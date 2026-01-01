2025年第2四半期の『Forrester Wave™ DevOps Platform』でGitLabがリーダーの1社として評価されました。また、プロジェクトの計画／調整、ビルドの自動化とCI、パイプラインセキュリティの各基準で最高スコアを獲得しました。

GitLabは、開発、セキュリティ、運用チームなど、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたってチームを結集し、運用の複雑さを軽減しつつ、安全なソフトウェアをより迅速に提供できるようにします。