Leistung der Software Factory messen: Kennzahlen, die zählen
Eine Software Factory leistet gute Arbeit, wenn sie nützliche, abgenommene Ergebnisse liefert, einen verlässlichen Weg in die Produktion bietet und dabei Aufwand und Risiko auf einem nachhaltigen Niveau hält. Wer nur Codemenge, Agentenaktivität oder Pull Requests misst, sieht zwar, dass gearbeitet wird, aber nicht, ob die Arbeit wertvoll, zuverlässig oder effizient ist.
Die Leistung einer Software Factory beschreibt, wie wirksam der durchgängige Prozess ist, der Arbeit von der Idee oder Anfrage bis zu einem nützlichen Ergebnis in der Produktion bringt. Dazu gehört mehr als die Frage, wie schnell ein Team Code schreibt oder mergt.
Eine aussagekräftige Scorecard verbindet die Bereitstellungsleistung mit Qualität, operativem Aufwand und Sicherheitsergebnissen. Ergänze für KI-gestützte Arbeit Kennzahlen wie Kosten und menschlichen Aufwand pro abgenommener Aufgabe. Betrachte sie aber als operative Kennzahlen, die du für deinen Workflow definierst, und nicht als standardisierte DORA-Metriken.
Ein praxistaugliches Messmodell betrachtet vier zusammenhängende Fragen:
- Ist die Arbeit nützlich? Verfolge, ob abgeschlossene Arbeit klare Akzeptanzkriterien erfüllt und zu einem Produkt- oder Kundenergebnis beiträgt.
- Wie fließt die Arbeit? Miss, wie oft Änderungen die Produktion erreichen und wie lange sie dafür brauchen. Nutze Daten aus dem gesamten Lebenszyklus, um Wartezeiten und Verzögerungen bei Übergaben zu finden.
- Ist das Ergebnis zuverlässig? Beobachte fehlgeschlagene Änderungen, Wiederherstellung, Fehler und Nacharbeit zusammen mit der Bereitstellungsgeschwindigkeit.
- Welchen Aufwand und welches Risiko bringt das mit sich? Erfasse den menschlichen Zeitaufwand und die direkten Kosten und miss Sicherheitsergebnisse, die zum jeweiligen Workflow passen.
Diese Kennzahlen beantworten unterschiedliche Fragen. Ein Team kann mehr Änderungen bereitstellen, ohne die Ergebnisse für Kund(inn)en zu verbessern. Es kann auch die Ausgaben für Modelle oder Infrastruktur senken und dabei mehr Arbeit auf menschliche Reviews verlagern. Lies die Kennzahlen im Zusammenhang, statt sie zu einem einzigen Factory-Score zu verdichten.
Die vier DORA-Metriken bieten eine gemeinsame Sicht auf die Leistung der Softwarebereitstellung: Bereitstellungshäufigkeit, Vorlaufzeit für Änderungen, Änderungsfehlerrate und Zeit bis zur Wiederherstellung des Service. Sie beschreiben Durchsatz und Stabilität der Bereitstellung. Für sich genommen zeigen sie jedoch nicht, ob ein KI-Agent eine Veränderung der Leistung verursacht hat. Definitionen und Hintergründe findest du im Leitfaden zu DORA-Metriken von GitLab.
|Kennzahl
|Was sie dir zeigt
|Bereitstellungshäufigkeit
|Wie oft erfolgreiche Änderungen in der Produktion bereitgestellt werden.
|Vorlaufzeit für Änderungen
|Wie lange eine Änderung vom Code-Commit bis zum erfolgreichen Deployment in der Produktion braucht.
|Änderungsfehlerrate
|Wie oft Deployments in der Produktion zu einem Incident, einem eingeschränkten Service, einem Rollback oder einem anderen Fehler führen, der eine Behebung erfordert.
|Zeit bis zur Wiederherstellung des Service
|Wie lange es dauert, den Service nach einem Incident in der Produktion wiederherzustellen.
Verwende einheitliche Definitionen für Produktion, Deployment, Incidents und den Messzeitraum. Trends sind aussagekräftiger als eine einmalige Momentaufnahme: Eine kürzere Vorlaufzeit ist keine Verbesserung, wenn gleichzeitig mehr Änderungen fehlschlagen oder die Wiederherstellung länger dauert.
