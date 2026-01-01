Sichere Software Factory: Vertrauen vom Code bis zum Release
Eine sichere Software Factory schützt die Systeme und Workflows, die aus Quellcode, Abhängigkeiten und Build-Anweisungen Software machen, der Menschen vertrauen können. Sie kombiniert Kontrollen für Identität, Zugriff, Build-Umgebungen, Verifizierung, Release-Integrität und Reaktion, damit Teams zeigen können, was passiert ist und was tatsächlich ausgeliefert wurde.
Eine sichere Software Factory ist eine Umgebung für die Softwarebereitstellung, die die Integrität und Vertraulichkeit von Software schützt, während sie geplant, erstellt, getestet, paketiert und veröffentlicht wird. Sie ist weder ein einzelnes Produkt noch ein einzelner Sicherheitsscan. Sie ist eine Möglichkeit, den Weg vom Quellcode bis in die Produktion zu steuern – einschließlich der Menschen, Dienste, Automatisierung und KI-Agenten, die Software unterwegs verändern können. Die Kontrollen gelten für den gesamten Workflow, nicht nur für das Quellcode-Repository oder das fertige Artefakt.
Ein praxistaugliches Modell beantwortet diese Fragen:
- Wer oder was darf handeln? Jede Person, jeder Dienst und jeder Agent hat eine bekannte Identität, eine verantwortliche Person und Zugriff, der auf die jeweilige Aufgabe beschränkt ist.
- Wo läuft die Arbeit? Builds und Agentenaufgaben laufen in Umgebungen mit klaren Grenzen für Dateien, Anmeldeinformationen, Tools und Netzwerkzugriff.
- Wie wird eine Änderung geprüft? Vorgeschriebene Sicherheits- und Qualitätsprüfungen werden unabhängig von dem Akteur durchgesetzt, der die Änderung vornimmt.
- Kannst du nachweisen, was veröffentlicht wurde? Build-Eingaben und -Ausgaben sind nachverfolgbar, und das bereitgestellte Artefakt ist genau das, das die Verifizierung bestanden hat.
- Kannst du reagieren, wenn etwas schiefgeht? Teams können Aktivitäten stoppen, Zugriffe widerrufen, betroffene Änderungen nachverfolgen und die Behebung verifizieren.
Diese Kontrollen greifen ineinander. Ein signiertes Artefakt bringt wenig, wenn die Identität seines Builds unbekannt ist; ein Audit-Eintrag bringt wenig, wenn genau der Akteur ihn ändern kann, den er überwachen soll. Das Ziel ist nicht, mehr Sicherheitstools anzuhäufen, sondern Kontrollen und Nachweise über den gesamten Bereitstellungsweg hinweg zu verbinden.
Software hängt von mehr ab als vom Anwendungscode. Ein Release kann von Quellcode-Repositorys, Paketen von Drittanbietern, Build-Tools, CI/CD-Runnern, Anmeldeinformationen, Container-Images, Registrys und Deployment-Systemen beeinflusst werden. Wenn Angreifende den Build oder seine Eingaben verändern können, reicht ein sauberes Quellcode-Review allein womöglich nicht aus, um zu belegen, dass das veröffentlichte Artefakt vertrauenswürdig ist.
Deshalb braucht auch die Build- und Release-Infrastruktur eigenen Schutz. Eine kompromittierte Abhängigkeit, offengelegte Anmeldeinformationen oder ein nicht vertrauenswürdiger Build-Prozess können mehrere Projekte oder Kund(inn)en betreffen. Für Unternehmen, die Software zur Ausführung durch andere bereitstellen, können Nachweise darüber, wie ein Release entstanden ist, Kund(inn)en helfen, seine Integrität zu bewerten und Bedenken zu untersuchen.
KI-Agenten bringen eine weitere Art von Akteur in den Workflow. Ein Agent kann Dateien lesen, Tools aufrufen, Anmeldeinformationen verwenden, Pakete installieren oder Änderungen vorschlagen. Seine Berechtigungen sollten durch Richtlinien festgelegt und von der Umgebung durchgesetzt werden – nicht daraus abgeleitet, was der Agent nach eigener Aussage vorhat.
Beginne mit einem Fundament aus Richtlinien, Audit und Verantwortung. Lege die Regeln fest, bevor Arbeit läuft, zeichne folgenreiche Aktionen auf und benenne für die beteiligten Systeme und Kontrollen eine verantwortliche Person. Auf diesem Fundament wendest du in jeder Phase des Lebenszyklus Kontrollen an.
