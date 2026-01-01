Was ist eine Software Factory? Schnell entwickeln, mit voller Kontrolle
Eine Software Factory ist das vernetzte System aus Menschen, Workflows, Tools, Automatisierung und Kontrollen, das Softwarearbeit von der Idee oder Anfrage bis in die Produktion bringt und aus Feedback lernt, was als Nächstes besser laufen kann.
Eine Software Factory ist ein Betriebsmodell, mit dem Software über vernetzte, wiederholbare Workflows entsteht und weiterentwickelt wird. Sie bündelt Arbeitsaufnahme, Entwicklung, Tests, Sicherheitsprüfungen, Release-Entscheidungen und Feedback, die sonst über viele Personen und Tools verteilt wären.
Je mehr Entwicklungsarbeit KI-Agenten übernehmen, desto klarer muss dieser Weg festlegen, was Agenten tun dürfen, wie Änderungen geprüft werden und wer für das verantwortlich ist, was ausgeliefert wird. Eine gut gestaltete Software Factory hilft Teams, Automatisierung zu skalieren, ohne Geschwindigkeit allein als Erfolg zu werten.
Teams brauchen weiterhin technisches Urteilsvermögen, um Anforderungen zu verstehen, Abwägungen zu treffen, Ausnahmen zu behandeln und zu entscheiden, was bereit für die Auslieferung ist. Die Factory sollte Routinearbeit einheitlicher machen und diese Entscheidungen dabei sichtbar und nachvollziehbar halten.
Im Kern braucht eine Software Factory eine Möglichkeit, Arbeit und Kontext zu erfassen; eine Ausführungsumgebung mit festgelegten Tools und Berechtigungen; wiederholbare Build- und Verifizierungs-Workflows; Release-Kontrollen und Nachverfolgbarkeit; sowie Feedback aus der Produktion. Menschen bleiben verantwortlich für Entscheidungen, Ausnahmen und die Standards, die diese Workflows durchsetzen.
Eine Software Factory umfasst mehr als jede einzelne Komponente:
- DevOps beschreibt Praktiken und die Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und Betrieb.
- Eine DevOps-Plattform bündelt Tools und Workflows, die die Softwarebereitstellung unterstützen. Sie kann viele Fähigkeiten einer Factory bereitstellen, ist für sich genommen aber noch kein Betriebsmodell.
- CI/CD automatisiert Teile des Erstellens, Testens und Bereitstellens von Änderungen.
- Platform Engineering baut und pflegt gemeinsame interne Plattformen, Tools, Vorlagen und Self-Service-Workflows für Entwicklungsteams. Eine interne Entwicklerplattform ist eine Möglichkeit, diese Fähigkeiten anzubieten.
- KI-Coding-Tools und -Agenten können klar abgegrenzte Aufgaben unterstützen oder selbst ausführen.
- Klassische projektbasierte Bereitstellung organisiert Arbeit rund um definierte Projekte, Umfang, Meilensteine und Übergaben. Eine Software Factory beschreibt den wiederholbaren Weg, den Änderungen durch die Bereitstellung nehmen; beides kann nebeneinander bestehen.
All das kann zu einer Software Factory beitragen. Keines davon definiert allein das gesamte System.
Eine Software Factory verbindet die Phasen, die eine Änderung durchläuft, von der ersten Anfrage bis zu dem, was das Team nach dem Release daraus lernt.
Ein typischer Weg umfasst:
- Aufnahme und Kontext. Aus einer Anfrage, einem Ticket oder einem anderen Signal wird Arbeit mit genug Kontext, um den Bedarf und das erwartete Ergebnis zu verstehen.
- Planung und Umsetzung. Menschen, Automatisierung oder Agenten erledigen die Arbeit innerhalb des Repositorys, der Umgebung und der Berechtigungen, die das Team festgelegt hat.
- Verifizierung. Tests, Reviews, Sicherheitsprüfungen und andere vorgeschriebene Kontrollen bewerten die vorgeschlagene Änderung anhand der Standards des Teams.
- Release. Eine autorisierte Person oder ein autorisierter Workflow entscheidet, ob die verifizierte Änderung in die Produktion gehen darf, und das Release bleibt bis zu den durchgeführten Prüfungen nachverfolgbar.
- Reaktion und Feedback. Monitoring, Incidents und Feedback von Nutzenden fließen in Folgearbeiten und in die Verbesserung des Workflows selbst ein.
Die Phasen sind durch Kontext und Nachweise miteinander verbunden. Arbeit sollte ihre Anforderungen nicht verlieren, wenn sie in die Umsetzung geht, und eine Release-Entscheidung sollte nicht von den Prüfungen und Genehmigungen getrennt sein, auf denen sie beruht. Wenn eine Änderung die Verifizierung nicht besteht oder ein Problem in der Produktion verursacht, sollte das Ergebnis in die Arbeit zurückfließen, statt bei einer Übergabe zwischen Systemen verloren zu gehen.
