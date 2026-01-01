Eine Software Factory ist ein Betriebsmodell, mit dem Software über vernetzte, wiederholbare Workflows entsteht und weiterentwickelt wird. Sie bündelt Arbeitsaufnahme, Entwicklung, Tests, Sicherheitsprüfungen, Release-Entscheidungen und Feedback, die sonst über viele Personen und Tools verteilt wären.

Je mehr Entwicklungsarbeit KI-Agenten übernehmen, desto klarer muss dieser Weg festlegen, was Agenten tun dürfen, wie Änderungen geprüft werden und wer für das verantwortlich ist, was ausgeliefert wird. Eine gut gestaltete Software Factory hilft Teams, Automatisierung zu skalieren, ohne Geschwindigkeit allein als Erfolg zu werten.

Teams brauchen weiterhin technisches Urteilsvermögen, um Anforderungen zu verstehen, Abwägungen zu treffen, Ausnahmen zu behandeln und zu entscheiden, was bereit für die Auslieferung ist. Die Factory sollte Routinearbeit einheitlicher machen und diese Entscheidungen dabei sichtbar und nachvollziehbar halten.

Im Kern braucht eine Software Factory eine Möglichkeit, Arbeit und Kontext zu erfassen; eine Ausführungsumgebung mit festgelegten Tools und Berechtigungen; wiederholbare Build- und Verifizierungs-Workflows; Release-Kontrollen und Nachverfolgbarkeit; sowie Feedback aus der Produktion. Menschen bleiben verantwortlich für Entscheidungen, Ausnahmen und die Standards, die diese Workflows durchsetzen.

Eine Software Factory umfasst mehr als jede einzelne Komponente:

DevOps beschreibt Praktiken und die Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und Betrieb.

Eine DevOps-Plattform bündelt Tools und Workflows, die die Softwarebereitstellung unterstützen. Sie kann viele Fähigkeiten einer Factory bereitstellen, ist für sich genommen aber noch kein Betriebsmodell.

CI/CD automatisiert Teile des Erstellens, Testens und Bereitstellens von Änderungen.

Platform Engineering baut und pflegt gemeinsame interne Plattformen, Tools, Vorlagen und Self-Service-Workflows für Entwicklungsteams. Eine interne Entwicklerplattform ist eine Möglichkeit, diese Fähigkeiten anzubieten.

KI-Coding-Tools und -Agenten können klar abgegrenzte Aufgaben unterstützen oder selbst ausführen.

Klassische projektbasierte Bereitstellung organisiert Arbeit rund um definierte Projekte, Umfang, Meilensteine und Übergaben. Eine Software Factory beschreibt den wiederholbaren Weg, den Änderungen durch die Bereitstellung nehmen; beides kann nebeneinander bestehen.

All das kann zu einer Software Factory beitragen. Keines davon definiert allein das gesamte System.