Der GitLab Security Standard gliedert seine Empfehlungen in fünf Stufen: Autorisieren, Isolieren, Verifizieren, Freigeben und Reagieren. Das ist das Framework von GitLab, um eine Software Factory zu härten und Agenten Autonomie verdienen zu lassen. Es ist weder eine allgemeingültige Zertifizierung noch ein Ersatz für die eigene Risikobewertung einer Organisation.
Autorisieren: Steuern, wer und was handeln darf
Erfasse die Menschen, Agenten, Dienste und Integrationen, die auf Softwaresysteme zugreifen können. Ordne jedem eine eindeutig benannte verantwortliche Person zu und gewähre nur den minimalen Zugriff, den die jeweilige Aufgabe erfordert. Beschränke den Geltungsbereich von Anmeldeinformationen, begrenze ihre Lebensdauer und lege fest, wie sie widerrufen werden.
Verlange für risikoreichere Vorgänge eine Genehmigungsgrenze, die einer Person zugeordnet werden kann. Eine Aufgabenbeschreibung oder ein Agentenplan sollte nicht selbst zusätzliche Berechtigungen gewähren.
Isolieren: Ausführung und Eingaben eingrenzen
Führe Builds und Agentenaufgaben mit Grenzen aus, die den Zugriff auf Dateien, Secrets, Tools und Netzwerkziele beschränken. Verwende freigegebene Abhängigkeiten und Tools, und gib einer Ausführungsumgebung keinen breiteren Zugriff, als die Aufgabe erfordert.
Isolierung begrenzt die Reichweite einer kompromittierten Abhängigkeit, einer schädlichen Anweisung oder einer unerwarteten Aktion eines Agenten. Sie sollte von der Laufzeitumgebung oder Plattform durchgesetzt werden, statt davon abzuhängen, dass der Agent Anweisungen befolgt.
Verifizieren: Änderungen mit unabhängigen Kontrollen prüfen
Wende vorgeschriebene Tests, Sicherheitsprüfungen und Richtlinienregeln auf Änderungen von Menschen und von Agenten gleichermaßen an. Schütze die Prüfungen selbst, damit der bewertete Akteur sie nicht unbemerkt ändern oder umgehen kann.
Die Verifizierung sollte die Änderung und die Build-Eingaben abdecken, die für ihr Risiko relevant sind. Halte das Ergebnis fest und mache deutlich, welche Prüfungen bestanden wurden, bevor die Änderung weitergehen darf.
Freigeben: Nachweisen, was in die Produktion gelangt
Verknüpfe ein Release mit seinem Quellcode, seinen Abhängigkeiten, seinem Build-Prozess und seinen Verifizierungsnachweisen. Signiere oder attestiere Artefakte, wo es sinnvoll ist, und verifiziere genau das Artefakt, das bereitgestellt wird – nicht nur einen veränderlichen Namen oder Tag.
So entsteht eine nachverfolgbare Kette von genehmigten Eingaben bis zur Software, die tatsächlich läuft. Eine Signatur oder Attestierung bietet nur dann Sicherheit, wenn die Identität dahinter vertrauenswürdig ist und die Nachweise vor dem Release geprüft werden.
Reagieren: Stoppen, nachverfolgen und wiederherstellen
Sorge dafür, dass sich ein Workflow stoppen, der Zugriff eines Agenten oder Dienstes widerrufen und die betroffenen Änderungen oder Releases identifizieren lassen. Wenn ein Fund bestätigt ist, verfolge die Behebung bis zu einem Fix, der in der jeweiligen Umgebung verifiziert wurde.
Die Zeit bis zur Eindämmung und die Zeit bis zur verifizierten Behebung sind Kennzahlen für diesen Reaktionskreislauf. Teams sollten Start- und Endereignisse einheitlich definieren und die Ergebnisse nach Schweregrad und Kontext interpretieren.
Behandle einen Agenten als Software-Akteur mit eigener Identität, eigenen Berechtigungen, Tools und einem eigenen Audit-Trail. Wende dieselbe grundlegende Disziplin an wie bei anderen privilegierten Systemen und achte zusätzlich darauf, wie Agentenaufgaben mit Quellcode, Anmeldeinformationen, externen Tools und Produktions-Workflows interagieren können.
Eine Checkliste für den Einstieg:
- Gib jedem Agenten oder Workflow eine Identität, die sich auf eine verantwortliche Person und auf die Person oder den Prozess zurückführen lässt, die bzw. der ihn ausgelöst hat.
- Beschränke den Zugriff auf die Aufgabe; verwende kurzlebige, widerrufbare Anmeldeinformationen statt umfassender, dauerhafter Entwickler-Anmeldeinformationen.
