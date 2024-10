Ein Startup ist an sich bereits eine Herausforderung, aber ein Startup mit der Prämisse einer globalen Unternehmensbeschäftigung zu sein, ist ein noch größeres Ziel. Das Unternehmen ist auf Produktivität angewiesen und suchte ein Tool, das betriebliche Effizienz und eine verbesserte Produktlieferung bietet. Remote hat ein schlankes Team und wenn das Unternehmen expandiert, benötigt es ein Tool, das mit ihren Anforderungen wächst.

Da Remote auf globale Kommunikation angewiesen ist, benötigte das Entwicklungsteam ein Tool für die Quellcodeverwaltung sowie die kontinuierliche Integration. „Es gibt eine grundlegende Notwendigkeit oder Anforderung, die ich für die von mir verwalteten Projekte habe, und Remote ist da keine Ausnahme. Von der Ideenfindung bis hin zur Bereitstellung muss alles so reibungslos und so schnell wie möglich sein“, sagt Marcelo Lebre, Mitbegründer und CTO von Remote. „Jegliche Abweichung von diesem Ablauf, auch wenn sie noch so gering ist, ist für das gesamte Unternehmen und die Menschen selbst sehr kostspielig, da sie zu Verschwendung führt und Verschwendung ist ineffizient.“

Lebre und sein Team haben alle bereits Erfahrung mit Multi-Toolchains gesammelt und verstehen den zusätzlichen Zeit-, Kosten- und Arbeitsaufwand. Mit mehreren Tools müssen kleinere Startups in der Regel alles manuell programmieren, testen und bereitstellen oder explizit miteinander verknüpfen. Entwickler(innen) müssten Zeit darauf verwenden, die verschiedenen Tools zu konfigurieren und zu verwalten. Wenn ein Tool ausfällt, wirkt sich dies negativ auf das gesamte System aus und lenkt das Entwicklungsteams ab.