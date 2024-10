GitLab unterstützt effektiv das Ziel von Dunelm, die Sicherheit im Rahmen seiner DevSecOps-Strategie „nach links zu bewegen“. Dunelm-Teams können in GitLab-Pipelines häufigere und automatisierte Scans durchführen. Mit SAST/DAST-Scans, der Erkennung von Geheimnissen, der Abhängigkeitssuche und mehr in frühen Phasen werden Sicherheitslücken viel früher im Prozess erkannt und folglich viel früher im Softwareentwicklungszyklus behoben. Die Vorteile werden an Kund(inn)en weitergegeben, die die E-Commerce-Plattform von Dunelm nutzen, da auf diese Weise viel Sicherheitsarbeit weit vor der Softwarebereitstellung geleistet wird.

Die Plattform unterstützt auch eine erhöhte Anzahl von Bereitstellungen durch Automatisierungen, ohne dass zusätzlicher Aufwand für die Entwickler(innen) und Administrator(inn)en anfällt. Inzwischen hat die GitLab-Plattform eine bessere Zusammenarbeit zwischen Teams ermöglicht und sie unterstützt echte DevOps-Partnerschaften zwischen den verschiedenen Teams und Gruppen. Die Software bietet Einblick in die Pipeline-Arbeit, die für die Verwaltung des Gesamtbetriebs nützlich ist. Auf diese Weise können sich Teams auch auf Code-Audits vorbereiten. Mit GitLab Ultimate SaaS konnte Dunelm eine Open-Source-Toolchain mit einem praktischen Self-Service-Modell verwalten. Die Plug-and-Play-Integrationen von GitLab mit Tools von Drittanbietern wie Jira, Datadog, Terraform, Slack und anderen bedeuten, dass Teams nicht länger „blind“ sind.

„Wir waren auf der Suche nach einer Plattform, mit der wir nahtlos Pipelines aufbauen können und die von Anfang an über integrierte Sicherheitsfunktionen verfügt“, so Parmar. Das bedeutete, dass die Plattform mit unseren technischen Prinzipien übereinstimmen musste – eine schnelle Feedback-Schleife, kontinuierliche Verbesserung sowie rasche und sichere Bereitstellung von funktionierender Software für unsere Kund(inn)en.“

„Die Benutzeroberfläche von GitLab ist so konzipiert und aufgebaut, dass sie eine End-to-End-Stack-Ansicht bietet. Projekte in GitLab haben eine größere Sichtbarkeit. Ich kann also viel leichter sehen, was passiert, aber wenn ich möchte, kann ich mir nach wie vor die Hände schmutzig machen und mir ansehen, welcher Code produziert wird. Wir veröffentlichen im Allgemeinen mehr qualitativ hochwertige Software mit GitLab“, fügt Parmar hinzu. Er weist auch auf die regelmäßig veröffentlichten Technologie-Roadmaps von GitLab und seinen monatlichen Veröffentlichungszyklus als wichtige Faktoren hin, um sicherzustellen, dass Dunelm an der Spitze der Spitzentechnologie bleibt.

Schließlich hat GitLab noch zu einem hoch geschätzten Vorteil beigetragen: der Zufriedenheit der Entwickler(innen).

„Eine Sache, auf die man hinweisen sollte, ist, dass es Entwicklungsteams glücklicher macht, was wir schon immer erreichen wollten“, sagt Parmar. „Wenn man gute Tools und gute Produkte verwendet, hilft das immer. Wenn Techies es gern verwenden, arbeiten sie glücklicher, intelligenter und effizienter.“