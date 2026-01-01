Die Leistung einer Software Factory beschreibt, wie wirksam der durchgängige Prozess ist, der Arbeit von der Idee oder Anfrage bis zu einem nützlichen Ergebnis in der Produktion bringt. Dazu gehört mehr als die Frage, wie schnell ein Team Code schreibt oder mergt.

Eine aussagekräftige Scorecard verbindet die Bereitstellungsleistung mit Qualität, operativem Aufwand und Sicherheitsergebnissen. Ergänze für KI-gestützte Arbeit Kennzahlen wie Kosten und menschlichen Aufwand pro abgenommener Aufgabe. Betrachte sie aber als operative Kennzahlen, die du für deinen Workflow definierst, und nicht als standardisierte DORA-Metriken.

Ein praxistaugliches Messmodell betrachtet vier zusammenhängende Fragen:

Ist die Arbeit nützlich? Verfolge, ob abgeschlossene Arbeit klare Akzeptanzkriterien erfüllt und zu einem Produkt- oder Kundenergebnis beiträgt.

Verfolge, ob abgeschlossene Arbeit klare Akzeptanzkriterien erfüllt und zu einem Produkt- oder Kundenergebnis beiträgt. Wie fließt die Arbeit? Miss, wie oft Änderungen die Produktion erreichen und wie lange sie dafür brauchen. Nutze Daten aus dem gesamten Lebenszyklus, um Wartezeiten und Verzögerungen bei Übergaben zu finden.

Miss, wie oft Änderungen die Produktion erreichen und wie lange sie dafür brauchen. Nutze Daten aus dem gesamten Lebenszyklus, um Wartezeiten und Verzögerungen bei Übergaben zu finden. Ist das Ergebnis zuverlässig? Beobachte fehlgeschlagene Änderungen, Wiederherstellung, Fehler und Nacharbeit zusammen mit der Bereitstellungsgeschwindigkeit.

Beobachte fehlgeschlagene Änderungen, Wiederherstellung, Fehler und Nacharbeit zusammen mit der Bereitstellungsgeschwindigkeit. Welchen Aufwand und welches Risiko bringt das mit sich? Erfasse den menschlichen Zeitaufwand und die direkten Kosten und miss Sicherheitsergebnisse, die zum jeweiligen Workflow passen.

Diese Kennzahlen beantworten unterschiedliche Fragen. Ein Team kann mehr Änderungen bereitstellen, ohne die Ergebnisse für Kund(inn)en zu verbessern. Es kann auch die Ausgaben für Modelle oder Infrastruktur senken und dabei mehr Arbeit auf menschliche Reviews verlagern. Lies die Kennzahlen im Zusammenhang, statt sie zu einem einzigen Factory-Score zu verdichten.