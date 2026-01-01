Software Factory und Platform Engineering: So greifen sie ineinander
Eine Software Factory muss Platform Engineering oder DevOps nicht ersetzen. Platform Engineering stellt wiederverwendbare Fähigkeiten bereit, auf die Teams über unterstützte Schnittstellen zugreifen können. Eine Software Factory koordiniert Softwarearbeit – oft mit Agenten – und nutzt dafür diese Fähigkeiten. Anwendungsteams bringen weiterhin servicespezifischen Kontext, Akzeptanzkriterien und Entscheidungen über Risiken ein.
Die Begriffe werden unterschiedlich verwendet, daher hilft es, sie über ihre Funktion zu definieren. Die entscheidende Frage ist nicht, welchen Begriff du übernimmst, sondern wie du bestehende Umgebungen, Tools, Richtlinien und Bereitstellungsprozesse für Workflows nutzbar machst, die womöglich ohne eine Person an der Tastatur laufen.
Platform Engineering schafft und betreibt gemeinsame Fähigkeiten, mit denen Softwareteams einheitlicher arbeiten können. Dazu können Entwicklungsumgebungen, Bereitstellungswege, Muster für Identität und Zugriff, Service-Vorlagen, Observability und Sicherheitsprüfungen gehören. Eine gute Plattform erleichtert gängige Aufgaben über unterstützte Self-Service-Schnittstellen.
Eine Software Factory koordiniert Arbeit über Softwareaufgaben und Systeme hinweg. Sie kann eine Aufgabe entgegennehmen, Kontext sammeln, eine Umgebung bereitstellen, die Arbeit einem Agenten oder einer Person zuweisen, Prüfungen ausführen, eine Genehmigung anfordern und eine Änderung zum Review zurückgeben. Die Factory ist der Workflow rund um die ausführende Instanz, nicht nur der Coding-Agent selbst.
In der Praxis können sich Plattform und Factory überschneiden. Eine Plattform kann Workflow-Vorlagen oder agentenfähige Services bereitstellen; eine Factory kann Plattform-APIs aufrufen, um eine Umgebung bereitzustellen oder eine Prüfung auszuführen. Die Unterscheidung hilft bei der Entscheidung, wer für eine Fähigkeit zuständig ist und auf welche Schnittstelle sich andere Teams verlassen können.
Platform Engineering ist nicht einfach ein neuer Name für eine Software Factory. Eine Plattform kann von Menschen geführte Entwicklung, agentengestützte Arbeit oder beides unterstützen. Eine Factory kann eine bestehende interne Plattform nutzen, statt dass eine Organisation eine separate Plattform aufbauen muss.
Sie decken verwandte, aber unterschiedliche Teile der Softwarebereitstellung ab. Eine typische Aufteilung sieht so aus:
|Bereich
|Hauptaufgabe
|Beispielhafter Beitrag
|Platform Engineering
|Wiederverwendbare Self-Service-Fähigkeiten bereitstellen
|Eine kontrollierte Entwicklungsumgebung, eine Service-Vorlage oder eine Deployment-Schnittstelle
|Software Factory
|Eine Aufgabe über Tools, Menschen und Automatisierung hinweg koordinieren
|Aufgabenkontext sammeln, Umsetzungsarbeit zuweisen, Prüfungen ausführen und eine Änderung vorbereiten
|DevOps und CI/CD
|Zusammenarbeit, Verifizierung, Release und Betrieb unterstützen
|Tests und Bereitstellungs-Pipelines ausführen, genehmigte Änderungen bereitstellen und Services überwachen
|Anwendungsteam
|Servicespezifisches Wissen und Entscheidungen einbringen
|Akzeptanzkriterien festlegen, lokale Risikoprüfungen definieren und folgenreiche Änderungen prüfen
Eine Factory könnte zum Beispiel eine klar abgegrenzte Wartungsaufgabe übernehmen, eine von der Plattform bereitgestellte Umgebung nutzen, eine Codeänderung vorbereiten und sie an das Repository übermitteln. Die bestehende CI/CD-Pipeline kann die vorgeschriebenen Prüfungen des Projekts ausführen. Das Anwendungsteam kann das Ergebnis prüfen und entscheiden, ob es die servicespezifischen Anforderungen erfüllt.
Das ist eine mögliche Arbeitsteilung, keine verbindliche Architektur. Vielleicht hat eine Organisation diese Fähigkeiten bereits unter anderen Namen im Einsatz. Behalte funktionierende Bereitstellungssysteme bei, sofern es keinen konkreten Grund gibt, sie zu ändern.
Ein Agent braucht mehr als Zugriff auf ein Repository. Um sicher und einheitlich zu arbeiten, benötigt er für eine bestimmte Aufgabe die passende Umgebung, Identität, Tools, Kontext und Prüfungen. Eine Plattform kann diese Fähigkeiten über stabile, gesteuerte Schnittstellen verfügbar machen.
