GitLab nombrado líder de plataformas de DevOps en Forrester Wave™, T2 de 2025

  • Nombrado líder de plataformas de DevOps
  • Clasificado entre los tres mejores en la categoría de productos actual
  • La solución más completa para empresas

Acceder al informe (disponible solo en inglés)
Gráfico de Gartner 2025

GitLab fue nombrado líder de plataformas de DevOps en Forrester Wave™ para el segundo trimestre (T2) de 2025 y recibió las máximas calificaciones posibles en los criterios de planificación y alineación de proyectos, automatización e integración continua de compilaciones, y seguridad de pipelines.

GitLab reúne a los equipos a lo largo del ciclo de desarrollo de software (equipos de desarrollo, seguridad y operaciones), lo que les permite entregar software seguro más rápido y, al mismo tiempo, reducir la complejidad operativa.

Acceder al informe (disponible solo en inglés)

Todos los campos son obligatorios

Forrester no respalda a ninguna empresa, producto, marca o servicio incluido en sus publicaciones de investigación y no aconseja a ninguna persona que seleccione los productos o servicios de ninguna empresa o marca en función de las valoraciones que contienen dichas publicaciones. La información se basa en los mejores recursos disponibles. Las opiniones reflejan el juicio del momento y están sujetas a cambios. Para obtener más información, lea sobre la objetividad de Forrester aquí.

Desarrolla más rápido, empieza ahora

Esto es lo que tu equipo puede hacer con la plataforma de orquestación inteligente para DevSecOps.

Probar gratis Habla con ventas