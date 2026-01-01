Essayez GitLab Ultimate gratuitement
L'essai gratuit inclut la plupart[1] des fonctionnalités de GitLab Ultimate et l'accès à GitLab Duo Agent Platform. Aucune carte de crédit n'est requise.[2]
Commencez votre essai dès maintenant, puis profitez des fonctionnalités gratuites ou passez à un forfait payant.
Commencez votre essai de GitLab Ultimate de 30 jours
Nous nous chargeons de l'hébergement. Lancez-vous dès maintenant : aucune configuration technique ni installation requise.
Vous avez déjà un compte ? Se connecter
Commencez votre essai de 30 jours de GitLab Ultimate
Vous vous chargez de l'hébergement. Téléchargez et installez GitLab sur votre propre infrastructure ou dans un environnement cloud public. Requiert une expérience Linux.
Attention : vous devez utiliser la version GitLab 18.0 (ou ultérieure) et disposer d'une connexion Internet. Consultez notre FAQ pour en savoir plus.
Tous les champs sont obligatoires
Vous rencontrez des difficultés pour afficher ou envoyer ce formulaire ?Il est possible que vous deviez mettre à jour vos pour autoriser tous les cookies. Veillez aussi à autoriser notre site dans les paramètres de confidentialité de votre bloqueur de publicités, de votre pare-feu ou de votre navigateur.
Foire aux questions sur la version d'essai de GitLab (FAQ)
Foire aux questions sur la version d'essai de GitLab (FAQ)
Ce que comprend l'essai gratuit
Votre essai gratuit inclut la majorité des fonctionnalités de GitLab Ultimate, à quelques exceptions près :
Les essais de GitLab.com avec GitLab Ultimate
- Durent actuellement 30 jours.
- Incluent l'accès à GitLab Duo Agent Platform et 24 crédits par utilisateur.
- Incluent l'utilisation d'un seul token de projet, qui est disponible avec la licence d'essai.
- N'incluent pas l'utilisation de tokens de groupe.
- Sont limités à 400 minutes de calcul par mois.
- Les fonctionnalités qui nécessitent des connexions à des API externes ne sont pas disponibles.
Les essais de GitLab Self-Managed avec GitLab Ultimate
- Durent actuellement 30 jours.
- Incluront l'accès à GitLab Duo Agent Platform et 24 crédits par utilisateur à partir de la version 18.9.
- En règle générale, les essais gratuits excluent toute assistance, quel que soit le niveau. Si vous souhaitez évaluer l'assistance GitLab ou le respect des engagements SLA, veuillez contacter notre équipe commerciale pour discuter des différentes options.
- Les fonctionnalités qui nécessitent des connexions à des API externes ne sont pas disponibles.
Découvrez comment faire vos premiers pas avec GitLab Duo Agent Platform pendant votre période d'essai.
À la fin de votre période d'essai :
- Vous pouvez conserver la version gratuite de GitLab ou passer à un forfait payant.
- Vous perdrez l'accès à GitLab Duo Agent Platform et tous les crédits restants de la période d'essai.
GitLab.com ou GitLab Self-Managed ?
GitLab.com : nous nous chargeons de l'hébergement. Aucune configuration technique n'est requise. Vous n'avez donc pas à vous soucier de télécharger et d'installer GitLab vous-même.
GitLab Self-Managed : vous vous chargez de l'hébergement. Téléchargez et installez GitLab sur votre propre infrastructure ou dans notre environnement cloud public. Requiert une expérience Linux.
Certaines fonctionnalités ne sont disponibles que dans GitLab Self-Managed. D'autres fonctionnalités alimentées par l'intelligence artificielle ou le machine learning sont exclusivement disponibles sur GitLab.com. Comparez la liste complète des fonctionnalités ici.
Tarifs et remises
Aucune carte bancaire n'est requise pour les clients qui n'utilisent pas le processus CI/CD de GitLab.com, qui installent leurs propres runners ou qui désactivent les runners partagés. Cependant, vous devrez renseigner les informations relatives à votre carte bancaire si vous choisissez d'utiliser les runners partagés de GitLab.com. Nous avons apporté ce changement pour éviter l'utilisation abusive des minutes de calcul fournies gratuitement sur GitLab.com. Certaines personnes s'en servaient pour miner des cryptomonnaies, ce qui entraînait des problèmes de performances. Lorsque vous fournissez vos informations de carte bancaire, celles-ci sont vérifiées au moyen d'une transaction d'autorisation d'une valeur d'un dollar. Aucuns frais ne vous seront facturés et aucun paiement ne sera effectué. En savoir plus ici.
Tout à fait ! Nous fournissons des licences GitLab Ultimate gratuites aux projets open source, aux start-up et aux établissements d'enseignement éligibles. Pour en savoir plus, consultez les pages de nos programmes GitLab pour l'open source, GitLab pour les start-up et GitLab pour l'éducation.
Pour GitLab.com, vous pouvez facilement effectuer une mise à niveau. Il vous suffit de souscrire un abonnement, de créer un groupe et d'ajouter des utilisateurs. Si vous hébergez vous-même GitLab EE, vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités disponibles pour votre édition en activant votre instance à l'aide d'un code d'activation. Si vous souhaitez passer de GitLab CE à une édition payante, effectuez une mise à niveau vers GitLab EE, comme décrit dans notre documentation.
Installation et migration
Toutes les instructions de migration de projets pour les systèmes de contrôle de version les plus populaires sont disponibles dans notre documentation.
Intégrations GitLab
GitLab propose de nombreuses intégrations avec des outils tiers. Consultez notre documentation pour en savoir plus sur les services disponibles et comment les intégrer.