DORA-Metriken sind nicht dasselbe wie CI-Pipeline-Kennzahlen. Pipeline-Dauer, Erfolgsquote, Fehlerquote und Testabdeckung helfen Teams, den Zustand des Build- und Testprozesses zu verstehen. Sie können Bereitstellungsergebnisse erklären, aber eine schnellere Pipeline bedeutet nicht automatisch, dass eine Änderung schneller in die Produktion gelangt. Der Leitfaden von GitLab zu Kennzahlen für Continuous Integration erklärt, wie sich Kennzahlen zum Pipeline-Zustand und zur Bereitstellung in der Produktion ergänzen.
Kennzahlen zu Agenten und Automatisierung können die operativen Kosten und den Aufwand hinter der Bereitstellung sichtbar machen. Für diese Kennzahlen gibt es keine allgemein anerkannte Formel. Definiere sie daher für deinen Prozess und halte die Definitionen über die Zeit stabil.
|Vorgeschlagene Kennzahl
|Eine praxistaugliche Definition
|Worauf du achten solltest
|Abnahmequote
|Anhand dokumentierter Kriterien abgenommene Aufgaben geteilt durch Aufgaben mit einer abschließenden Entscheidung.
|Weise offene Aufgaben separat aus; zähle ungeklärte Arbeit weder als abgenommen noch als abgelehnt.
|Kosten pro abgenommener Aufgabe
|Zurechenbare Kosten für Modelle, Rechenleistung und Tools geteilt durch die abgenommenen Aufgaben.
|Lege offen, welche Kosten enthalten sind. Weise auch abgelehnte und offene Arbeit aus, damit der Nenner erfolglose Versuche nicht verschleiert.
|Menschlicher Aufwand pro abgenommener Aufgabe
|Zeit, die Menschen für Einrichtung, Überwachung, Review, Korrektur und Nachbereitung einer Aufgabe aufwenden, geteilt durch die abgenommenen Aufgaben.
|Halte die Zeitkategorien klar und einheitlich. Geringere direkte KI-Kosten können trotzdem mehr menschliche Arbeit bedeuten.
|Zeit bis zur Abnahme
|Verstrichene Zeit von einem klar definierten Aufgabenstart bis zu einer erfassten Abnahmeentscheidung.
|Gib den Beobachtungszeitraum an und zeige offene Aufgaben samt ihrem Alter, damit nicht nur schnell abgeschlossene Aufgaben ins Bild kommen.
|Nacharbeit nach der Abnahme
|Anzahl oder Anteil der abgenommenen Aufgaben, die innerhalb eines festgelegten Nachbeobachtungszeitraums korrigiert werden müssen.
|Lege fest, was als Nacharbeit gilt und wie lange du nach der Abnahme hinschaust. Kombiniere die Kennzahl, wo sinnvoll, mit Incidents oder Fehlern in der Produktion.
Am nützlichsten sind diese Kennzahlen, wenn sie einen vollständigen Workflow beschreiben und nicht nur den Output eines Agenten. Ordne Wiederholungsversuche der ursprünglichen Aufgabe zu, erfasse abgelehnte und unvollständige Arbeit und trenne vergleichbare Aufgabentypen voneinander. Unterscheide bei einem Kostenvergleich die direkten Nutzungskosten vom menschlichen Aufwand und von weiteren Kosten, die deine Organisation einbeziehen möchte.
Die Abnahmequote ist kein Ersatzmaß für den geschäftlichen Mehrwert. Sie zeigt dir, ob Arbeit eine festgelegte Messlatte erreicht hat. Um zu verstehen, ob die Factory der Organisation hilft, verknüpfe sie mit den Produkt-, Kunden- oder Betriebsergebnissen, die die Arbeit verändern sollte.
Geschwindigkeit und Kosten brauchen Leitplanken für die Qualität. Verfolge Änderungsfehlerrate und Zeit bis zur Wiederherstellung des Service zusammen mit dem Bereitstellungsdurchsatz. Lege für KI-gestützte Arbeit außerdem fest, wie du Korrekturen nach der Abnahme, Fehler in der Produktion und Aufgaben erkennst, bei denen Menschen eingreifen müssen.
Sicherheit ist ein weiterer Teil des Gesamtbilds. Bei Workflows, die Software erstellen oder ändern, können Teams verfolgen, wie lange es von der Erkennung bis zu einer verifizierten Behebung dauert, nach Schweregrad aufgeschlüsselt, sofern die Daten das hergeben. Das ist ein Sicherheitsergebnis, keine DORA-Metrik. GitLab geht in seinem Leitfaden zur Absicherung der Software Factory auf diese Kennzahl ein.
