Segurança

Kontra

O Kontra Application Security Training oferece treinamento interativo de segurança para desenvolvedores que ensina aos engenheiros de forma rápida as práticas recomendadas de codificação segura e as correções de problemas por meio da análise de vulnerabilidades de segurança de software do mundo real. Com a integração com o GitLab ativada, o treinamento do Kontra é aplicado facilmente a solicitações de merge e pipelines. Ao abrir um registro de vulnerabilidade e clicar no link de treinamento, os usuários do GitLab são imediatamente direcionados à sessão mais relevante no idioma ou estrutura específica detectada.