Anzahl der gewünschten Seats bestimmen

Ein GitLab Self-Managed-Abonnement verwendet ein gleichzeitiges (Seat-)Modell. Die Zahlung erfolgt entsprechend der maximalen Anzahl von Nutzer(innen) während des Abrechnungszeitraums. Nutzer(innen) können während des Abonnementzeitraums hinzugefügt und entfernt werden, solange die Gesamtzahl zu keinem Zeitpunkt die Abonnementanzahl überschreitet.

Erfahren, wie Seats bestimmt werden

Self-Managed-Abonnement erhalten

Eine eigene GitLab-Instanz kann installiert, verwaltet und gewartet werden. Zur Preisseite gehen und Premium kaufen oder Ultimate kaufen auswählen.

Mehr über Self-Managed erfahren

GitLab Enterprise Edition aktivieren

Bei der Installation einer neuen GitLab-Instanz ohne Lizenz sind nur Free-Features aktiviert. Um weitere Features in GitLab Enterprise Edition (EE) zu aktivieren, wird die Instanz mit dem beim Kauf bereitgestellten Aktivierungscode aktiviert. Der Aktivierungscode ist in der Kaufbestätigungs-E-Mail oder im Kundenportal unter "Käufe verwalten" zu finden.

Aktivierungsdetails

Systemanforderungen prüfen

Die unterstützten Betriebssysteme und Mindestanforderungen für Installation und Nutzung von GitLab prüfen.

GitLab installieren

Installationsmethode wählen

Auf Cloud-Provider installieren (falls zutreffend)

Instanz konfigurieren

Dies umfasst Aspekte wie die Verbindung der E-Mail mit GitLab für Benachrichtigungen, Einrichtung des Dependency Proxy zum Caching von Container-Images von Docker Hub für schnellere, zuverlässigere Builds, Bestimmung von Authentifizierungsanforderungen und mehr.

Konfigurationsmöglichkeiten ansehen

Offline-Umgebung einrichten (optional)

Offline-Umgebung einrichten, wenn Isolation vom öffentlichen Internet erforderlich ist (typischerweise für regulierte Branchen)

Ist eine Offline-Umgebung das Richtige?

Begrenzung der erlaubten CI/CD Shared-Runner-Minuten erwägen

Zur Kontrolle der Ressourcennutzung auf Self-Managed GitLab-Instanzen kann das Kontingent an Compute-Minuten für jeden Namespace von Administrator(inn)en festgelegt werden.

Mehr erfahren

GitLab Runner installieren

GitLab Runner kann auf GNU/Linux, macOS, FreeBSD und Windows installiert und verwendet werden. Installation in einem Container, durch manuellen Download einer Binärdatei oder über ein Repository für rpm/deb-Pakete möglich.

Installationsoptionen bewerten

GitLab Runner konfigurieren (optional)

GitLab Runner kann entsprechend den Anforderungen und Richtlinien konfiguriert werden.

Runner-Konfigurationsoptionen ansehen

Selbstverwaltung

Self-Managed erfordert Selbstverwaltung. Als Administrator(in) können viele Aspekte an die individuellen Bedürfnisse angepasst werden.

Über Selbstverwaltung erfahren