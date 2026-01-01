Diese Begriffe beschreiben, wie die Softwarebereitstellung organisiert ist, nicht Produktkategorien. Viele Organisationen nutzen Elemente von mehr als einem Ansatz.

Fragmentierte Toolchain

Eine fragmentierte Toolchain verwendet separate Tools für Versionskontrolle, CI/CD, Sicherheitsscans, Artefakte und Ticketing, die über Integrationen, Skripte und manuelle Übergaben verbunden sind. Sie funktioniert gut für kleine Umgebungen mit stabilen Tools, und jedes Team kann das Tool wählen, das zu seiner Aufgabe passt. Meist pflegt das Plattform- oder DevOps-Team die Integrationen, und Richtlinien und Audit-Einträge liegen in jedem einzelnen Tool.

Interne Entwicklerplattform

Eine interne Entwicklerplattform ist in der Regel eine Portal- und Katalogebene, die Entwicklungsteams Self-Service-Zugriff auf die Tools gibt, die bereits vorhanden sind. Plattformteams setzen IDPs aus guten Gründen ein: Sie bieten Entwicklungsteams einen einheitlichen Einstiegspunkt, reduzieren Anfragen an zentrale Teams und erhalten bestehende Tool-Investitionen. Wie Richtlinien, Audit und der Zugriff von KI-Agenten funktionieren, hängt von den darunterliegenden Tools ab. Manche Software Factorys basieren auf einer IDP, die beiden sind also nicht per se Konkurrenten. Erfahre, wie Platform Engineering und eine Software Factory zusammenpassen.

Governed Software Factory

Eine Governed Software Factory ist ein gemeinsames Fundament, auf dem Teams und Agenten von der Planung bis zur Produktion denselben Kontext und dieselbe Governance teilen. GitLab unterstützt Anwendungsfälle für zentralisierte Software Factorys und gemeinsame Entwicklungsumgebungen für große Organisationen, die ihre Bereitstellung über viele Teams und Projekte hinweg standardisieren, und positioniert den Ansatz als Weg, mehr KI-generierte Software ohne zusätzliches Risiko oder zusätzliche Kosten auszuliefern: Geschwindigkeit mit Kontrolle. Erfahre, was eine Software Factory ist und wie sie mit CI/CD und Automatisierung zusammenhängt.