Bei der Migration zu GitLab hat das Team in weniger als vier Wochen 1.500 Projekte, über 30 Organisationen, 500 Benutzer(innen) und 50 GB an Daten verschoben. Das Team nähert sich nun zügig dem Unternehmensziel, innerhalb von drei bis fünf Jahren 50 % seiner Anwendungen in die Cloud zu verlagern. Die Beschleunigung der Geschäftstransformation ist ein wichtiger Bestandteil des Kostenmanagements und der Aufrechterhaltung eines nachhaltigen Wachstums.

Mit GitLab hat sich das Team der Cloud-Technologie zugewandt und manuelle Prozesse automatisiert. „GitLab hilft uns bei Multicloud-Bereitstellungen. Wir können Runner in jeder Infrastruktur bereitstellen und verwenden sie derzeit für die Bereitstellung auf AWS und GCP. Die Bereitstellung in der Cloud war einfach, und in dem Jahr, seit dem wir GitLab nutzen, sind wir in einer guten Position, um unser Ziel der Migration in die Cloud zu erreichen“, so Caio. Die CI-Runner des Teams sind überall im Einsatz, und die Teammitglieder wissen zu schätzen, dass sie immer skalieren.

Seit der Einführung von GitLab beobachtet das Team eine verstärkte Kommunikation. „Mit Merge Requests und Code-Review-Funktionen können wir noch besser zusammenarbeiten. Jeder weiß, dass GitLab unser zentrales Tool ist. Wir haben also eine einzige Quelle der Wahrheit, wo alle über Projekte diskutieren können“, sagt Caio. Mit der Vereinfachung der Tools hat das Team nicht nur seinen Workflow optimiert, sondern auch die Produktivität gesteigert. Ein weiterer Vorteil für die Organisation ist die einfachere Rekrutierung neuer Talente für die Bendigo and Adelaide Bank, da Softwareexpert(inn)en marktführende Technologien nutzen möchten, um Innovationen zu entwickeln. Die Bank ist bekannt für ihre ehrgeizige Wachstums- und Transformationsstrategie. Durch die Vereinfachung der Technologie kann sie daher innovativer und agiler auf die Bedürfnisse ihrer Kund(inn)en reagieren.

Das Team hat festgestellt, dass GitLab zum Onboarding neuer Mitarbeiter(innen) beigetragen hat. Indem neue Teammitglieder nur noch ein Tool erlernen müssen, das dazu noch nützliche Vorlagen enthält, können sie in der Regel bereits am zweiten Tag Code pushen. Ein interner Schulungsservice namens „DevOps Academy“ wurde entwickelt, der neue Entwickler(innen) innerhalb von einer Woche in den vereinfachten Tech-Stack einführt. Als Open-Source-Projekt verwendet die DevOps Academy GitLab, um den Teammitgliedern ihren Entwicklungsworkflow zu vermitteln.

Das Team freut sich darauf, die GitLab-Funktionen noch umfassender zu nutzen, indem es für CD Jenkins ablöst und GitLab verwendet, um Metriken zu identifizieren und nachzuverfolgen. Über den Wechsel zu GitLab sagt Caio: „Wir haben von anderen Teams gutes Feedback zu GitLab erhalten. Das Team taucht wirklich in die Thematik ein und lernt, wie man die Lösung verwendet. Unser Workflow ist optimierter und effizienter, und wir beschleunigen die Geschäftstransformation." GitLab verkörpert das Engagement der Bank, ihre strategischen Ziele zu erreichen, indem sie die Komplexität reduziert, in neue Funktionen investiert und ihre Cloud-Reise beschleunigt, um ihre Vision zu gestalten, Australiens Bank der Wahl zu sein.