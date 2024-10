Airwallex profitiert von der Nutzung einer durchgängigen DevSecOps-Plattform, da dies eine nahtlosere Zusammenarbeit zwischen Teams ermöglicht, wodurch das Unternehmen die Liefergeschwindigkeit erhöhen und gleichzeitig kosteneffizienter arbeiten kann.

Ein Aspekt zur Beschleunigung der Entwicklung und Bereitstellung sind die in GitLab integrierten Automatisierungsfunktionen für Tests. Diese Funktionen bedeuten im Allgemeinen 30 bis 40 Minuten weniger Zeit pro Aufgabe für die Entwicklungs- und Bereitstellungsteams, so Cathy He, Engineering Manager bei Airwallex. Wenn man diese Zahl mit Hunderten von Ingenieur(inn)en und Projekten multipliziert, ergibt sich eine immense Zeitersparnis.

„Für das Unternehmen ist es wichtig, dass wir GitLab nutzen“, sagt He. „Wenn wir einem Kunden zusagen können, dass wir schneller liefern als die Konkurrenz, ist es viel wahrscheinlicher, dass wir den Zuschlag erhalten. Die Markteinführungszeit ist für den Umsatz von entscheidender Bedeutung und macht unsere Kunden glücklicher.“