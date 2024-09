Qu'est-ce que la transformation digitale ?

Bien que la transformation digitale d'un seul processus puisse sembler gérable, les grandes entreprises possèdent généralement des milliers de processus interdépendants. Un tel réseau nécessite une nouvelle perspective, de la gestion d'un jeu d'outils technologiques à la mise en place d'un ensemble de services, et pose le problème de s'assurer que la pile technologique est capable de répondre aux besoins de l'entreprise.

La gestion des services informatiques (ITSM) fournit un framework de politiques, de processus et de procédures pour la gestion des services informatiques axés sur les clients et les entreprises. Contrairement à la gestion informatique traditionnelle, qui se concentre sur des composants tels que le matériel, le stockage et les réseaux, l'approche ITSM porte sur la façon dont ces éléments fonctionnent ensemble pour fournir une prestation de services cohérente. Découvrez l'approche ITSM grâce à cette présentation créée par CIO Magazine.

La gestion des services d'entreprise (ESM) est la branche de l'approche ITSM qui se concentre sur la visibilité et l'accès aux services de l'entreprise, en particulier sur l'accélération de la livraison et de l'automatisation des services ITSM. Ces services peuvent inclure l'automatisation du provisionnement, de la gestion des incidents, de l'émission de tickets et des opérations d'assistance. Le module Service Desk de GitLab est un exemple de la façon dont la gestion des services d'entreprise peut être appliquée à un centre d'assistance. Les approches ITSM et ESM fournissent une structure solide pour la mise en place et la maintenance de la transformation digitale dans l'ensemble de l'entreprise.