Votre essai gratuit inclut la majorité des fonctionnalités de GitLab Ultimate, à quelques exceptions près :

Les essais de GitLab.com avec GitLab Ultimate

Durent actuellement 30 jours.

Incluent l'accès à GitLab Duo Agent Platform et 24 crédits par utilisateur.

Incluent l'utilisation d'un seul token de projet, qui est disponible avec la licence d'essai.

N'incluent pas l'utilisation de tokens de groupe.

Sont limités à 400 minutes de calcul par mois.

Les fonctionnalités qui nécessitent des connexions à des API externes ne sont pas disponibles.

Les essais de GitLab Self-Managed avec GitLab Ultimate

Durent actuellement 30 jours.

Incluront l'accès à GitLab Duo Agent Platform et 24 crédits par utilisateur à partir de la version 18.9.

En règle générale, les essais gratuits excluent toute assistance, quel que soit le niveau. Si vous souhaitez évaluer l'assistance GitLab ou le respect des engagements SLA, veuillez contacter notre équipe commerciale pour discuter des différentes options.

Les fonctionnalités qui nécessitent des connexions à des API externes ne sont pas disponibles.

Découvrez comment faire vos premiers pas avec GitLab Duo Agent Platform pendant votre période d'essai.