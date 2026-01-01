統制されたソフトウェアファクトリー
統制された ソフトウェアファクトリーを設計する
シャドーファクトリー
エージェントは個人の認証情報を借用します。変更を行ったのが誰なのか、何なのかを誰も検証できません。
ルールはツールごとに存在し、従うかどうかはユーザー次第です。
各エージェントはライフサイクルの一部しか把握できず、正しい結果が出るまでリトライを繰り返します。
ログは複数のツールに分散しています。プロンプトから本番環境までの変更を追跡できません。
把握できるのは個人のタスクとトークン数のみ。それも、誰かが記録していればの話です。
統制されたファクトリー
すべての人とエージェントが固有のアイデンティティを持つため、監査も取り消しも可能です。
一つのポリシープレーンで、他社製のエージェントも含め、すべての人とエージェントを管理します。
エージェント同士がライフサイクルのコンテキストを共有するため、リトライもトークン消費も減らせます。
計画から本番環境まで、一貫した証跡チェーン。
チームの成果と、提供した成果物に紐づくクレジット消費を把握できます。
統制されたソフトウェアファクトリーの基盤
GitLab Core
4つのレイヤーすべてを支えるオープンソースの基盤。
ライフサイクルのあらゆるステージでエージェントを活用し、引き継ぎなしで作業を前に進めます。
- Generally available
Duo Agent Platform
ソフトウェアライフサイクルのあらゆるステージで、エージェントとフローをオーケストレーションします。
- Generally available
Flows API
独自のスクリプトやシステムからフローをトリガーします。
- Generally available
Duo CLIの/goal
目標全体を任せて、結果をレビューします。
- Coming soon
チャット、IDE、Slackでの/goal
普段の作業場所から、タスクを開始して最後まで追跡します。
- Beta
スケジュール型自動化
スケジュールを設定すれば、定型業務をエージェントがバックグラウンドで処理します。
- Generally available
基本フロー
コードレビュー、セキュリティ分析、パイプラインの修正などに対応する、すぐに使える複数ステップのエージェントワークフローを実行します。
- Generally available
カスタムフロー
独自の複数ステップのフローを構築し、チームのプロセスを自動化します。
ガバナンスとセキュリティ
マシンスピードで検出して修正。
コントロールは手放さずに。
すべてのエージェントを統制
エージェントは複合アイデンティティのもとで動作し、その権限は開始したユーザーと共有する範囲に限定されます。
エージェントが使用できるのは管理者が承認したツール、モデル、MCPサーバーのみ。フローは、エグレスが制限されたエフェメラルなサンドボックスで実行されます。
すべての変更にスキャンを適用し、重大な脆弱性や悪用が確認されている脆弱性を含む変更は、指定された承認者が確認するまで保留します。
すべてのプロンプト、ツール呼び出し、アクションを、エージェントと開始したユーザーの両方に紐づけて監査します。
セキュリティエージェントを活用
エージェント型の検出で隠れた欠陥を発見
フロンティアモデルでビジネスロジックの欠陥を探し出します。対象となる環境では、AnthropicのClaude Mythosも利用できます。
ソースからランタイムまでスキャンし、ネイティブとサードパーティの検出結果を、エージェントが対応できる一つの記録システムで追跡します。
エージェント型の修正で検出結果を解決
誤検知を除外し、実際のリスクに優先順位を付けるトリアージをエージェントに任せられます。
パイプラインで検証済みの修正を、根拠と信頼度スコアを確認しながらレビューできます。
サプライチェーンを保護
脆弱な依存関係を最も近い安全なバージョンに更新し、破壊的変更の解消はエージェントに任せられます。
共有のCI/CD変数を、GitLab Secrets Managerのスコープ付き認証情報に置き換えます。一つのジョブが侵害されても、他のジョブには影響が及びません。
よくある質問
統制されたソフトウェアファクトリーとは、エージェントと人が一貫したルールのもとでソフトウェアを構築、保護、リリースするための仕組みです。エージェントオーケストレーション、データとコンテキスト、DevOpsインフラストラクチャ、ガバナンスとセキュリティを一つにまとめることで、人間によるものもエージェントによるものも、すべての変更がポリシーのもとで実行され、本番環境に至るまでの経緯が証跡として残ります。
本番環境まで信頼できる自動化を。
すべての変更の証跡を残しながら、ポリシーのもとでエージェントを活用しましょう。