- Lege fest, welche Dateien, Tools, Pakete und Netzwerkziele der Agent erreichen darf.
- Führe Aufgaben in einer isolierten Umgebung aus, besonders wenn Eingaben oder Tools nicht vertrauenswürdig sind.
- Setze Scans, Genehmigungsregeln und Deployment-Richtlinien außerhalb der Kontrolle des Agenten durch.
- Zeichne Tool-Nutzung und folgenreiche Aktionen auf, und teste, ob sich eine Aufgabe stoppen und der Zugriff widerrufen lässt.
- Erweitere die Autonomie erst, wenn der Workflow gezeigt hat, dass seine Kontrollen funktionieren.
Autonomie lässt sich stufenweise einführen. Ein Agent könnte zum Beispiel zunächst eine Änderung vorschlagen, dann einen Merge Request zur menschlichen Genehmigung erstellen und erst später innerhalb getesteter Leitplanken selbst handeln. Verschiedene Workflows können sich auf unterschiedlichen Stufen befinden; ein risikoarmes Abhängigkeits-Update und eine Änderung an der Produktionsinfrastruktur sollten nicht automatisch dieselben Befugnisse erhalten.
Die Herkunft (Provenance) beschreibt, wie ein Artefakt entstanden ist: seinen Quellcode, seine Build-Eingaben, den Prozess und zugehörige Nachweise. Signierung und Attestierung können helfen, diese Informationen an ein bestimmtes Artefakt zu binden. Eine SBOM beschreibt Softwarekomponenten und Abhängigkeiten. Audit-Einträge erfassen Aktionen und Entscheidungen im gesamten Workflow.
Das sind verwandte, aber unterschiedliche Arten von Nachweisen. Keiner davon beweist allein, dass Software sicher ist. Zusammen – und verifiziert anhand des Artefakts, das ausgeliefert wird – helfen sie, praktische Fragen zu beantworten: Was ist in dieses Release eingeflossen? Welcher Prozess hat es erstellt? Welche Prüfungen wurden bestanden? Wer oder was hat es genehmigt? Ist das Artefakt in der Produktion genau das, das verifiziert wurde?
Damit Nachweise nützlich bleiben, verknüpfe sie mit dem jeweiligen Quellcode, Build, der Aufgabe und dem Release. Lege fest, wer Einträge erstellen, einsehen und ändern darf, und bewahre genug Informationen für die Incident-Response sowie für Prüfungen durch Kund(inn)en oder Auditor(inn)en auf.
Bilde zunächst den tatsächlichen Workflow ab, einschließlich manueller Schritte, lokaler Tools, Agentenaufgaben und Deployment-Wege. Ermittle, wo Identitäten, Kontrollen und Nachweise fehlen. Wähle dann eine kleine Auswahl an Kennzahlen, die an die Risiken geknüpft sind, die du reduzieren willst.
Beispiele dafür sind:
- Anteil der Software-Workflows und Agenten mit zugewiesener Identität und verantwortlicher Person.
- Anteil der Builds, die in der festgelegten isolierten Umgebung laufen.
- Anteil der Releases mit Herkunftsnachweis oder Attestierung, die vor dem Deployment verifiziert werden.
- Zeit bis zur Eindämmung eines bestätigten Sicherheitsproblems.
- Zeit von der Erkennung bis zur verifizierten Behebung.
- Anzahl unautorisierter Aktionen oder Richtlinienverstöße, die erkannt, blockiert und untersucht wurden.
Das sind vorgeschlagene operative Indikatoren, keine allgemeingültige Scorecard. Lege Bezugsgröße, Ereignisgrenzen, Schweregradkategorien und Berichtszeitraum fest, bevor du Ergebnisse vergleichst. Eine steigende Zahl erkannter Ereignisse kann bedeuten, dass sich die Abdeckung verbessert hat, dass das Risiko gestiegen ist, oder beides; interpretiere die Kennzahl immer in ihrem Kontext.
Der GitLab Security Standard betont, dass Autonomie verdient wird, sobald sich Kontrollen bewährt haben, statt sie auf einmal zu gewähren. Nutze die Nachweise aus jedem Workflow, um zu entscheiden, ob du seinen Automatisierungsgrad beibehältst, einschränkst oder erweiterst.
Du musst nicht jedes Tool ersetzen, bevor du die Sicherheit verbessern kannst. Beginne mit dem Bereitstellungsweg, den du hast, und schließe die folgenreichsten Lücken der Reihe nach.
