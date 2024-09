Was ist Entwicklererfahrung?

Für jedes Unternehmen, das es mit der Qualität und der Schaffung von Mehrwert für die Kund(inn)en ernst meint, ist das Verständnis der Rolle der Entwickler(innen) von zentraler Bedeutung. Zufriedene Entwickler(innen) entwickeln bessere Produkte. Bei Investitionen in DevEx geht es nicht nur darum, eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen, sondern auch darum, zu erkennen, dass ein Unternehmen ohne Tools und Prozesse, die Entwickler unterstützen, das volle Potenzial seiner wichtigsten Ressource – seiner Talente – nicht ausschöpfen kann.

Auswirkungen der Entwicklererfahrung auf die Produktivität

Großartige DevEx bedeutet, dass Entwickler(innen) weniger Zeit damit verbringen, mit ineffizienten Prozessen oder Tools zu kämpfen, und mehr Zeit damit verbringen, sich auf die Lösung technischer Herausforderungen zu konzentrieren. Wenn Entwickler(innen) zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln müssen, um ihre Arbeit zu erledigen – zum Beispiel in einem Tool programmieren und in einem anderen mit dem Sicherheitsteam sprechen – kann dies zu kostspieligen Verzögerungen und Kommunikationslücken führen. Eine optimierte, integrierte DevEx verbessert den Workflow in der Entwicklung und sorgt dafür, dass sich die Entwicklungsteams ohne Unterbrechung auf ihre Aufgaben konzentrieren können.

Einfluss der Entwicklererfahrung auf die Geschäftsergebnisse

Da sich DevEx auf die Rationalisierung von Prozessen und Entwicklerwerkzeugen konzentriert und es den Entwicklern erleichtert, ihre Arbeit zu erledigen, ist es nicht schwer zu erkennen, wo sie sich direkt auf die Geschäftsergebnisse auswirken kann: