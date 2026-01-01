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Erste Schritte für kleine Unternehmen

Schnell auf den Markt kommen und schneller als die Konkurrenz innovieren. Komplizierte DevSecOps-Prozesse können nicht bremsen. Dieser Leitfaden hilft dabei, die wesentlichen Elemente für automatisierte Softwareentwicklung und -bereitstellung im Premium-Tarif schnell einzurichten, mit Optionen für Sicherheit, Compliance und Projektplanung aus dem Ultimate-Tarif.

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Erste Schritte
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Vor dem Start

In GitLab 15.1 (22. Juni 2022) und später werden Namespaces in GitLab.com im Free-Tarif auf fünf (5) Mitglieder pro Namespace begrenzt. Diese Begrenzung gilt für Top-Level-Gruppen und persönliche Namespaces. Bei mehr Nutzern wird ein kostenpflichtiger Tarif empfohlen.

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