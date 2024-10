Sicurezza

WhiteSource

WhiteSource fornisce analisi delle vulnerabilità ulteriori e correzioni automatiche delle dipendenze del software per gli utenti di GitLab. Gli sviluppatori possono trovare e correggere il codice vulnerabile utilizzando l'analisi di WhiteSource senza uscire dalla pipeline CI/CD di GitLab. I professionisti della sicurezza possono sfruttare il loro investimento in WhiteSource per sviluppare l'approccio Shift Left e automatizzare ulteriormente i criteri relativi al rischio nell'SDLC. La dashboard per la sicurezza di GitLab Ultimate migliora la collaborazione per il DevSecOps, fornendo visibilità sui test di vulnerabilità e sulle correzioni.