- Den Workflow abbilden. Verfolge Quellcode, Abhängigkeiten, Anmeldeinformationen, Build-Systeme, Artefaktspeicher, Genehmigungen und Deployment-Wege. Beziehe Agenten- und lokale Workflows ein, nicht nur die zentrale CI-Pipeline.
- Identitäten und Zuständigkeiten zuweisen. Erfasse Menschen, Maschinen, Agenten und Integrationen. Lege fest, wer verantwortlich ist, und entferne Zugriffe, die breiter oder langlebiger sind als nötig.
- Richtlinien und Grenzen festlegen. Definiere zulässige Tools, Abhängigkeiten, Netzwerkzugriffe und Aktionen, die eine menschliche Genehmigung erfordern. Setze die Regeln dort durch, wo die Arbeit läuft.
- Build- und Agentenausführung isolieren. Beschränke den Zugriff der Umgebung auf Dateien, Anmeldeinformationen und externe Systeme. Gestalte die Grenzen so, dass sie auch nicht vertrauenswürdigen Eingaben standhalten.
- Änderungen und Eingaben verifizieren. Verlange angemessene Tests, Sicherheitsprüfungen und geschützte Genehmigungen. Stelle sicher, dass die Person oder der Agent, die bzw. der eine Änderung erstellt, die Kontrollen zu ihrer Bewertung nicht verändern kann.
- Releases an Nachweise binden. Erfasse relevante Quellcode- und Build-Informationen, schütze Artefakte vor Austausch und verifiziere das Artefakt vor dem Deployment.
- Die Reaktion üben. Teste, ob sich Aufgaben stoppen, Anmeldeinformationen widerrufen, betroffene Ergebnisse nachverfolgen und Behebungen bestätigen lassen.
- Überprüfen und verbessern. Achte auf Lücken in der Abdeckung, Verzögerungen bei der Reaktion und wiederholte Umgehungen. Erweitere die Automatisierung nur, wenn die Nachweise das stützen.
Die öffentliche Seite Software Supply Chain Security von GitLab beschreibt Funktionen, um Zugriffe zu steuern, Richtlinien durchzusetzen, Quellcode und Abhängigkeiten zu scannen, Builds zu isolieren und Nachweise für Artefakte zu erfassen. Die Empfehlungen von GitLab zum Absichern der Software Factory betonen, Sicherheit und Governance direkt in den Ausführungspfad zu integrieren und die Zeit von der Erkennung bis zur verifizierten Behebung zu messen.
Welche Kontrollen die richtigen sind, hängt von deiner Architektur und deinem Risiko ab. Beginne mit den Systemen, die verändern können, was du erstellst oder veröffentlichst, mache ihre Aktionen zuordenbar und verifiziere, dass die Nachweise mit dem verknüpft sind, was in die Produktion gelangt.
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Nein. Sie ist eine Architektur und eine Reihe von Betriebspraktiken, um die Softwareproduktion zu schützen – vom Quellcode und den Abhängigkeiten über Build und Verifizierung bis zum Release. Produkte können helfen, Teile davon umzusetzen, aber das Ergebnis hängt davon ab, wie die Kontrollen in deiner Umgebung zusammenwirken.
Die Sicherheit der Software-Lieferkette konzentriert sich darauf, die Komponenten, Identitäten, Prozesse und Artefakte zu schützen, die an der Erstellung und Bereitstellung von Software beteiligt sind. Eine sichere Software Factory ist die umfassendere Betriebsumgebung, in der diese Kontrollen über den gesamten Workflow hinweg angewendet werden.
Gib Agenten explizite Identitäten, beschränkten und widerrufbaren Zugriff, freigegebene Tools und isolierte Ausführungsumgebungen. Setze Richtlinien und Verifizierung außerhalb des Agenten durch, zeichne folgenreiche Aktionen auf und verlange für risikoreichere Vorgänge eine Genehmigung.
Die Herkunft (Provenance) dokumentiert, wie Software erstellt wurde, einschließlich relevanter Quellcode- und Build-Eingaben. Eine Attestierung ist eine überprüfbare Aussage über ein Artefakt oder einen Prozess. Verifiziere, dass sich die Nachweise auf genau das Artefakt beziehen, das veröffentlicht wird; dass ein Eintrag existiert, beweist allein noch nicht, dass es vertrauenswürdig ist.
Bilde den aktuellen Weg vom Quellcode bis in die Produktion ab, ermittle die risikoreichsten Zugriffs- oder Build-Grenzen und ergänze Kontrollen schrittweise. Beginne mit klaren Zuständigkeiten, beschränkten Anmeldeinformationen, geschützten Prüfungen und Release-Nachweisen, und erweitere die Abdeckung, sobald sich der Workflow als zuverlässig erweist.
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