Governance macht die Regeln und Verantwortlichkeiten rund um die Softwarebereitstellung explizit. Sie beantwortet Fragen wie: Wer oder was darf handeln? Welche Prüfungen sind vorgeschrieben? Wer darf eine Ausnahme genehmigen? Kann das Team nachverfolgen, was sich geändert hat und wie es verifiziert wurde?
Der GitLab Security Standard beschreibt ein Fundament aus Richtlinien, Audit und Verantwortung mit fünf Stufen, um Vertrauen in die Aktivitäten von Agenten aufzubauen:
- Autorisieren: Festlegen, wer oder was handeln darf, wie weit der Zugriff reicht und welche Aktionen eine Genehmigung erfordern.
- Isolieren: Die Arbeit so abschotten, dass eine kompromittierte Eingabe oder ein kompromittiertes Tool nicht über die vorgesehenen Grenzen hinaus wirken kann.
- Verifizieren: Prüfungen anwenden, die der Akteur für seine eigene Arbeit weder ändern noch aussetzen kann.
- Freigeben: Die Release-Entscheidung an genau das Artefakt binden, das die Verifizierung bestanden hat.
- Reagieren: Ermöglichen, Aktivitäten zu stoppen, ihre Auswirkungen zu verstehen und zu verifizieren, dass ein Fix gewirkt hat.
Diese Stufen dienen dazu, Kontrollen zu bewerten. Sie sind keine Vorgabe, jede Entscheidung zu automatisieren. Teams können für verschiedene Workflows unterschiedliche Grenzen setzen und die Autonomie erhöhen, sobald Kontrollen und Nachweise das rechtfertigen. Menschliche Reviews bleiben überall dort wichtig, wo Urteilsvermögen, Risiko oder Richtlinien es erfordern.
KI-Agenten können in einer Software Factory klar abgegrenzte Aufgaben übernehmen, etwa ein Problem untersuchen, eine Codeänderung vorschlagen, Prüfungen ausführen oder eine Änderung für das Review vorbereiten. Einen definierten Workflow machen sie dadurch nicht überflüssig. Das Team muss weiterhin die Aufgabe festlegen, den Zugriff begrenzen, das Ergebnis prüfen und entscheiden, was weitergehen darf.
Ein sinnvoller Ausgangspunkt ist, die Autonomie von Agenten pro Workflow festzulegen. Ein Agent, der eine Änderung vorschlagen darf, braucht nicht unbedingt die Berechtigung, sie zu mergen oder bereitzustellen. Je folgenreicher die Aktion, desto wichtiger ist es, die Identität zu verifizieren, die Ausführungsumgebung einzuschränken, einen Audit-Trail zu bewahren und einen getesteten Weg zu haben, die Arbeit zu stoppen oder rückgängig zu machen.
Wenn Agenten Menge oder Tempo der Änderungen erhöhen, kann sich der Druck auf Reviews, CI-Kapazität, Sicherheitsprüfungen oder Release-Entscheidungen verlagern. Mehr generierter Code allein beweist nicht, dass Software Nutzende schneller oder in der richtigen Qualität erreicht. Teams sollten den gesamten Weg betrachten, auch was passiert, wenn eine Prüfung fehlschlägt, und ob die verantwortliche Person oder der verantwortliche Agent genug Kontext hat, um zu reagieren.
Mehr zu diesem Wandel erfährst du unter Git für die agentische Software Factory skalieren.
Beginne mit einem Workflow, der oft genug vorkommt, um daraus zu lernen. Du musst nicht jede Phase auf einmal automatisieren oder jedes Tool ersetzen, um Fortschritte zu machen.
- Einen echten Workflow abbilden. Verfolge eine typische Änderung von der Anfrage bis in die Produktion. Halte fest, wo Arbeit wartet, Kontext verloren geht, Prüfungen doppelt laufen oder Zuständigkeiten unklar sind.
- Zuständigkeiten und Entscheidungspunkte festlegen. Bestimme, wem der Workflow gehört, wer Ausnahmen genehmigen darf und welche Aktionen eine Person prüfen oder autorisieren muss.
- Kontrollen und Nachweise definieren. Lege fest, welche Prüfungen laufen müssen, welche Informationen aufbewahrt werden sollen und wie das Team eine Änderung von der Anfrage bis zum Release nachverfolgt.
- Wiederholbare Arbeit vereinheitlichen. Standardisiere die Teile, die von einem gemeinsamen Weg profitieren, etwa Projekt-Setup, Validierung oder Release-Anforderungen. Lass Raum für dokumentierte Ausnahmen, wo ein Standardweg schlecht passt.
- Gezielt automatisieren. Automatisiere routinemäßige Übergaben und Prüfungen dort, wo die Regeln klar sind. Setze Agenten nur dann für abgegrenzte Aufgaben ein, wenn Berechtigungen, Verifizierung und Eskalationswege vorhanden sind.
