Eine Kredit-/Debitkarte ist nicht erforderlich für Kund(inn)en, die GitLab.com CI/CD nicht nutzen, eigene Runner einsetzen oder gemeinsam genutzte Runner deaktivieren. Kredit-/Debitkartendaten sind jedoch beim Einsatz von gemeinsam genutzten GitLab.com-Runnern erforderlich. Hiermit soll verhindert werden, dass kostenlose Compute-Minuten auf GitLab.com für das Mining von Kryptowährung missbraucht werden, da dies Performance-Probleme für GitLab.com-Benutzer(innen) verursachte. Bei Angabe der Karte erfolgt eine Autorisierungstransaktion über einen Dollar zur Verifizierung. Es werden keine Gebühren erhoben und kein Geld übertragen. Weitere Informationen findest du hier.