Shadow Factory
Agenten nutzen persönliche Anmeldedaten. Niemand kann prüfen, wer oder was eine Änderung vorgenommen hat.
Regeln stecken in jedem einzelnen Tool, und die Nutzer entscheiden selbst, ob sie sich daran halten.
Jeder Agent sieht nur einen Ausschnitt des Lebenszyklus und versucht es so lange erneut, bis es klappt.
Logs sind über viele Tools verstreut. Du kannst eine Änderung nicht vom Prompt bis zur Produktion nachverfolgen.
Du siehst persönliche Aufgaben und Token-Zahlen – falls sie überhaupt jemand erfasst.
Governed Factory
Jede Person und jeder Agent hat eine eigene Identität, die du prüfen und widerrufen kannst.
Eine einzige Richtlinienebene gilt für alle Menschen und Agenten, auch für Agenten anderer Anbieter.
Agenten teilen sich den Kontext des Lebenszyklus und brauchen so weniger Wiederholungen und weniger Token.
Eine durchgängige Nachweiskette von der Planung bis zur Produktion.
Du siehst die Ergebnisse deiner Teams und den Credit-Verbrauch, verknüpft mit der gelieferten Arbeit.
Das Fundament deiner Governed Software Factory
GitLab Core
Die Open-Source-Basis unter allen vier Ebenen.
Setze Agenten in jeder Phase des Lebenszyklus ein und halte die Arbeit ohne Übergaben in Bewegung.
- Allgemein verfügbar
Duo Agent Platform
Orchestriere Agenten und Flows über alle Phasen des Software-Lebenszyklus hinweg.
- Allgemein verfügbar
Flows API
Löse Flows aus deinen eigenen Skripten und Systemen aus.
- Allgemein verfügbar
/goal in der Duo CLI
Übergib ein komplettes Ziel und prüfe das Ergebnis.
- Demnächst verfügbar
/goal im Chat, in deiner IDE und in Slack
Starte Aufgaben dort, wo du ohnehin arbeitest, und verfolge sie von Anfang bis Ende.
- Beta
Geplante Automatisierungen
Lege einen Zeitplan fest und lass Agenten Routinearbeit im Hintergrund erledigen.
- Allgemein verfügbar
Grundlegende Flows
Führe vorgefertigte, mehrstufige Agenten-Workflows für Code Reviews, Sicherheitsanalysen, Pipeline-Korrekturen und mehr aus.
- Allgemein verfügbar
Benutzerdefinierte Flows
Erstelle eigene mehrstufige Flows, um die Prozesse deines Teams zu automatisieren.
Governance & Sicherheit
Finde und behebe im Maschinentempo.
Behalte die Kontrolle.
Steuere jeden Agenten
Agenten handeln unter einer zusammengesetzten Identität und sind auf die Berechtigungen beschränkt, die sie mit dem auslösenden Benutzer teilen.
Agenten nutzen nur von Admins genehmigte Tools, Modelle und MCP-Server, und Flows laufen in kurzlebigen Sandboxes mit eingeschränktem ausgehendem Datenverkehr.
Erzwinge Scans bei jeder Änderung und halte Änderungen mit kritischen oder bekanntermaßen ausgenutzten Schwachstellen zurück, bis eine benannte Person sie genehmigt.
Prüfe jeden Prompt, jeden Tool-Aufruf und jede Aktion – jeweils zugeordnet zum Agenten und zum auslösenden Benutzer.
Setze Sicherheitsagenten ein
Versteckte Schwachstellen mit agentischer Erkennung aufdecken
Spüre Fehler in der Geschäftslogik mit Frontier-Modellen auf, in geeigneten Umgebungen auch mit Claude Mythos von Anthropic.
Scanne vom Quellcode bis zur Laufzeit und verfolge native Befunde und Befunde von Drittanbietern in einem zentralen System, mit dem Agenten arbeiten können.
Befunde mit agentischer Behebung lösen
Übergib die Triage an Agenten, die False Positives aussortieren und echte Risiken priorisieren.
Prüfe in der Pipeline verifizierte Korrekturen, jeweils mit Begründung und Konfidenzwert.
Schütze deine Lieferkette
Aktualisiere anfällige Abhängigkeiten auf die nächste sichere Version und lass Agenten Breaking Changes beheben.
Ersetze gemeinsam genutzte CI/CD-Variablen durch eingegrenzte Anmeldedaten aus GitLab Secrets Manager, damit ein kompromittierter Job nicht alle anderen gefährdet.
Häufig gestellte Fragen
Eine Governed Software Factory beschreibt, wie Agenten und Menschen Software nach einem einheitlichen Regelwerk entwickeln, absichern und ausliefern. Sie vereint Agenten-Orchestrierung, Daten und Kontext, DevOps-Infrastruktur sowie Governance und Sicherheit, sodass jede Änderung, ob von Mensch oder Agent, unter deinen Richtlinien läuft und belegt, wie sie in die Produktion gelangt ist. Grundlagen dazu findest du in unserem Leitfaden Was ist eine Software Factory?
Automatisierung, der du bis in die Produktion vertrauen kannst.
Setze deine Agenten unter deinen Richtlinien ein – mit Nachweis für jede Änderung.