Ein hilfreicher Grundsatz: Erweitere die Autonomie erst, wenn der Workflow Nachweise dafür liefert, dass seine Kontrollen funktionieren. Welche Leitplanken passen, hängt von der Software, der Umgebung und dem Risiko ab. Eine einzelne Abnahme- oder Geschwindigkeitskennzahl kann nicht belegen, dass ein automatisierter Workflow sicher ist.
Beginne mit wenigen Kennzahlen, die zu einer konkreten Entscheidung gehören. Sorge dann dafür, dass sich die zugrunde liegenden Daten richtig interpretieren lassen.
- Wähle das Ergebnis, das du verbessern willst. Sei konkret, was die Arbeit und das angestrebte Ergebnis angeht. Ein Ziel wie „die Zeit bis zur Bereitstellung abgenommener Abhängigkeitsupdates verkürzen“ lässt sich besser messen als „die KI-Produktivität steigern“.
- Definiere die Arbeitseinheit und die Abnahme. Halte fest, wann eine Aufgabe beginnt, was als abgeschlossen gilt, wer oder was die Abnahme bestätigt und wie mit wiedereröffneter Arbeit umgegangen wird.
- Fasse vergleichbare Aufgaben zusammen. Trenne Arbeit nach Typ, Größe, Komplexität, Workflow oder Risiko, wenn diese Unterschiede Aufwand und Zeit beeinflussen. Vergleiche keine ungleichen Aufgaben, als wären sie gleichwertig.
- Erfasse jeden Versuch. Verknüpfe Wiederholungsversuche mit der ursprünglichen Aufgabe. Erfasse abgenommene, abgelehnte und offene Arbeit sowie den relevanten menschlichen Aufwand und die Kosten.
- Lege eine Ausgangsbasis fest. Miss den aktuellen Prozess mit denselben Definitionen, die du nach einer Änderung verwenden willst. Beziehe genug Arbeit ein, um die normale Schwankung abzubilden; einen allgemeingültigen Beobachtungszeitraum für jedes Team gibt es nicht.
- Prüfe ein ausgewogenes Set an Kennzahlen. Berücksichtige Bereitstellungsgeschwindigkeit, Stabilität, Qualität und den operativen Aufwand, der für den Workflow relevant ist. Zeige absolute Zahlen neben Quoten, damit erkennbar ist, auf wie vielen Daten eine Quote beruht.
- Überarbeite die Definitionen, wenn sich der Workflow ändert. Änderungen an Abnahmeregeln, Aufgabenmix, Tools oder Reporting können einen Vorher-nachher-Vergleich verzerren. Dokumentiere die Änderung, statt die Messwerte als direkt vergleichbar zu behandeln.
Eine Scorecard sollte ihre Grenzen sichtbar machen: was enthalten ist, was ausgeschlossen ist und welche Aufgaben noch laufen. Zeige bei zeitbasierten Kennzahlen nach Möglichkeit neben dem Durchschnitt auch die Verteilung oder ein geeignetes Perzentil; sonst können einige sehr lange laufende Aufgaben im Mittelwert untergehen.
Vergleiche Gleiches mit Gleichem. Eine kleine, klar spezifizierte Wartungsaufgabe und ein mehrstufiges Feature haben kaum ähnliche Kosten oder Abnahmezeiten. Schlüssele Ergebnisse nach Aufgabentyp oder Workflow auf und verwende über den gesamten Vergleichszeitraum stabile Akzeptanzkriterien.
Halte den Nenner sichtbar. Eine hohe Abnahmequote auf Basis einer Handvoll Aufgaben ist kein so starker Nachweis wie eine ähnliche Quote über eine große, repräsentative Menge. Gib die Anzahl der abgenommenen, abgelehnten und offenen Aufgaben an und mach deutlich, ob Nacharbeit innerhalb der ursprünglichen Aufgabe oder als neue Aufgabe gezählt wird.
Werte eine Vorher-nachher-Veränderung nicht als Beweis für einen Kausalzusammenhang. Teamgröße, Aufgabenmix, Release-Richtlinien, Review-Warteschlangen und andere Änderungen am Workflow können das Ergebnis beeinflussen. Nutze Kennzahlen, um Muster und offene Fragen zu erkennen, und nicht, um ohne belastbare Nachweise zu behaupten, dass ein Tool oder eine Prozessänderung ein Ergebnis verursacht hat.
Es gibt keinen allgemeingültigen Zielwert für Kosten pro abgenommener Aufgabe, Abnahmequote oder menschlichen Aufwand, der für jede Software Factory gilt. Lege eine Ausgangsbasis fest, stimme im Team ab, was in deinem Kontext ein gutes Ergebnis ist, und bewerte den Fortschritt daran.
