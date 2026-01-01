GitLab fue nombrado líder de plataformas de DevOps en Forrester Wave™ para el segundo trimestre (T2) de 2025 y recibió las máximas calificaciones posibles en los criterios de planificación y alineación de proyectos, automatización e integración continua de compilaciones, y seguridad de pipelines.

GitLab reúne a los equipos a lo largo del ciclo de desarrollo de software (equipos de desarrollo, seguridad y operaciones), lo que les permite entregar software seguro más rápido y, al mismo tiempo, reducir la complejidad operativa.