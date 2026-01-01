Die Begriffe werden unterschiedlich verwendet, daher hilft es, sie über ihre Funktion zu definieren. Die entscheidende Frage ist nicht, welchen Begriff du übernimmst, sondern wie du bestehende Umgebungen, Tools, Richtlinien und Bereitstellungsprozesse für Workflows nutzbar machst, die womöglich ohne eine Person an der Tastatur laufen.

Platform Engineering schafft und betreibt gemeinsame Fähigkeiten, mit denen Softwareteams einheitlicher arbeiten können. Dazu können Entwicklungsumgebungen, Bereitstellungswege, Muster für Identität und Zugriff, Service-Vorlagen, Observability und Sicherheitsprüfungen gehören. Eine gute Plattform erleichtert gängige Aufgaben über unterstützte Self-Service-Schnittstellen.

Eine Software Factory koordiniert Arbeit über Softwareaufgaben und Systeme hinweg. Sie kann eine Aufgabe entgegennehmen, Kontext sammeln, eine Umgebung bereitstellen, die Arbeit einem Agenten oder einer Person zuweisen, Prüfungen ausführen, eine Genehmigung anfordern und eine Änderung zum Review zurückgeben. Die Factory ist der Workflow rund um die ausführende Instanz, nicht nur der Coding-Agent selbst.

In der Praxis können sich Plattform und Factory überschneiden. Eine Plattform kann Workflow-Vorlagen oder agentenfähige Services bereitstellen; eine Factory kann Plattform-APIs aufrufen, um eine Umgebung bereitzustellen oder eine Prüfung auszuführen. Die Unterscheidung hilft bei der Entscheidung, wer für eine Fähigkeit zuständig ist und auf welche Schnittstelle sich andere Teams verlassen können.

Platform Engineering ist nicht einfach ein neuer Name für eine Software Factory. Eine Plattform kann von Menschen geführte Entwicklung, agentengestützte Arbeit oder beides unterstützen. Eine Factory kann eine bestehende interne Plattform nutzen, statt dass eine Organisation eine separate Plattform aufbauen muss.