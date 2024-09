O que significa infraestrutura como código?

O impacto da infraestrutura como código pode ser visto por toda uma empresa – do desenvolvimento ao custo – e sentido pelas equipes em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software.

Desenvolvimento mais rápido e eficiente

Ao executar um script, as equipes podem configurar rapidamente a infraestrutura para todas as fases do ciclo de vida e do ambiente de desenvolvimento, incluindo desenvolvimento, produção, preparação e testes. A IaC oferece suporte a equipes de todo o ciclo de vida, permitindo que se beneficiem de processos acelerados: os desenvolvedores podem provisionar ambientes de sandbox, a equipe de QA pode criar ambientes de teste de alta fidelidade e a equipe de segurança pode criar testes para identificar vulnerabilidades. A automação acelera a entrega de software e garante que o ciclo de vida de desenvolvimento seja um processo eficiente.

As práticas de DevOps fortalecem o código da infraestrutura

Com a infraestrutura escrita como código, as equipes de DevOps podem testar aplicativos em ambientes de produção mais cedo no ciclo de vida do desenvolvimento de software e provisionar rapidamente os ambientes de teste, conforme necessário. O código passa pelo mesmo processo de controle de versão e pipeline de CI/CD que o código da aplicação que será validada e testada. Usando práticas de DevOps, o código da infraestrutura cria ambientes estáveis que podem ser provisionados rapidamente na escala necessária. As equipes colaboram para desenvolver práticas de DevOps sólidas para apoiar a infraestrutura de forma confiável.

A uniformidade reduz o desvio de configuração

Historicamente, as equipes configuravam a infraestrutura manualmente, mas quando os indivíduos criam alterações de configuração ad-hoc, podem se desenvolver ambientes de floco de neve. O gerenciamento manual da infraestrutura resulta em discrepâncias nos ambientes de desenvolvimento, teste e implantação, levando a vulnerabilidades de segurança e problemas de implantação. Se um aplicativo precisar ser desenvolvido de acordo com padrões de conformidade específicos, os ambientes de floco de neve correm o risco de atender a esses requisitos regulatórios rigorosos. Com a IaC, o mesmo ambiente é provisionado todas as vezes, criando uma fonte única de verdade e eliminando os problemas associados à configuração manual. As equipes provisionam servidores e aplicações para se alinharem a políticas específicas, garantindo a conformidade com as práticas de negócios.

A configuração aumenta a responsabilidade

Como a configuração da infraestrutura existe como arquivos de código, as equipes podem facilmente colocá-la no controle de código-fonte para edição e distribuição como outros arquivos de código-fonte. As equipes passam a ter rastreabilidade e podem identificar alterações e autores e reverter o que for necessário.

Redução de custos com a automação

Quando as equipes combinam computação em nuvem com IaC, os custos diminuem, pois não é mais necessário monitorar o hardware ou alugar espaço para máquinas. Com a IaC, as equipes se beneficiam do modelo de precificação baseado em consumo da computação em nuvem.