führen GitLab-Runner auf Kubernetes aus und erstellen eigene Deployment-Container mit allen Funktionen zum Bereitstellen und Verwalten ihrer Ressourcen auf Kubernetes.

Durch kleinere und häufigere Releases können Entwickler Fehler früher im Software-Lebenszyklus erkennen. „Fehler werden sehr, sehr schnell erkannt und auch sehr schnell behoben – in zehn Minuten bis zu einer Stunde. Und sie werden automatisch auch in der Produktionsumgebung behoben. Das ist ein echter Mehrwert", ergänzt Baumann.

GitLab gibt den Teams mehr Kontrolle, bessere Transparenz und eine verbesserte Planungsbasis. Mit weniger Werkzeugen in den Pipelines profitieren Kunden von schlankeren, übersichtlicheren Diensten.