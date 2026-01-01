Dans une usine logicielle fantôme, les agents travaillent dans des outils distincts, chacun avec ses propres règles et logs, sans aucun moyen de suivre une modification du prompt jusqu'à la production. Une usine logicielle gouvernée place agents et humains sous la même identité, les mêmes politiques et le même registre : vous voyez qui, humain ou agent, a effectué chaque modification, selon quelles règles, et ce qui l'a vérifiée.