GitLab nommée Leader dans le rapport Forrester Wave™ dédié aux plateformes DevOps, T2 2025

  • Nommée Leader des plateformes DevOps
  • Classée parmi les trois premières dans la catégorie d'offres actuelle
  • La solution la plus complète pour les entreprises

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Graphique Gartner 2025

GitLab est nommée Leader dans le rapport Forrester Wave™ dédié aux plateformes DevOps, T2 2025. GitLab a reçu les scores les plus élevés possibles pour les critères de planification/d'alignement de projets, d'automatisation des compilations et d'intégration continue, et de sécurité des pipelines.

GitLab favorise la collaboration des équipes en charge du développement, de la sécurité et des opérations à chaque étape du cycle de développement logiciel. Elles ont ainsi les moyens de livrer des logiciels sécurisés plus rapidement tout en réduisant la complexité opérationnelle.

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