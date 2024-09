Im Kern geht es bei DevSecOps um Zusammenarbeit. Es ist ein Teamsport. Und eine einzige, durchgängige Plattform fördert diese Zusammenarbeit.

Booijink stellt fest, dass die Teams durch die Verwendung von Epics, Tickets, Meilensteinen und Iterationen in GitLab auf dem gleichen Stand bleiben, ständig über den Status der Projekte informiert sind und sich gegenseitig helfen können. „Unsere Mitarbeiter(innen) nutzen GitLab bereits bei der Planung eines Projekts“, sagt er. „Sie kommunizieren in Tickets darüber, was getan werden muss. Und unsere Kund(inn)en und andere Beteiligte können als Gastnutzer(innen) in GitLab mitarbeiten und Fragen stellen und beantworten. Das ist viel effizienter, als E-Mails hin und her zu schicken.“

Die Kund(inn)en können sogar ihre eigenen Tickets erstellen, um Bedenken zu äußern oder Anforderungen zu formulieren. „Es ist großartig, mit Kund(inn)en in Kontakt zu treten, ihnen zu zeigen, was wir tun und warum wir es tun, sie über den Stand des Prozesses zu informieren und dann umgehend ihre Meinung dazu einzuholen“, fügt Booijink hinzu. „Das ist so viel kooperativer.“