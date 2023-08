Les outils DevOps ne doivent pas créer plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. À mesure que les initiatives DevOps mûrissent, les chaînes d'outils fragiles construites à partir de solutions ponctuelles se dégradent, augmentant les coûts, réduisant la visibilité et créant des frictions au lieu de créer de la valeur. Contrairement aux chaînes d'outils conçues en interne, une véritable plateforme DevOps permet aux équipes d'itérer plus rapidement et d'innover ensemble. L'objectif est d'éliminer la complexité et les risques en vous fournissant tout ce dont vous avez besoin pour fournir plus rapidement des logiciels de meilleure qualité et plus sûrs, avec moins de risques et à moindre coût.