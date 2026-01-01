GitLab führend bei DevOps-Plattformen in Forrester Wave™ (2. Quartal 2025)

- Führend im Bereich DevOps-Plattformen - Unter den Top 3 der aktuellen Angebote - Umfassendste All-in-One-Lösung für Unternehmen

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Gartner-Diagramm 2025

GitLab ist führend im Bereich DevOps-Plattformen in Forrester Wave™ (2. Quartal 2025) und erhielt die höchstmöglichen Punktzahlen in den Kriterien Projektplanung/-ausrichtung, Build-Automatisierung und CI sowie Pipeline-Sicherheit.

GitLab bringt Teams über den gesamten Software-Entwicklungsprozess hinweg zusammen – ob in den Bereichen Entwicklung, Sicherheit oder Betrieb – und ermöglicht es Teams, sichere Software schneller bereitzustellen und gleichzeitig die betriebliche Komplexität zu reduzieren.

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Forrester empfiehlt keine Unternehmen, Produkte, Marken oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen enthalten sind, und rät niemandem, die Produkte oder Dienstleistungen eines Unternehmens oder einer Marke auf der Grundlage der in diesen Publikationen enthaltenen Bewertungen auszuwählen. Die Informationen basieren auf den besten verfügbaren Ressourcen. Die Meinungen spiegeln die jeweils aktuelle Einschätzung wider und können sich ändern. Weitere Informationen zur Objektivität von Forrester findest du hier.

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