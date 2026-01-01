Riskante Pakete an der Registry stoppen, bevor sie in die Lieferkette gelangen
Die Dependency Firewall stellt deine Richtlinie vor die Paket-Registry, sodass die Entscheidung darüber, was zulässig ist, bei der Anforderung einer Komponente getroffen wird – nicht erst beim Review drei Wochen später.
Bekannte schädliche und durch Typosquatting manipulierte Pakete werden direkt gestoppt, basierend auf Bedrohungsanalysen des Teams für die Untersuchung von GitLab-Sicherheitslücken.
Die Dependency Firewall ist Teil des Software Supply Chain Security-Angebots von GitLab. Die Plätze für die geschlossene Beta-Umgebung sind begrenzt und werden vom Produktteam geprüft.
Frühzeitigen Zugang anfragen
Erzähle uns mehr über dich und deine Umgebung.