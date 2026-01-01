Blocca i pacchetti a rischio direttamente nel registro, prima che entrino nella tua catena di fornitura
Il Firewall delle dipendenze applica i criteri prima del registro pacchetti: decide cosa ammettere alla richiesta, non tre settimane dopo in revisione.
I pacchetti notoriamente dannosi e quelli che sfruttano il typosquatting vengono bloccati sul nascere, in base alle ricerche sulle minacce condotte dal team di ricerca delle vulnerabilità di GitLab.
Dependency Firewall fa parte dell'offerta Sicurezza della catena di fornitura del software di GitLab. I posti per la beta chiusa sono limitati e le candidature vengono valutate dal team di prodotto.
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