2025年第2四半期の『Forrester Wave™ DevOps Platform』でGitLabがリーダーの1社として評価されました。また、プロジェクトの計画／調整、ビルドの自動化とCI、パイプラインセキュリティの各基準で最高スコアを獲得しました。
GitLabは、開発、セキュリティ、運用チームなど、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたってチームを結集し、運用の複雑さを軽減しつつ、安全なソフトウェアをより迅速に提供できるようにします。
2025年第2四半期の『Forrester Wave™ DevOps Platform』でGitLabがリーダーの1社として評価されました。また、プロジェクトの計画／調整、ビルドの自動化とCI、パイプラインセキュリティの各基準で最高スコアを獲得しました。
GitLabは、開発、セキュリティ、運用チームなど、ソフトウェア開発ライフサイクル全体にわたってチームを結集し、運用の複雑さを軽減しつつ、安全なソフトウェアをより迅速に提供できるようにします。
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