Greg entdeckte die Möglichkeiten der GitLab-Pipelines und führte sie zunächst für sein Cloud-Team ein – von dort aus verbreiteten sie sich im gesamten Unternehmen.

"Vorher lief unser Build-Prozess über Jenkins", erklärt Konstantin. "Wir hatten einen Develop-, Release- und Master-Branch, wobei der Master-Branch schließlich veröffentlicht wurde. Jedes Mal, wenn einer dieser drei Branches gebaut wurde, wurden die Ergebnisse auf mehreren VMs installiert und anschließend startete separat die Testautomatisierung. Am Ende des Prozesses kam eine E-Mail, ob alles funktioniert hatte, was nicht geklappt hatte und wo Fehler aufgetreten waren."

Dieser sequenzielle Ablauf, bei dem Feedback erst am Ende verfügbar war, wurde nur für Develop-, Release- und Master-Branches automatisch ausgelöst. Ein QA-Engineer musste dafür etwa 10 Minuten investieren – sechs bis sieben Mal täglich. Andere Branches mussten lokal gebaut und getestet werden.

Heute sieht das grundlegend anders aus: "Jeder Branch wird getestet", sagt Greg. "Das ist fest in die Pipeline integriert. Sobald Code eingecheckt wird, läuft der gesamte Testprozess automatisch an. Dann kann direkt auf die Review-App des Branches zugegriffen werden, auf der bereits eine laufende Version von PRTG mit dem gerade eingecheckten Code bereitsteht – und die bereits getestet wurde." Das Ergebnis: höhere Qualitätskontrolle und eine deutlich engere Feedbackschleife zwischen Entwicklung und QA.

"Der Aufwand, um zur neuesten Version zu gelangen, die gerade getestet werden soll, ist für Entwickler wie für QA-Engineers enorm gesunken." Die QA-Aufgaben, die zuvor rund eine Stunde pro Tag beansprucht hatten, sind auf 30 Sekunden gesunken – eine 120-fache Beschleunigung.

Diese Automatisierung zahlt sich besonders aus, wenn etwas schiefläuft: Schlagen Tests fehl, schlägt auch die Pipeline fehl – der Entwickler weiß sofort, dass etwas nicht stimmt, ohne erst auf Rückmeldung vom QA-Team warten zu müssen. Inzwischen lösen Entwickler bei Paessler 90 Prozent ihrer QA-Aufgaben eigenständig.

Obwohl die Einführung neuer Tools in einer Organisation herausfordernd sein kann, verlief die Akzeptanz von GitLab CI/CD bei Paessler bemerkenswert reibungslos. "Es fing wirklich an sich zu verbreiten, als andere unsere Pipelines gesehen haben", erinnert sich Greg. "Wir haben eine interne Session veranstaltet nach dem Motto: 'Zeig mir deine Pipeline, ich zeig dir meine.' Alle haben ihre Pipelines präsentiert – um zu sehen, was möglich ist, was andere machen, und um neue Ideen zu sammeln. Das war eine wirklich gelungene, interessante Veranstaltung."

"GitLab wird intensiv genutzt. Und jetzt, wo so viel Interessantes damit passiert, wollen alle dabei sein."