Reproduzierbare Umgebungen
Biete eine Möglichkeit, Umgebungen mit der benötigten Toolchain, den Abhängigkeiten und Testdaten zu erstellen. Lege fest, wie Umgebungen isoliert werden, wie lange sie bestehen und wie sie bereinigt werden. Ein reproduzierbares Setup erleichtert es außerdem, einen Fehler auch außerhalb des ursprünglichen Durchlaufs zu untersuchen.
Explizite Identität und begrenzter Zugriff
Gib jedem Workflow eine bekannte Identität und eine verantwortliche Person. Gewähre nur Zugriff auf das Repository, die Tools und die Daten, die für die Aufgabe nötig sind. Vermeide es, die weitreichenden, langlebigen Zugriffsrechte einer entwickelnden Person zu übernehmen, nur weil der Workflow von ihrem Konto aus gestartet wurde.
Mach Zugriffe widerrufbar und lege fest, wer Berechtigungen mit größerer Tragweite genehmigen darf. Das Zugriffsmodell sollte für unbeaufsichtigte Durchläufe ebenso funktionieren wie für die interaktive Entwicklung.
Schnittstellen zu Plattformfähigkeiten
Ein auf Menschen ausgerichtetes Portal kann die Plattform für Entwicklungsteams leicht nutzbar machen, doch ein Hintergrund-Workflow braucht einen zuverlässigen Weg, die Fähigkeit hinter der Oberfläche aufzurufen. Stelle dokumentierte APIs, CLIs oder andere unterstützte Integrationspunkte mit klaren Eingaben, Ausgaben, Berechtigungen und klarem Fehlerverhalten bereit.
Das heißt nicht, dass jedes Portal eine parallele Schnittstelle für Agenten braucht. Beginne mit den Fähigkeiten, die ein bestimmter Workflow benötigt, und baue wiederverwendbare Schnittstellen dort, wo mehrere Nutzende oder ein klarer betrieblicher Bedarf das rechtfertigen.
Gemeinsamer und servicespezifischer Kontext
Mach wichtige Leitlinien auffindbar und pflegbar. Für organisationsweite Regeln kann es eine zentrale Zuständigkeit geben; repositoryspezifisches Setup und Wissen über einzelne Services liegen oft beim Anwendungsteam. Lege Zuständigkeiten und Review-Praktiken fest, damit ein Workflow aktuelle Leitlinien von veralteten oder zufälligen Informationen unterscheiden kann.
Verifizierung, Richtlinien und Nachweise
Mach die Prüfungen und Richtlinien sichtbar, die ein Workflow einhalten muss, und stelle sicher, dass wichtige Kontrollen von den Systemen durchgesetzt werden, die die Arbeit ausführen, und nicht nur in Prompts oder Dokumentation beschrieben sind. Erfasse genügend Nachweise, um nachvollziehen zu können, was der Workflow getan hat, welche Identität und welche Tools er genutzt hat, welche Prüfungen gelaufen sind und wo eine Person eine Entscheidung getroffen hat.
Ein Plattformteam kann gemeinsame Infrastruktur bereitstellen, ohne jede Entscheidung über jeden Service zu treffen. Anwendungsteams können oft am besten festlegen:
- Absicht und Akzeptanzkriterien einer Änderung.
- Servicespezifische Architektur und betrieblichen Kontext.
- Zusätzliche Tests oder Staging-Prüfungen, die die Risiken des Service abbilden.
- Welche Ausnahmen akzeptabel sind und welche ein menschliches Review erfordern.
- Ob eine vorgeschlagene Änderung sicher gemergt oder freigegeben werden kann.
Das Plattformteam kann Teams dabei helfen, diese Entscheidungen in wiederverwendbarer Form festzuhalten – etwa als Konfiguration, Repository-Leitlinien, Richtlinien-Schnittstellen oder Test-Hooks –, ohne die Entscheidungen selbst zu übernehmen.
Verstehe Zuständigkeit als gemeinsamen Vertrag. Das Plattformteam ist für die Zuverlässigkeit und die unterstützte Nutzung gemeinsamer Fähigkeiten verantwortlich. Anwendungsteams sind für den servicespezifischen Kontext und die Ergebnisse verantwortlich. Beide brauchen einen Weg, Fehler zu melden, Erwartungen anzupassen und Probleme zu lösen, die über diese Grenze hinausgehen.
Eine gute Schnittstelle macht klar, was ein Workflow tun kann und was dann passiert. Lege für jede gemeinsame Fähigkeit fest:
- Identität: Welcher Service oder Workflow ruft auf, und wer ist dafür verantwortlich?
