Plateforme DevOps

GitLab est une application unique dotée de toutes les fonctionnalités d'une plateforme DevSecOps qui permet aux entreprises de livrer des logiciels plus rapidement, de renforcer la sécurité et la conformité et de maximiser ainsi le sur investissement du développement de logiciels.

La plateforme DevOps

Les outils DevOps ne doivent pas créer plus de problèmes qu'ils n'en résolvent. À mesure que les initiatives DevOps mûrissent, les chaînes d'outils fragiles construites à partir de solutions ponctuelles se dégradent. Elles font grimper les coûts, réduisent la visibilité et entraînent des frictions au lieu de créer de la valeur. Contrairement aux chaînes d'outils conçues en interne, une véritable plateforme DevOps permet aux équipes d'itérer plus rapidement et d'innover ensemble. L'objectif est d'éliminer la complexité et les risques en vous fournissant tout ce dont vous avez besoin pour livrer plus rapidement des logiciels de meilleure qualité et plus sûrs, à moindre coût.

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Travail plus efficace

Identifiez et éliminez immédiatement les obstacles à l'aide d'un seul outil.

Livraison plus rapide de meilleurs logiciels

Concentrez-vous sur la création de valeur, et non sur le maintien des intégrations.

Risques et coûts réduits

Automatisez la sécurité et la conformité sans affecter votre rapidité ou vos dépenses.

Avantages de la plateforme DevOps de GitLab

En tant qu'application unique pour l'ensemble du cycle de vie DevOps, GitLab est :

  • Complète : visualisez et optimisez l'ensemble de votre cycle de vie DevOps avec des analyses à l'échelle de la plateforme dans le système où vous travaillez.
  • Universelle : utilisez un ensemble commun d'outils dans toutes les équipes et à toutes les étapes du cycle de développement logiciel, sans dépendre de plug-ins ou d'API tiers susceptibles de perturber votre workflow.
  • Sécurisée : recherchez les vulnérabilités et les violations des exigences de conformité à chaque commit.
  • Transparente et conforme : documentez et associez automatiquement toutes les actions, de la planification aux modifications de code en passant par les approbations, afin de faciliter la traçabilité lors des audits ou des rétrospectives.
  • Facile à adopter : apprenez une seule expérience utilisateur, gérez un seul magasin de données et exécutez le tout sur l'infrastructure de votre choix.
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Nous avons mis en place une plateforme que nos ingénieurs veulent réellement utiliser, ce qui favorise l'adoption par plusieurs équipes et augmente la productivité sans avoir à forcer qui que ce soit. Nous avons ainsi réussi à créer un écosystème dans lequel nos utilisateurs finaux nous aident activement à atteindre nos objectifs stratégiques : plus de sorties, de meilleurs contrôles, de meilleurs logiciels.

George Grant

Goldman Sachs

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  • Gartner : Guide de marché pour les plateformes de livraison de chaîne de valeur DevOps
  • Glympse : Consolidation de 20 outils dans GitLab
  • BI Worldwide : Tirer parti d'une plateforme unique pour sécuriser le code
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