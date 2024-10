Gestión de identidades y accesos

Beyond Identity

Beyond Identity proporciona controles de autenticación de identidad corporativa y sin contraseña a GitLab, otras aplicaciones SaaS y servicios de infraestructura y desarrollo de terceros. Beyond Identity verifica que cada confirmación de Git haya sido firmada por una identidad corporativa válida en un dispositivo autorizado. La API de verificación de Beyond Identity, integrada en el pipeline de CI/CD de GitLab, garantiza que solo las identidades corporativas con claves GPG vinculadas a Beyond Identity Authenticator en un dispositivo autorizado puedan confirmar código en GitLab. Es una experiencia sin complicaciones para los equipos de desarrollo. Beyond Identity firma las confirmaciones de Git en segundo plano para todos los usuarios autorizados.