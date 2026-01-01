シャドーソフトウェアファクトリーとは、エージェントがそれぞれ独自のルールとログを持つ別々のツールにまたがって作業し、プロンプトから本番環境までの変更を追跡する手段がない状態を指します。統制されたソフトウェアファクトリーでは、エージェントと人が同じアイデンティティ、ポリシー、記録のもとで作業するため、各変更を行ったのが誰なのか、何なのか、どのルールのもとで行われ、何によってチェックされたのかを確認できます。