- Berechtigungen: Was darf er lesen oder ändern? Was erfordert eine zusätzliche Genehmigung?
- Ein- und Ausgaben: Welche Informationen sind erforderlich, und welches Ergebnis oder welche Nachweise werden zurückgegeben?
- Grenzen: Welche Repositorys, Umgebungen oder Aktionen sind abgedeckt?
- Fehlerverhalten: Wie erfährt die aufrufende Instanz, dass ein Vorgang fehlgeschlagen ist, eine Zeitüberschreitung hatte oder eine Person benötigt?
- Lebenszyklus: Wer versioniert die Schnittstelle, unterstützt sie und kommuniziert ihre Abkündigung?
Beginne mit dem kleinsten sinnvollen Vertrag. Muss ein Workflow eine Testumgebung bereitstellen, stelle genau diese Fähigkeit mit ihrer Identität und ihren Grenzen zur Verfügung, statt dem Workflow allgemeinen Zugriff auf das zugrunde liegende Cloud-Konto zu geben. Erweist sich ein Muster für mehrere Teams als nützlich, prüfe, ob daraus ein unterstützter Plattform-Service werden sollte.
Mach nicht aus jeder nützlichen lokalen Anweisung eine zentrale Plattformabhängigkeit. Teile Fähigkeiten dann, wenn Einheitlichkeit, Wiederverwendung oder Risikokontrolle den Koordinations- und Supportaufwand überwiegen.
Baue auf dem auf, was bereits funktioniert. Eine schrittweise Einführung kann zeigen, welche Lücken in der Plattform real sind und welche nur Annahmen.
- Einen Workflow abbilden. Verfolge eine konkrete Aufgabe von der Aufnahme bis zum Review oder Release. Halte fest, welche Tools, Daten, Anmeldedaten, Umgebungen, Prüfungen und menschlichen Übergaben sie heute nutzt.
- Versteckte Annahmen aufdecken. Finde Wissen, das im lokalen Setup oder im Gedächtnis einzelner Entwickler(innen) steckt: Zuständigkeiten für Services, zusätzliche Tests, konfigurierte Anmeldedaten, Netzwerkzugriff oder bekannte Ausnahmen.
- Bestehende Plattform und Bereitstellungsweg bewerten. Ermittle, welche Umgebungen, APIs, Identitätskontrollen und CI/CD-Prüfungen die Aufgabe bereits unterstützen können. Dupliziere Fähigkeiten nicht ohne Grund.
- Zuständigkeiten und Risikogrenzen festlegen. Benenne die Verantwortlichen für Workflow und Service. Entscheide, welche Schritte automatisiert werden können, welche ein Review erfordern und welche Berechtigungen ausgeschlossen sind.
- Nur die nötigsten Fähigkeiten bereitstellen. Erstelle oder passe die Schnittstellen an, die der Workflow braucht – mit begrenzter Identität, klarer Fehlerbehandlung und festgelegter Zuständigkeit für den Lebenszyklus.
- Instrumentieren und mit Kontrollpunkten ausführen. Erfasse Aufgabe, Workflow-Version, Aktionen, Prüfungen, Genehmigungen, Wiederholungsversuche und Ergebnis. Halte einen menschlichen Fallback bereit und teste Fehler- und Wiederherstellungswege.
- Vor der Ausweitung prüfen. Bewerte, ob der Workflow seine Kriterien für Abnahme, Qualität, Sicherheit und Support erfüllt. Behebe Schwachstellen, bevor du ihn auf eine weitere Aufgabe oder ein weiteres Team ausweitest.
Für diesen Ansatz brauchst du kein neues Plattformprogramm als Ausgangspunkt. Vielleicht kann ein Team eine bestehende Schnittstelle verbessern oder einen bereits unterstützten Prozess dokumentieren. Investiere in gemeinsame Infrastruktur, wenn Nachweise zeigen, dass mehrere Workflows sie brauchen.
Miss die Fähigkeiten der Plattform getrennt von den Ergebnissen der Workflows, die sie nutzen. So kannst du eine unzuverlässige Plattformschnittstelle von einem Workflow unterscheiden, der besseren Aufgabenkontext oder bessere Review-Kriterien braucht.
Plattformkennzahlen können den Erfolg bei der Bereitstellung von Umgebungen, die Bereitstellungsdauer, die Verfügbarkeit von Services, die Durchsetzung von Richtlinien, die Nutzung von Schnittstellen, Supportanfragen und die Wiederherstellungszeit umfassen.
Workflow-Kennzahlen können abgenommene Arbeit, Durchlaufzeit, Wiederholungsversuche, Nacharbeit, Aufwand für Review und Korrektur, Qualitätsergebnisse und Kosten für die definierte Aufgabe umfassen. Erfasse unvollständige und abgelehnte Aufgaben ebenso wie erfolgreiche. Berücksichtige menschliche Eingriffe, damit ein Workflow nicht nur deshalb erfolgreich wirkt, weil Menschen seinen Output stillschweigend repariert haben.
