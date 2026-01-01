Bloquez les paquets à risque au niveau du registre, avant qu'ils n'entrent dans votre chaîne d'approvisionnement
GitLab Dependency Firewall place votre politique en amont du registre de paquets : la décision d'autoriser ou non un composant est prise au moment où celui-ci est demandé, et non lors d'une revue trois semaines plus tard.
Les paquets malveillants connus et les paquets typosquattés sont bloqués dès l'entrée, grâce aux recherches sur les menaces menées par l'équipe Vulnerability Research de GitLab.
GitLab Dependency Firewall fait partie de l'offre Sécurité de la chaîne d'approvisionnement logicielle de GitLab. Les places pour la version bêta fermée sont limitées, et les demandes sont examinées par l'équipe produit.
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