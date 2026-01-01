Es gibt keinen einheitlichen Stack, der zu jedem Unternehmen passt. Nutze diese Fähigkeiten als Entscheidungscheckliste und ordne sie dann den Tools und Kontrollen zu, die bereits vorhanden sind.

Arbeitsaufnahme und Orchestrierung von Workflows

Lege fest, wie Arbeit in die Factory gelangt, welcher Kontext erforderlich ist und wie das System entscheidet, ob es handelt, um Klärung bittet oder auf eine Person wartet. Ermögliche es, eine Aufgabe zu pausieren, fortzusetzen, erneut zu versuchen oder zu eskalieren, ohne ihren Verlauf zu verlieren.

Beginne mit einer eng gefassten, wiederholbaren Art von Arbeit, etwa einer klar abgegrenzten Wartungsaufgabe oder einem internen Anwendungs-Workflow, statt jede Art von Engineering-Anfrage auf einmal zu automatisieren.

Entwicklungsumgebungen und Integrationen

Der Workflow braucht eine Umgebung, in der sich die echte Anwendung erstellen und testen lässt, einschließlich der relevanten Toolchain und Abhängigkeiten. Entscheide, welche Repositorys, Dienste, Browser, APIs und anderen Tools er erreichen darf. Vergib keinen weitreichenden Zugriff, nur weil das die erste Demo einfacher macht.

Lege für Integrationen, die mehrere Workflows nutzen, eine verantwortliche Person, eine unterstützte Schnittstelle, einen Versionierungsansatz und einen Prozess für den Umgang mit Änderungen fest. Ist die Integration nur für ein Team nützlich, ist es womöglich einfacher, sie lokal zu halten, als einen gemeinsamen Dienst aufzubauen.

Identität, Governance und Sicherheit

Gib jeder Person, jedem Dienst und jedem Agenten eine bekannte Identität und eine verantwortliche Person. Beschränke Berechtigungen auf die Aufgabe, begrenze die Lebensdauer von Zugangsdaten und lege fest, wie sich Zugriff widerrufen lässt. Setze Kontrollen in der Umgebung durch, in der die Arbeit läuft; Anweisungen in einem Prompt oder auf einer Wiki-Seite sind keine Durchsetzungsgrenze.

Entscheide, welche Aktionen eine Genehmigung brauchen, etwa das Mergen in einen geschützten Branch, der Zugriff auf sensible Daten oder Änderungen an Produktionssystemen. Sorge dafür, dass sich die Genehmigung einer Person zuordnen lässt und ein Workflow gestoppt werden kann, wenn sich das Risiko ändert.

Kontext und gemeinsames Wissen

Agenten und Automatisierung sind auf Kontext angewiesen: Anweisungen im Repository, Architekturrichtlinien, interne Dokumentation, API-Definitionen und frühere Entscheidungen. Weise gemeinsamem Kontext verantwortliche Personen zu und mach Aktualisierungen überprüfbar. Veraltete Vorgaben können mehr Schaden anrichten, wenn sie in vielen Workflows wiederverwendet werden, als wenn sie in einem einzelnen Team-Repository liegen.

Trenne Wissen nach Geltungsbereich. Manche Inhalte gehören zu einem Repository; manche sind teamweit nützlich; eine gemeinsame Integration oder Richtlinie braucht womöglich eine für den Dienst verantwortliche Person. Vermeide ein zentrales Kontextpaket, das jedes Dokument als aktuell und maßgeblich behandelt.

Beobachtbarkeit und Messung

Halte genug Informationen fest, um zu verstehen, was passiert ist: die Aufgabe, die Workflow-Version, die Identität des Agenten oder Dienstes, die genutzten Tools, den gewährten Zugriff, getroffene Entscheidungen, ausgeführte Prüfungen und das erzeugte Ergebnis. Schütze diese Aufzeichnungen und verknüpfe sie mit dem Arbeitselement und dem Release, auf die sie sich beziehen.

Miss mehr als Aktivität oder Modellkosten. Eine nützliche Sicht kann abgeschlossene und akzeptierte Arbeit, Durchlaufzeit, Wiederholungen, Nacharbeit, Zeit für menschliche Reviews und Korrekturen, direkte Nutzungskosten sowie Ergebnisse bei Qualität oder Sicherheit umfassen. Welche Kennzahlen genau sinnvoll sind, hängt vom Workflow ab. Lege sie fest, bevor du Ergebnisse vergleichst, und beziehe ausstehende Arbeit und menschliches Eingreifen ein, damit die Zahlen keine unfertigen oder geretteten Aufgaben verschleiern.

Ein Trace, der die Modell- und Toolkosten eines Durchlaufs zeigt, gibt für sich genommen weder die Gesamtkosten noch den Wert der Arbeit wieder. Berücksichtige den relevanten Engineering-Aufwand, Nacharbeit, das nachgelagerte Ergebnis und eine vergleichbare Ausgangsbasis, bevor du Schlüsse ziehst.