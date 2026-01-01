Beginne mit einem Fundament aus Richtlinien, Audit und Verantwortung. Lege die Regeln fest, bevor Arbeit läuft, zeichne folgenreiche Aktionen auf und benenne für die beteiligten Systeme und Kontrollen eine verantwortliche Person. Auf diesem Fundament wendest du in jeder Phase des Lebenszyklus Kontrollen an.

Der GitLab Security Standard gliedert seine Empfehlungen in fünf Stufen: Autorisieren, Isolieren, Verifizieren, Freigeben und Reagieren. Das ist das Framework von GitLab, um eine Software Factory zu härten und Agenten Autonomie verdienen zu lassen. Es ist weder eine allgemeingültige Zertifizierung noch ein Ersatz für die eigene Risikobewertung einer Organisation.

Autorisieren: Steuern, wer und was handeln darf

Erfasse die Menschen, Agenten, Dienste und Integrationen, die auf Softwaresysteme zugreifen können. Ordne jedem eine eindeutig benannte verantwortliche Person zu und gewähre nur den minimalen Zugriff, den die jeweilige Aufgabe erfordert. Beschränke den Geltungsbereich von Anmeldeinformationen, begrenze ihre Lebensdauer und lege fest, wie sie widerrufen werden.

Verlange für risikoreichere Vorgänge eine Genehmigungsgrenze, die einer Person zugeordnet werden kann. Eine Aufgabenbeschreibung oder ein Agentenplan sollte nicht selbst zusätzliche Berechtigungen gewähren.

Isolieren: Ausführung und Eingaben eingrenzen

Führe Builds und Agentenaufgaben mit Grenzen aus, die den Zugriff auf Dateien, Secrets, Tools und Netzwerkziele beschränken. Verwende freigegebene Abhängigkeiten und Tools, und gib einer Ausführungsumgebung keinen breiteren Zugriff, als die Aufgabe erfordert.

Isolierung begrenzt die Reichweite einer kompromittierten Abhängigkeit, einer schädlichen Anweisung oder einer unerwarteten Aktion eines Agenten. Sie sollte von der Laufzeitumgebung oder Plattform durchgesetzt werden, statt davon abzuhängen, dass der Agent Anweisungen befolgt.

Verifizieren: Änderungen mit unabhängigen Kontrollen prüfen

Wende vorgeschriebene Tests, Sicherheitsprüfungen und Richtlinienregeln auf Änderungen von Menschen und von Agenten gleichermaßen an. Schütze die Prüfungen selbst, damit der bewertete Akteur sie nicht unbemerkt ändern oder umgehen kann.

Die Verifizierung sollte die Änderung und die Build-Eingaben abdecken, die für ihr Risiko relevant sind. Halte das Ergebnis fest und mache deutlich, welche Prüfungen bestanden wurden, bevor die Änderung weitergehen darf.

Freigeben: Nachweisen, was in die Produktion gelangt

Verknüpfe ein Release mit seinem Quellcode, seinen Abhängigkeiten, seinem Build-Prozess und seinen Verifizierungsnachweisen. Signiere oder attestiere Artefakte, wo es sinnvoll ist, und verifiziere genau das Artefakt, das bereitgestellt wird – nicht nur einen veränderlichen Namen oder Tag.

So entsteht eine nachverfolgbare Kette von genehmigten Eingaben bis zur Software, die tatsächlich läuft. Eine Signatur oder Attestierung bietet nur dann Sicherheit, wenn die Identität dahinter vertrauenswürdig ist und die Nachweise vor dem Release geprüft werden.

Reagieren: Stoppen, nachverfolgen und wiederherstellen

Sorge dafür, dass sich ein Workflow stoppen, der Zugriff eines Agenten oder Dienstes widerrufen und die betroffenen Änderungen oder Releases identifizieren lassen. Wenn ein Fund bestätigt ist, verfolge die Behebung bis zu einem Fix, der in der jeweiligen Umgebung verifiziert wurde.

Die Zeit bis zur Eindämmung und die Zeit bis zur verifizierten Behebung sind Kennzahlen für diesen Reaktionskreislauf. Teams sollten Start- und Endereignisse einheitlich definieren und die Ergebnisse nach Schweregrad und Kontext interpretieren.