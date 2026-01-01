Keytrade Bank nutzt GitLab nun für die Bank-Assembly-Plattform. Jedes Team arbeitet an unterschiedlichen Bankprodukten mit eigenen Anwendungen. Bank Assembly wurde von Grund auf als transversale Plattform aufgebaut, mit GitLab als zentralem Element. Die Plattform verfügt über vorgefertigte Pipelines. Teams können die benötigten Bausteine nutzen, da alle YAML-Dateien im Repository hinterlegt sind und die Anwendungen daraus e-Clouds erzeugen. Der Wechsel zwischen Versionen ist einfach, da alles über GitLab läuft.

„Alle Teams werden schrittweise in die Bank-Assembly-Plattform eingebunden, und wir nutzen GitLab als zentralen Punkt für CI/CD, Infrastruktur, On-Premises-Integration und AWS", so Pepinster. Keytrade Bank installierte den GitLab-Server auf AWS mit Omnibus und konfigurierte eine externe PostgreSQL-Datenbank mit Aurora RDS. GitLab-Runner wurden sowohl On-Premises als auch in AWS bereitgestellt. In AWS sind Runner EC2-Instanzen, die bei der Übernahme eines Jobs neue EC2-Spot-Instanzen erzeugen. Dies ermöglicht eine effiziente Lastverteilung ohne manuelle Kapazitätsplanung. Da GitLab-Runner in dedizierten AWS-Accounts je Feature-Team bereitgestellt werden, können Anpassungen einfach vorgenommen werden.

Keytrade-Bank-Anwendungen werden in AWS hauptsächlich über EKS mit GitLab deployed. Teams nutzen Lambda für ein einfaches Dashboard mit wichtigen Anwendungsinformationen; auch Lambda- und Terraform-Konfigurationen werden über GitLab verwaltet. Seit der Einführung von GitLab können Manager Workflows lückenlos nachvollziehen. „Wir können jetzt sehen, wer was wann tut – das war vorher nicht möglich. Viele Prüfer kommen zur Bank, und für unser Management ist es wichtig, all diese Informationen verfügbar zu haben. Das ist jetzt sehr einfach", erklärt Pepinster.

GitLab wird auch vom Contact-Management-Entwicklungsteam genutzt, das für die Kundenverwaltung zuständig ist und den Hauptkommunikationskanal mit Kunden darstellt. Keytrade Bank integriert GitLab mit Jira, damit das Business den gesamten Software-Delivery-Lebenszyklus aus Jira heraus steuern kann. In Jira wurde ein Workflow mit definierten Status und Übergängen entwickelt, den eine Aufgabe während ihres Lebenszyklus durchläuft. Ein neuer Branch löst einen Übergang aus, der die Aufgabe von „offen" bis zu „Code zur Überprüfung" bewegt. Dieser Übergang öffnet automatisch einen neuen Merge Request in GitLab unter Verwendung des zuvor erstellten Source-Branch. Die Code-Überprüfung erfolgt in GitLab durch andere Entwickler; das Ergebnis des Merge Requests löst einen weiteren Jira-Übergang aus.

Dasselbe gilt für Deployments: Nur autorisierte Nutzende können den Übergang „in Produktion bereitstellen" auslösen. Dadurch wird ein Git-Tag erstellt und die entsprechende Pipeline zum Release der Anwendung in der Produktion gestartet. Das neueste Projekt von Keytrade Bank, PSD2, ist ein Satz von APIs, die gemäß einem europäischen Standard öffentlich zugänglich sein müssen. PSD2 wurde von Anfang an vollständig mit GitLab entwickelt – Cloud, On-Premises, AWS und Terraform werden alle über GitLab verwaltet. „Die Idee ist, das für Belgien Entwickelte für künftige Projekte wiederzuverwenden – etwa für die Implementierung in Luxemburg. PSD2 war das erste große Projekt, für das wir GitLab eingesetzt haben, und es lief von der Entwicklung bis zur Produktion sehr gut", so Pepinster.

GitLab bildet die Grundlage für Kommunikation, Zusammenarbeit und Workflow-Effizienz bei Keytrade Bank und bleibt mit wachsendem Projektumfang die zentrale Plattform für Code-Management, Versionskontrolle sowie Continuous Integration und Deployment.