Lege für jede Kennzahl Einheit, Nenner und Zeitraum fest, bevor du Ergebnisse vergleichst. Vergleiche ähnliche Aufgabentypen mit einer geeigneten Ausgangsbasis. Mehr Agentendurchläufe, generierter Code oder Pull Requests zeigen für sich genommen nicht, dass Plattform oder Factory die Bereitstellung verbessern.
- Die Begriffe als austauschbar behandeln. Dadurch bleibt unklar, welches Team für gemeinsame Fähigkeiten, die Koordination von Workflows und servicespezifische Entscheidungen zuständig ist.
- Funktionierende CI/CD ohne klaren Bedarf ersetzen. Agentengestützte Arbeit kann bestehende Pipelines und Release-Praktiken nutzen.
- Workflows pauschal mit den Berechtigungen von Entwickler(inne)n ausstatten. Hintergrunddurchläufe brauchen explizite Identitäten und begrenzten Zugriff.
- Dem Plattformteam alle Anwendungsentscheidungen übertragen. Zentrale Teams sollten gemeinsame Fähigkeiten bereitstellen, ohne zum Nadelöhr für jede servicespezifische Ausnahme zu werden.
- Jeden nützlichen Workflow und jede Anweisung zentralisieren. Ein gemeinsamer Service bringt Aufwand für Zuständigkeit und Support mit sich; halte lokale Assets lokal, bis der Nutzen des Teilens klar ist.
- Den Output skalieren, bevor Verifizierung und Support bereit sind. Mehr generierte Änderungen können den Bedarf an Reviews, Wiederherstellung und Betriebskapazität erhöhen.
- Annehmen, dass Dokumentation allein schon Durchsetzung ist. Verankere wichtige Berechtigungen und Prüfungen in den Systemen, die den Workflow ausführen.
Platform Engineering und Software Factorys sind auf zuverlässige Kontrollen für Quellcode, Abhängigkeiten, Builds und Releases angewiesen. Eine GitLab-spezifische Sicht auf die Sicherheit der Software-Lieferkette findest du in der Übersicht zur Sicherheit der Software-Lieferkette von GitLab.
Häufig gestellte Fragen
Häufig gestellte Fragen
Nicht unbedingt. Platform Engineering stellt wiederverwendbare Fähigkeiten für Softwareteams bereit. Eine Software Factory koordiniert Softwarearbeit mithilfe von Menschen, Agenten, Automatisierung und diesen Plattformfähigkeiten. Manche Organisationen verwenden die Begriffe anders. Kläre daher Funktion und Zuständigkeit, statt dich allein auf die Bezeichnung zu verlassen.
Nicht zwingend. Eine Factory kann Arbeit vor und rund um eine Codeänderung koordinieren, während die bestehende CI/CD weiterhin Tests und Bereitstellungsschritte ausführt. DevOps-Praktiken bleiben für Zusammenarbeit, Release und Betrieb relevant.
Beginne mit den Fähigkeiten, die ein bestimmter Workflow braucht: reproduzierbare Umgebungen, begrenzte Identität und Zugriffe, unterstützte Schnittstellen zu Tools, relevanter Kontext, vorgeschriebene Prüfungen und Nachweise über Durchläufe. Beschränke Berechtigungen auf die jeweilige Aufgabe.
Plattformteams sollten für die gemeinsamen Fähigkeiten zuständig sein, die sie bereitstellen und unterstützen. Anwendungsteams sollten den servicespezifischen Kontext und die Entscheidungen behalten. Die Zuständigkeit für Workflows kann geteilt sein, aber die Grenze sollte explizit sein, damit das Plattformteam nicht zur Warteschlange für jede Anwendungsänderung wird.
Halte Kontext nah am Service, wenn er lokal ist, lege eine Zuständigkeit fest und überprüfe ihn, wenn sich der Service ändert. Teile Kontext nur dann teamübergreifend, wenn seine Bedeutung und die Verantwortung für seine Pflege klar sind. Kombiniere schriftliche Leitlinien mit technischen Kontrollen für Berechtigungen und Prüfungen.
Prüfe, ob Workflows über unterstützte Schnittstellen mit der richtigen Identität, den richtigen Grenzen und einer passenden Fehlerbehandlung auf die benötigten Fähigkeiten zugreifen können. Bewerte dann in einem klar abgegrenzten Workflow die Zuverlässigkeit der Bereitstellung, die Einhaltung von Richtlinien, die Nachverfolgbarkeit, die Verifizierungsergebnisse, den menschlichen Aufwand und den Supportaufwand, bevor du ihn ausweitest.
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