Usine fantôme
Les agents empruntent des identifiants personnels. Personne ne peut vérifier qui, humain ou agent, est à l'origine d'une modification.
Les règles sont propres à chaque outil, et les utilisateurs décident de les suivre ou non.
Chaque agent ne voit qu'une partie du cycle de vie et multiplie les tentatives jusqu'à obtenir le bon résultat.
Les logs sont dispersés entre les outils. Impossible de suivre une modification du prompt jusqu'en production.
Vous ne voyez que des tâches individuelles et des nombres de jetons, si tant est que quelqu'un les suive.
Usine gouvernée
Chaque personne et chaque agent dispose de sa propre identité, que vous pouvez auditer et révoquer.
Un socle de politiques unique s'applique à chaque humain et à chaque agent, y compris aux agents d'autres fournisseurs.
Les agents partagent le contexte du cycle de vie, ce qui réduit le nombre de tentatives et la consommation de jetons.
Il n'y a qu'une seule chaîne de preuves, de la planification à la production.
Vous voyez les résultats des équipes et la consommation de crédits liée au travail livré.
Les fondements de votre usine logicielle gouvernée
GitLab Core
La base open source des quatre couches.
Mettez les agents au travail à chaque étape du cycle de vie et faites avancer le travail sans transferts.
- Disponibilité générale
GitLab Duo Agent Platform
Orchestrez des agents et des flows à chaque étape du cycle de vie logiciel.
- Disponibilité générale
API de flows
Déclenchez des flows depuis vos propres scripts et systèmes.
- Disponibilité générale
/goal dans GitLab Duo CLI
Confiez un objectif complet et examinez le résultat.
- Bientôt disponible
/goal dans le chat, votre IDE et Slack
Lancez et suivez des tâches de bout en bout, là où vous travaillez déjà.
- Version bêta
Automatisations planifiées
Définissez un calendrier et laissez les agents gérer les tâches de routine en arrière-plan.
- Disponibilité générale
Flows par défaut
Exécutez des workflows d'agents prêts à l'emploi en plusieurs étapes pour la revue de code, l'analyse de sécurité, la correction des pipelines, et bien plus encore.
- Disponibilité générale
Flows personnalisés
Créez vos propres flows en plusieurs étapes pour automatiser les processus de votre équipe.
Gouvernance et sécurité
Détectez et corrigez à la vitesse des machines,
gardez le contrôle
Gouvernez chaque agent
Les agents agissent sous une identité composite, limitée aux autorisations qu'ils partagent avec l'utilisateur à l'origine de la demande.
Les agents n'utilisent que les outils, modèles et serveurs MCP approuvés par un administrateur, et les flows s'exécutent dans des environnements sandbox éphémères au trafic sortant restreint.
Appliquez des scans sur chaque modification et bloquez les modifications qui présentent des vulnérabilités critiques ou dont l'exploitation est avérée jusqu'à la validation d'un approbateur désigné.
Auditez chaque prompt, appel d'outil et action, attribués à la fois à l'agent et à l'utilisateur à l'origine de la demande.
Mettez les agents de sécurité au travail
Détectez les failles cachées grâce à la détection agentique
Traquez les failles de logique métier avec des modèles de pointe, y compris Claude Mythos d'Anthropic dans les environnements éligibles.
Analysez tout, du code source à l'exécution, et suivez les résultats natifs et tiers dans un système de référence unique sur lequel les agents peuvent agir.
Traitez les résultats grâce à la remédiation agentique
Déléguez le classement à des agents qui éliminent les faux positifs et priorisent les risques réels.
Examinez des correctifs vérifiés par le pipeline, chacun accompagné d'une justification et d'un score de confiance.
Protégez votre chaîne d'approvisionnement
Mettez à niveau les dépendances vulnérables vers la version sûre la plus proche et laissez les agents résoudre les changements cassants.
Remplacez les variables CI/CD partagées par des identifiants à portée limitée issus de GitLab Secrets Manager, afin qu'un job compromis ne puisse pas exposer les autres.
Foire aux questions
Une usine logicielle gouvernée est la façon dont agents et humains développent, sécurisent et livrent des logiciels selon un ensemble de règles cohérent. Elle réunit l'orchestration des agents, les données et le contexte, l'infrastructure DevOps ainsi que la gouvernance et la sécurité, afin que chaque modification, humaine ou issue d'un agent, s'exécute selon vos politiques et laisse une preuve de son parcours jusqu'en production.
Une automatisation fiable, jusqu'en production
Mettez vos agents au travail selon vos politiques, avec la preuve de chaque modification.