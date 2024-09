Cosa significa Infrastructure as Code?

Gestire l'infrastruttura IT può essere un compito tedioso, soprattutto perché spesso coinvolge processi manuali che richiedono la configurazione di server fisici. È necessario impostare le configurazioni in modo perfetto per le applicazioni e i sistemi operativi, altrimenti i team non saranno in grado di implementarle. Alla ricerca di una soluzione più semplice, i team hanno iniziato a creare impostazioni infrastrutturali come codice per la gestione e il provisioning dell'infrastruttura. L'Infrastructure as Code (IaC) automatizza il provisioning dell'infrastruttura IT utilizzando file di configurazione. L'automazione comporta uno sviluppo più efficiente, una maggiore coerenza e un time to market più rapido.

L'Infrastructure as Code, in quanto pratica DevOps, consente ai team di eseguire rapidamente il controllo della versione dell'infrastruttura in modo da migliorare la coerenza tra le macchine e ridurre l'attrito durante il deployment. L'IaC segue lo stesso percorso del codice dell'applicazione, compresa l'integrazione continua (CI) e la distribuzione continua (CD), il controllo della versione e i test.

Quali problemi risolve l'IaC?

La mancanza di visibilità sulle prestazioni deriva dall'incapacità di monitorare ogni fase del processo. Quando si verifica un problema, i team riscontrano difficoltà nell'individuare dove si trova l'errore nell'infrastruttura.

Gli ingenti costi associati alla gestione dell'infrastruttura derivano dall'elevato numero di persone responsabili della gestione di ogni fase del processo e dallo spazio fisico necessario per i server. Sono necessari membri del team specializzati nella gestione di compiti specifici, strumenti per migliorare le comunicazioni e spazi per ospitare l'infrastruttura fisica.

La mancanza di coerenza tra le infrastrutture è un fenomeno comune, poiché tutti eseguono manualmente il deployment delle configurazioni. Non è possibile riprodurre automaticamente e monitorare facilmente questi ambienti unici.

La scalabilità, l'affidabilità e la disponibilità imprevedibili accompagnano le configurazioni manuali, con conseguenti tempi di inattività. Gli amministratori di sistema sono spesso limitati nel modo in cui configurano i server per gestire gli aumenti di carico e possono riscontrare difficoltà nel restare aggiornati con i cambiamenti improvvisi degli accessi.