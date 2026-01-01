GitLab ist führend im Bereich DevOps-Plattformen in Forrester Wave™ (2. Quartal 2025) und erhielt die höchstmöglichen Punktzahlen in den Kriterien Projektplanung/-ausrichtung, Build-Automatisierung und CI sowie Pipeline-Sicherheit.

GitLab bringt Teams über den gesamten Software-Entwicklungsprozess hinweg zusammen – ob in den Bereichen Entwicklung, Sicherheit oder Betrieb – und ermöglicht es Teams, sichere Software schneller bereitzustellen und gleichzeitig die betriebliche Komplexität zu reduzieren.