Als globales Finanzinstitut, das täglich Millionen von Kundentransaktionen abwickelt, hat Barclays höchste Sicherheitsanforderungen an seinen gesamten Software-Entwicklungszyklus. Mit GitLab hat das Unternehmen bereits wesentliche Fortschritte erzielt: Sicherheitsmaßnahmen wurden einfacher und effizienter.

„Es ist jetzt deutlich einfacher, unsere Software abzusichern", sagt Hutchison. „Wir erkennen Schwachstellen früher im Entwicklungszyklus, und die Behebung ist unkomplizierter. Der gesamte Prozess hat sich verbessert."

Barclays nutzt die Automatisierungsfunktionen von GitLab, um Sicherheits- und Release-Kontrollen teamübergreifend zu standardisieren und verbindlich durchzusetzen. Aufgaben wie Commit-Prüfungen, Merge-Request-Durchsetzung und Credential-Management laufen automatisiert. Die Scan-Ergebnisse erscheinen zentral in GitLab – ohne den Wechsel zwischen verschiedenen Tools.

„Wir wollten alle Sicherheits- und Pipeline-Vorgaben direkt in der Plattform verankert haben", erklärt Hutchison. „Wenn die Scan-Ergebnisse in GitLab erscheinen statt in verschiedenen Tools, muss man nicht mehr suchen. Wir können Schwachstellen schneller finden und sofort sehen, wie viele Teams oder Projekte betroffen wären."

Durch konsequentes Shift-left und den Abbau von Silos zwischen Entwicklungs- und Sicherheitsteams werden Schwachstellen erkannt und behoben, bevor sie in Lösungen einfließen oder ein Produkt ausgeliefert wird. „Das reduziert den Aufwand für den Aufbau von Deployment-Pipelines und erhöht gleichzeitig die Release-Frequenz", so Hutchison.