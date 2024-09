Reduziere das Risiko mit einem einzigen Satz von Berechtigungen

Anstatt die Authentifizierung und Autorisierung über viele Tools hinweg verwalten zu müssen, hat GitLab eine einzige Anmeldung und einen Ort, an dem du Berechtigungen festlegen kannst, damit jeder den richtigen Zugriff hat.

Reduziere die Kosten mit weniger Verwaltungsaufwand

Mit einer einzigen Anwendung, die installiert, konfiguriert und gewartet werden muss, ist der Verwaltungsaufwand geringer. Da weniger Personal benötigt wird, um eine einzelne Anwendung zu verwalten, können in einer komplexen Toolchain mehr deiner technischen Ressourcen für die Entwicklung von Funktionen für deine Benutzer(innen) bereitgestellt werden.

Erhöhe die Geschwindigkeit mit einer kürzeren Zeit bis zur Lösung

Wie behebst du Probleme, wenn eine Build-Pipeline ausfällt? Ist es ein Problem mit der Infrastruktur oder hat neuer Code einen Test nicht bestanden? Vielleicht gibt es einen Zustand in der ursprünglichen Spezifikation, der beim Debuggen helfen musste. Bei herkömmlichen Toolchains sind das Issue-System, das Code-Repository und die CI/CD-Pipeline separate Tools. Wenn Teams Probleme beheben müssen, müssen sie den Status in einem Ticket hin und her übergeben, da sie wahrscheinlich nicht alle Zugriff auf die gleichen Anwendungen haben.

Mit GitLab hat jeder, der bei der Fehlerbehebung helfen muss, Zugriff auf alle Daten. Pipeline, Code, Kommentare, Tickets und Testergebnisse werden alle im Merge Request angezeigt. Es gibt also eine einzige Ansicht. Da alle auf dem gleichen Stand sind, ist die Fehlerbehebung viel einfacher und schneller.

Weitere Vorteile einer einzelnen Anwendung anzeigen