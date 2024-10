Após oito anos de coleta de dados e pesquisas, o programa de pesquisa Accelerate State of DevOps da DORA desenvolveu e validou quatro elementos que medem a velocidade de entrega de software e um quinto para estabilidade: (1) frequência de implantação, (2) prazo de entrega das alterações, (3) tempo médio para reparo, (4) alterações de taxa de erros e (5) confiabilidade. Os resultados do relatório ajudam as equipes a medir e melhorar seu desempenho de DevOps. O GitLab oferece visibilidade pronta para uso das métricas DORA, assim as equipes podem medir o estado atual, entregar visibilidade em toda a cadeia de valor, simplificar com os objetivos de negócios em mente e promover uma cultura colaborativa