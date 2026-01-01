GitLab est nommée Leader dans le rapport Forrester Wave™ dédié aux plateformes DevOps, T2 2025. GitLab a reçu les scores les plus élevés possibles pour les critères de planification/d'alignement de projets, d'automatisation des compilations et d'intégration continue, et de sécurité des pipelines.

GitLab favorise la collaboration des équipes en charge du développement, de la sécurité et des opérations à chaque étape du cycle de développement logiciel. Elles ont ainsi les moyens de livrer des logiciels sécurisés plus rapidement tout en réduisant la complexité opérationnelle.