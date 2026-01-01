Inventxは、GitLab CI/CDでパイプラインを簡素化し、運用効率を向上させました。
Inventx AGは、顧客のパイプラインを簡素化し、ツールチェーンの複雑さを軽減するソリューションを求めていました。
バグを非常に迅速に検出でき、修正も非常に速く行えます。10分から1時間程度で修正が完了し、本番環境にも自動的に反映されます。これは大きな価値です。
Inventx AGは、スイスの大手金融・保険サービスプロバイダー向けのITパートナーです。スイスの著名な金融・保険機関に対して、情報技術、コンサルティング、アプリケーション管理サービスを提供しています。この独立系IT企業は、顧客に対して個別のソリューション、最高品質のセキュリティ、データ保護を提供しています。
Inventx AGは、顧客のパイプラインを簡素化し、ツールチェーンの複雑さを軽減するソリューションを求めていました。同社は、分散したツールと非効率なワークフローによる生産性の低下を回避したいと考えていました。より良い開発者ワークフローの実装が最優先事項でした。
Inventxチームの大きな課題の1つは、プロセスが十分に効率的ではなく、リリースの遅延や開発時間の損失につながっていたことです。開発者は本番環境のセットアップに少なくとも丸1日を費やすことがあり、自動化されるべき単純なタスクに多くの時間が費やされていました。開発者はコードに集中することを妨げるこれらの手動で時間のかかるプロセスに不満を感じていました。新しいツールにより、Inventxチームはチーム間のコミュニケーションの断絶も回避したいと考えていました。
Inventxチームは、適切な開発者ワークフローを見つけるためにいくつかのツールを評価しました。従来のツールチェーンでは、複雑なメンテナンスと分断されたワークフローが課題となっていました。チームは、デプロイプロセスをコードとして管理し、統合されたソリューションを求めていました。
Inventxはソースコード管理にGitLabを使用した経験がありました。ワークフローを簡素化するために、CI/CDにもGitLabを使用し始めました。「パイプライン全体を再設計し、現在はGitLabとGitLab Runnerのみを使用しています。すべてがGitLabに集約されているため、トラブルシューティングが非常に簡単です。すべてのステップを非常によく把握でき、顧客もこのソリューションに非常に満足しています。これにより、このタスクを大幅に簡素化できました」とDevOpsエンジニアのLouis Baumannは述べています。
Inventxは顧客向けのパッケージサービスを作成しました。これは、ストレージ、モニタリング、ロギングサービスを含むコンテナプラットフォームであり、GitLabでCI/CD全体が実行されています。チームはパイプラインを実行するために複数の物理サーバーを必要としなくなりました。GitLabにより、ツールチェーンのワークフローとツール間のコンテキストスイッチを最小限に抑えることができました。「GitLabを使用することで複雑さが大幅に軽減され、すべてのワークフロープロセスが加速しました。1つの製品に対して実行されているすべてのプロセスの優れた概要を提供し、ツールチェーン全体を簡素化します」とBaumannは述べています。
GitLabにより、開発者は自分のコードを所有できるようになりました。「GitLabにより、開発者はテスト環境に直接デプロイし、テスト環境で自動的に結合テストを実行し、ナイトリービルドをテスト環境にデプロイして自動的にテストできるようになりました」とBaumannは述べています。
開発者が自分でコードをリリースできるようになったため、開発者の生産性が向上しました。Baumannによると、チームは以前は年に約4回リリースしていましたが、現在は1日に約20回リリースしています。「すべてがGitLabの1つの集中化された場所に含まれており、1つのパイプラインが実行され、顧客は実行されたすべての異なるパイプラインの優れた概要を把握できます」とBaumannは述べています。「ショットが失敗した場合、顧客はパイプラインで再試行し、再実行でき、すべてのロックが1つの中央プロジェクトに収集されます。これは私たちと顧客にとって本当に大きな価値です。」
エンジニアはローカルマシンで開発しています。コードの大部分は.NET Coreで書かれていますが、一部の機能はGolangで書き始めています。チームはIDEとしてVisual Studio Codeを使用し、GitLabパイプラインを使用してローカルマシンからテスト環境または環境にデプロイしています。チームはKubernetes上でGitLab Runnerを実行し、独自のデプロイコンテナを構築しています。これには、Kubernetes上でリソースをデプロイおよび管理するためのすべての機能が含まれています。
より小さなリリースをより速くデプロイしているため、エンジニアはソフトウェアライフサイクルの早い段階でバグを検出できます。「バグを非常に迅速に検出でき、修正も非常に速く行えます。10分から1時間程度で修正が完了し、本番環境にも自動的に反映されます。これは大きな価値です」とBaumannは付け加えています。
GitLabにより、チームはより多くの制御、より広い可視性、改善されたガバナンスによるより良い計画能力を持つことができます。パイプライン内のツールが減ったことで、顧客は合理化されたサービスを利用できるようになりました。
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