Nutze die Scorecard, um herauszufinden, wo du als Nächstes genauer hinschauen solltest:
- Steigt die Vorlaufzeit, während die Pipeline-Dauer stabil bleibt, untersuche Review-Warteschlangen, Genehmigungen, Übergaben und andere Phasen außerhalb der Pipeline.
- Verbessert sich die Abnahme, aber die Nacharbeit nach der Abnahme nimmt zu, überprüfe die Akzeptanzkriterien und den Verifizierungsprozess.
- Sinken die direkten KI-Kosten, während die Zeit für menschliche Reviews und Korrekturen steigt, vergleiche den Gesamtaufwand, statt die Änderung als Effizienzgewinn zu verbuchen.
- Steigt die Bereitstellungshäufigkeit, während sich Änderungsfehlerrate oder Wiederherstellungszeit verschlechtern, prüfe die Qualitäts- und Release-Kontrollen, bevor du auf noch mehr Deployments optimierst.
- Bleibt die Zeit bis zur Behebung von Sicherheitsproblemen hoch, suche nach Verzögerungen zwischen Erkennung, Priorisierung, Zuständigkeit und verifizierten Fixes.
Diese Muster sind Denkanstöße für die Diagnose, kein Beweis für eine bestimmte Ursache. Überprüfe sie mit den beteiligten Personen und Systemen, bevor du den Workflow änderst.
Die Ressourcen von GitLab zu Transparenz und Messung beschreiben, wie Teams DORA-Metriken und Wertstromansichten nutzen können, um die Bereitstellungsleistung zu verstehen und Engpässe zu untersuchen. GitLab veröffentlicht außerdem Leitfäden zu DORA-Metriken und zur Messung von CI-Pipelines.
Diese Ansichten können Teams helfen, Signale aus Bereitstellung und Workflow zu verstehen. Agentenspezifische Kennzahlen wie Kosten oder menschlicher Aufwand pro abgenommener Aufgabe erfordern klare Definitionen für den Workflow des Teams. Geh nicht davon aus, dass ein Dashboard oder eine DORA-Metrik die Produktivität von Agenten direkt misst oder geschäftliche Auswirkungen belegt.
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Sie kann Aktivität zeigen, verrät dir aber nicht, ob die Arbeit abgenommen wurde, nützlich und zuverlässig war oder den Aufwand wert war. Kombiniere Aktivitätskennzahlen mit abgenommenen Ergebnissen, Bereitstellungsleistung, Nacharbeit und Qualitätskennzahlen.
Beginne mit wenigen Kennzahlen, die an eine Entscheidung geknüpft sind. Nutze für die Bereitstellung die DORA-Metriken, die für deinen Workflow relevant sind. Ergänze für einen bestimmten KI-gestützten Prozess eine klare Abnahmekennzahl und ein oder zwei operative Kennzahlen, etwa menschlichen Aufwand, Kosten, Zeit bis zur Abnahme oder Nacharbeit. Verfolge den Pipeline-Zustand separat, wenn die Pipeline-Leistung Teil der Fragestellung ist.
Nein. DORA-Metriken messen die Leistung der Softwarebereitstellung. Sie können zeigen, wie sich die Bereitstellung im Lauf der Zeit verändert, isolieren aber nicht den Beitrag eines Agenten. Nutze operative Kennzahlen auf Aufgabenebene zusammen mit Bereitstellungs- und Qualitätsergebnissen, wenn du einen KI-gestützten Workflow bewerten willst.
Nicht für sich genommen. Beziehe die Kosten und den menschlichen Aufwand ein, die für den Workflow relevant sind, und prüfe, ob Abnahme, Nacharbeit, Qualität in der Produktion und Sicherheitsergebnisse akzeptabel bleiben. Lege die Kostengrenzen fest, bevor du Ergebnisse vergleichst.
Fasse Arbeit in vergleichbare Kategorien zusammen, halte die Akzeptanzkriterien stabil und gib Anzahl und Aufgabenmix an. Verzichte auf eine einzige Gesamtquote, wenn eine Verschiebung im Verhältnis von einfachen und schwierigen Aufgaben das Ergebnis erklären könnte.
Beginne noch heute, schneller zu entwickeln
Beginne noch heute, schneller zu entwickeln
Entdecke, was dein Team mit der intelligenten Orchestrierungsplattform für DevSecOps erreichen kann.