Das Team integrierte GitLab im Januar 2019 im Laufe eines Monats vollständig in seine Umgebung. GitLab ermöglichte es den Teams, einen Merge Request vorzuschlagen, Unit-Tests dazu auszuführen und dann automatisch ein neues Docker-Image zu erstellen, das in der Sandbox-Umgebung bereitgestellt wird. GitLab löst Tests in der Sandbox sowie in Produktionsbereitstellungen aus, die alle auf GitLab-Runnern mit automatischer Skalierung verwaltet werden.

„Die Manager(innen) sind begeistert (von GitLab), weil es dazu beiträgt, die Zeit zu reduzieren, die wir für Dinge aufwenden, für die wir keine Zeit verschwenden sollten. Im Grunde können wir uns auf die wichtigen Dinge konzentrieren und uns auf das eigentliche Engineering zurückbesinnen, anstatt uns mit der Erstellung seltsamer Pipelines mit Jenkins und Shippable und GitHub zu beschäftigen oder zu versuchen, alles in verrückten Skripts oder so zusammenzufügen“, sagte Cillian Dwyer, Site Reliability Engineer.

Glympse verknüpfte seine GitLab-Pipelines mit AWS und stellte sie direkt in seinen VPCs weltweit bereit. Dank der Bereitstellungsumgebungen ist Glympse in der Lage, Produktions- und Staging-Umgebungen nachzuverfolgen und zu versionieren.

Glympse nutzt auch alle GitLab-Sicherheitsjobs, einschließlich SAST und DAST, für statische und dynamische Anwendungssicherheitstests. Darüber hinaus verwendet das Unternehmen Funktionen für Container-Scanning, Codequalität sowie Lizenz-Compliance-Jobs. Jobs werden in Form von Vorlagen verwaltet und von allen Produktionsdiensten importiert.

„GitLab hat sich positiv auf unsere Arbeitskultur ausgewirkt. Alle haben ein besseres Gefühl im Hinblick auf die Veröffentlichung und Bereitstellung von Code. Es besteht mehr Vertrauen in die Organisation, und die Bereitstellung ist kein Problem“, sagte Zaq Wiedmann, Lead Software Engineer.