- Ergebnisse prüfen und den Weg verbessern. Nutze Fehler, Verzögerungen und Feedback aus der Produktion, um den Workflow zu verbessern. Tritt dasselbe Problem wiederholt auf, prüfe, ob sich Anweisungen, Tests oder Kontrollen ändern müssen, bevor du mehr automatisierst.
Dieser Ansatz funktioniert mit einer Kombination aus bestehenden und neuen Tools. Die entscheidende Designfrage ist, ob der gesamte Workflow den Kontext, die Kontrollen und die Nachweise bewahrt, die das Team braucht, und nicht, ob jede Phase vom selben Anbieter stammt.
Miss das Bereitstellungssystem, nicht nur die Aktivität darin. Die Menge an generiertem Code, automatisierten Schritten oder Agentensitzungen zeigt für sich genommen nicht, ob nützliche Änderungen die Produktion erreichen, ob sie die vorgeschriebenen Prüfungen erfüllen oder ob das Team reagieren kann, wenn etwas schiefgeht.
Wähle Kennzahlen, die deinen Workflow widerspiegeln und Geschwindigkeit mit Qualität und Kontrolle verbinden. Je nach Ziel kann ein Team beispielsweise Folgendes messen:
- Durchfluss: Wie lange Arbeit zwischen den Phasen wartet und wie lange eine Änderung bis in die Produktion braucht.
- Verifizierung: Ob vorgeschriebene Prüfungen abgeschlossen werden, wo Fehler auftreten und wie oft Änderungen ein weiteres Review oder einen weiteren Versuch brauchen.
- Release und Wiederherstellung: Wie häufig Änderungen veröffentlicht werden und wie das Team reagiert, wenn ein Release ein Problem verursacht.
- Sicherheitsreaktion: Wie lange es dauert, ein Problem einzudämmen und die Behebung zu verifizieren.
- Governance: Ob Aktionen eine verantwortliche Person haben und ob das Team die Nachweise hinter einem Release nachverfolgen kann.
Der GitLab Security Standard nennt die Zeit bis zur Eindämmung und die Zeit bis zur verifizierten Behebung als Kennzahlen für sein Sicherheits-Framework. Das sind nützliche Beispiele für die Sicherheitsreaktion, aber keine allgemeingültigen Benchmarks für jede Software Factory. Ermittle eine Ausgangsbasis für den Workflow, den du verbessern willst, und nutze die Ergebnisse, um den nächsten Schritt zu planen.
GitLab verbindet Planung, Quellcodeverwaltung, CI/CD, Sicherheit und Compliance, Kontext und agentische Orchestrierung auf einer gemeinsamen Kontrollebene. Auf diesem Fundament können Teams festlegen, wie Arbeit durch den Lebenszyklus läuft und wie Richtlinien und Audit für Menschen und Agenten gelten.
Das Ziel ist nicht, jede Entscheidung zu automatisieren. Es geht darum, den Weg von der Absicht bis in die Produktion sichtbarer und steuerbarer zu machen, damit Teams selbst wählen können, wo Automatisierung hilft, menschliche Verantwortung erhalten bleibt und verifiziert werden kann, was bereit für die Auslieferung ist.
Erfahre, wie du deine Governed Software Factory gestaltest und wie GitLab Workflow-Automatisierung, Governance, Kontext und Bereitstellung zusammenbringt.
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Nein. CI/CD automatisiert Teile des Erstellens, Testens und Bereitstellens von Software. Eine Software Factory umfasst diese Pipelines als Teil eines größeren Systems, das auch Arbeitsaufnahme, Entwicklung, Sicherheit, Release-Entscheidungen, Zuständigkeiten und Feedback abdeckt.
DevOps bezeichnet Praktiken und eine Zusammenarbeit, die Entwicklung und Betrieb verbinden. Eine Software Factory ist das Betriebsmodell und der vernetzte Workflow, mit dem ein Team diese Praktiken anwendet, um Software zu erstellen, zu verifizieren, zu veröffentlichen und zu verbessern.
Nein. Teams können wiederholbare Workflows, gemeinsame Tools, Automatisierung und menschliche Reviews auch ohne Coding-Agenten nutzen. Agenten sind mögliche Beteiligte im Workflow; sie sollten mit klaren Berechtigungen und Verifizierung eingeführt werden.
Lege die Kontrollen fest, bevor die Arbeit beginnt: Definiere, worauf ein Agent zugreifen und was er tun darf, welche Prüfungen laufen müssen und wo eine Genehmigung nötig ist. Wende bei folgenreicheren Aktionen eine strengere Verifizierung an und automatisiere Routineprüfungen dort, wo die Anforderungen klar sind. Governance sollte den Weg vorhersehbar machen, nicht Genehmigungsschritte ohne klaren Zweck hinzufügen.
Wähle einen wiederkehrenden Workflow mit einem klaren Ergebnis. Bilde seine Übergaben, Verzögerungen, Prüfungen und Zuständigkeiten ab, ermittle eine Ausgangsbasis und schließe dann die wichtigste Lücke, bevor du den Ansatz auf weitere Workflows ausweitest.
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