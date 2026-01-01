Detén los paquetes de riesgo en el registro, antes de que entren en tu cadena de suministro
El firewall de dependencias sitúa tus políticas delante del registro de paquetes, de modo que la decisión sobre qué puede entrar se toma cuando se solicita un componente, no en una revisión tres semanas después.
Los paquetes maliciosos conocidos y los que usan suplantación tipográfica se detienen en la puerta, gracias a la investigación de amenazas del equipo de investigación de vulnerabilidades de GitLab.
Dependency Firewall forma parte de la oferta de Seguridad de la cadena de suministro de software de GitLab. Los lugares en la beta cerrada son limitados y el equipo de producto revisa cada solicitud.
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