GitLabにより、開発者は自分のコードを所有できるようになりました。「GitLabにより、開発者はテスト環境に直接デプロイし、テスト環境で自動的に結合テストを実行し、ナイトリービルドをテスト環境にデプロイして自動的にテストできるようになりました」とBaumannは述べています。

開発者が自分でコードをリリースできるようになったため、開発者の生産性が向上しました。Baumannによると、チームは以前は年に約4回リリースしていましたが、現在は1日に約20回リリースしています。「すべてがGitLabの1つの集中化された場所に含まれており、1つのパイプラインが実行され、顧客は実行されたすべての異なるパイプラインの優れた概要を把握できます」とBaumannは述べています。「ショットが失敗した場合、顧客はパイプラインで再試行し、再実行でき、すべてのロックが1つの中央プロジェクトに収集されます。これは私たちと顧客にとって本当に大きな価値です。」

エンジニアはローカルマシンで開発しています。コードの大部分は.NET Coreで書かれていますが、一部の機能はGolangで書き始めています。チームはIDEとしてVisual Studio Codeを使用し、GitLabパイプラインを使用してローカルマシンからテスト環境または環境にデプロイしています。チームはKubernetes上でGitLab Runnerを実行し、独自のデプロイコンテナを構築しています。これには、Kubernetes上でリソースをデプロイおよび管理するためのすべての機能が含まれています。

より小さなリリースをより速くデプロイしているため、エンジニアはソフトウェアライフサイクルの早い段階でバグを検出できます。「バグを非常に迅速に検出でき、修正も非常に速く行えます。10分から1時間程度で修正が完了し、本番環境にも自動的に反映されます。これは大きな価値です」とBaumannは付け加えています。

GitLabにより、チームはより多くの制御、より広い可視性、改善されたガバナンスによるより良い計画能力を持つことができます。パイプライン内のツールが減ったことで、顧客は合理化されたサービスを利用できるようになりました。