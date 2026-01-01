Möchtest du sehen, wie GitLab Ultimate dein Team unterstützen kann?
Barclays gehört zu den weltweit bedeutendsten Finanzinstituten: Mit ca. 93.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedient die Bank Millionen von Kundinnen und Kunden in 38 Ländern. Barclays hat GitLab Ultimate eingeführt, um den Kern seiner Entwicklungs-Toolchain zu modernisieren – mit dem Ziel, Entwickler zu befähigen, Innovation zu beschleunigen und die Position als Technologieführer im Finanzsektor zu stärken. GitLabs integrierte DevSecOps-Plattform, einschließlich der KI-nativen Funktionen von GitLab Duo, spielt dabei eine zentrale Rolle.
GitLab Duo hilft unseren Entwicklern, Lösungen schneller und effizienter zu entwickeln, was unser Unternehmen wettbewerbsfähiger macht. Die Nachfrage nach GitLab ist enorm. Täglich melden sich neue Nutzer an.
Barclays zählt zu den "Big Four" der britischen Finanzinstitute und erwirtschaftete 2025 ein Gesamteinkommen von 29,1 Milliarden Pfund. Das Leistungsangebot umfasst Privatkundengeschäft, Firmenkundengeschäft, Investment Banking, Vermögensverwaltung und Zahlungsdienstleistungen. Als Institution, die täglich Millionen von Transaktionen abwickelt, hat Barclays hohe Anforderungen an Sicherheit, Compliance und Entwicklungsgeschwindigkeit.
Um die Entwicklungserfahrung für 24.000 DevSecOps-Teammitglieder zu verbessern, die mehr als 1.200 Anwendungen betreuen, suchte Barclays nach einer durchgängigen Plattformlösung. Konkret galt es, folgende Herausforderungen zu adressieren:
„Wir wollten eine erstklassige Plattform, die unsere Entwicklererfahrung verbessert und es uns ermöglicht, bessere Produkte schneller zu liefern – bei gleichzeitig höherer Sicherheit und Compliance", sagt Chris Hutchison, Enterprise Toolchain Director bei Barclays. „Wir haben uns für GitLab entschieden, weil wir überzeugt waren, dass es uns das solide Fundament bietet, das wir brauchen."
Als globales Finanzinstitut, das täglich Millionen von Kundentransaktionen abwickelt, hat Barclays höchste Sicherheitsanforderungen an seinen gesamten Software-Entwicklungszyklus. Mit GitLab hat das Unternehmen bereits wesentliche Fortschritte erzielt: Sicherheitsmaßnahmen wurden einfacher und effizienter.
„Es ist jetzt deutlich einfacher, unsere Software abzusichern", sagt Hutchison. „Wir erkennen Schwachstellen früher im Entwicklungszyklus, und die Behebung ist unkomplizierter. Der gesamte Prozess hat sich verbessert."
Barclays nutzt die Automatisierungsfunktionen von GitLab, um Sicherheits- und Release-Kontrollen teamübergreifend zu standardisieren und verbindlich durchzusetzen. Aufgaben wie Commit-Prüfungen, Merge-Request-Durchsetzung und Credential-Management laufen automatisiert. Die Scan-Ergebnisse erscheinen zentral in GitLab – ohne den Wechsel zwischen verschiedenen Tools.
„Wir wollten alle Sicherheits- und Pipeline-Vorgaben direkt in der Plattform verankert haben", erklärt Hutchison. „Wenn die Scan-Ergebnisse in GitLab erscheinen statt in verschiedenen Tools, muss man nicht mehr suchen. Wir können Schwachstellen schneller finden und sofort sehen, wie viele Teams oder Projekte betroffen wären."
Durch konsequentes Shift-left und den Abbau von Silos zwischen Entwicklungs- und Sicherheitsteams werden Schwachstellen erkannt und behoben, bevor sie in Lösungen einfließen oder ein Produkt ausgeliefert wird. „Das reduziert den Aufwand für den Aufbau von Deployment-Pipelines und erhöht gleichzeitig die Release-Frequenz", so Hutchison.
Im Dezember 2024 führte Barclays GitLab Duo mit 6.000 Lizenzen ein. Innerhalb eines Jahres wuchs die Nutzerbasis auf 23.000 Teammitglieder, die die KI-nativen Funktionen der Plattform regelmäßig einsetzen – eine Million eingesparte Entwicklerstunden pro Jahr.
„GitLab Duo hat die gesamte Entwicklungserfahrung aufgewertet: Routineaufgaben werden automatisiert, damit sich Entwickler auf komplexere Problemstellungen und Architekturentscheidungen konzentrieren können", sagt Hutchison.
Anfängliche Skepsis gegenüber KI in einem regulierten Finanzumfeld – auch bei Hutchison selbst – wich schnell der Erkenntnis, dass der Verzicht auf KI das größere Risiko darstellt. Entscheidend für das Vertrauen war die rechtliche Zusicherung von GitLab: Kundendaten und Code werden weder gespeichert noch für das Training von Modellen verwendet. „Der entscheidende Durchbruch war für mich die explizite rechtliche Verpflichtung von GitLab: Unsere Daten und unser Code werden nicht gespeichert und nicht für das Modelltraining verwendet. Diese Partnerschaft gibt uns die Gewissheit, dass wir das sicher tun", so Hutchison.
Barclays nutzt GitLab Duo Chat als KI-Assistenten für Code-Generierung, Code-Erklärungen, Testgenerierung sowie Refactoring und Fehlerbehebung. Der Einsatz geht aber über die Entwicklungsunterstützung hinaus.
Besonders wertvoll ist für Hutchison die Root-Cause-Analysis-Funktion, die fehlerhafte Job-Logs analysiert, die Ursache eines Problems identifiziert und einen Lösungsvorschlag liefert. „Es war gegen 19 Uhr, als mich jemand aus einem anderen Land kontaktierte: Seine Pipeline funktionierte nicht, er wusste nicht warum. Ich habe einfach den Troubleshooting-Button von Duo gedrückt – und bekam sofort eine Erklärung des Problems. Die Sache war in Sekunden erledigt. Dann habe ich dem Kollegen gezeigt, wie es geht."
Erfahrenere Entwicklerinnen und Entwickler nutzen GitLab Duo, um Routineaufgaben zu automatisieren und ihre Arbeit abzusichern. Jüngere Teammitglieder profitieren von mehr Sicherheit und Produktivität im Arbeitsalltag.
Hutchison sieht agentische KI als nächste Entwicklungsstufe: autonome Fähigkeiten, die kontinuierlich den gesamten Entwicklungszyklus überwachen, planen und ausführen. Mit GitLab Duo Agent Platform können KI-Agenten Projekte laufend beobachten, potenzielle Probleme frühzeitig erkennen und Schwachstellen proaktiv beheben.
Durch die Konsolidierung auf GitLab – weniger Kontextwechsel, standardisierte Kontrollen, vereinfachtes Troubleshooting, schnellere Entwicklung – hat Barclays die Entwicklererfahrung grundlegend verbessert. Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ab dem ersten Arbeitstag produktiv und erzielen häufig bereits in der ersten Woche ihren ersten Commit.
„Die Nutzererfahrung hat sich grundlegend verändert", sagt Hutchison. „Früher war es eine komplexe Welt mit ständigem Kontextwechsel, Datenverlust zwischen Tools und viel Handarbeit. Heute ist es einfacher. Weniger Frustration bedeutet zufriedenere Mitarbeiter – und das hat letztlich einen echten geschäftlichen Mehrwert."
Alle Informationen und Personen, die an der Fallstudie beteiligt waren, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell.