組織全体でCIコンポーネントの使用状況を追跡

プラットフォームチームが標準化されたパイプラインコンポーネントを公開すると、よくある問題に直面します。一度リリースすると、可視性が失われるのです。実際に誰かが使っているのか、誰がどのバージョンを使っているのか、古いバージョンをまだ使っていて組織をセキュリティリスクにさらしているプロジェクトがどれなのか——把握できなくなります。

GitLab 19.0のCI/CDカタログに新たに追加されたComponents Analyticsビューにより、チームはCI/CDコンポーネントが組織全体でどのように使用されているかの可視性と重要な導入データを得られるようになりました。使用数と導入データはすべてのティアで利用可能です。Ultimateでは、各コンポーネントを掘り下げて、どのプロジェクトがどのバージョンを使用しているかを正確に確認できます。

AIが本番環境に出るパイプラインをより多く生成するようになった今、この可視性はこれまで以上に重要です。

共有CIにおける可視性のギャップ

GitLab CI/CDカタログは、DevSecOpsおよびプラットフォームエンジニアリングチームが、どのプロジェクトからでも include の一行で参照できるバージョン管理されたパイプラインコンポーネントを公開・再利用するための集約された場所を提供します。コピー&ペーストも、数百のリポジトリへの手動更新も、どのテンプレートが正しいソースなのかという推測も不要になります。配布の問題は解決されました。

しかし、コンポーネントを一度リリースすると可視性が失われ、その影響は運用上の問題にとどまりません。共有コンポーネントのセキュリティ修正は自動的に適用されないため、古く脆弱なバージョンが本番パイプラインに残り続け、何かが壊れるまで誰も影響範囲を測れません。広く使われているコンポーネントに脆弱性が公開された次の瞬間、「どの程度のリスクにさらされているか」という問いに、1週間の手動調査なしで答えられるようにしておく必要があります。

Components Analyticsで実際に動いているものを把握する

Components Analyticsは、2つのビューでこのギャップを埋めます——すべてのティアで利用できる高レベルの使用状況ビューと、Ultimateのコンポーネント別ドリルダウンです。

高レベルの導入状況ビュー

高レベルの導入状況ビューは、コンポーネントのメンテナーが各コンポーネントの組織全体での利用状況を把握するためのものです。管理しているカタログリソースごとに以下を確認できます：

最新リリースバージョン

過去30日間にそこからコンポーネントを取得したユニークプロジェクト数

そのバージョンで利用可能なコンポーネント

一目で、広く採用されているコンポーネントと静かに使われなくなったコンポーネントを把握できます。メンテナンスの優先順位付け、廃止の計画、共有CIインフラへの継続投資の根拠として活用できます。

この高レベルビューはGitLab 18.9で提供を開始しており、Freeを含むすべてのティアで利用できます。CI/CDカタログでコンポーネントを管理している場合は、今すぐ Explore > CI/CD Catalog > Analyticsからアクセスできます。

セキュリティ対応、コンプライアンス監査、大規模なリファクタリングなど、何がどこで動いているかの証拠が必要なチームには、GitLab Ultimateがコンポーネント別ドリルダウンを提供します。

コンポーネント使用状況詳細ビュー

高レベルビューが「自分のコンポーネントはどの程度使われているか」に答えるとすれば、ドリルダウンが答えるのは「どのプロジェクトがどのバージョンを使っていて、どこでアクションが必要か」です。

GitLab UltimateのComponent Analyticsでは、管理しているカタログリソースを開くと、過去30日間にパイプラインでそのコンポーネントを使用したプロジェクト、各プロジェクトが使用しているバージョン、古くなっているバージョンを正確に確認できます。各プロジェクトは最新か否かが明示されるため、どこに注目すべきかが一目でわかります。

v2.1で修正をリリースした場合、ドリルダウンにより、v1.xに固定されたままのプロジェクトを正確に把握でき、マージリクエストを開いたり、メンテナーに直接通知したり、エスカレーションしたりできます。広く使われているコンポーネントに脆弱性が公開された次の瞬間、「どの程度のリスクにさらされているか」は、1週間の手動調査ではなく、1つの画面で確認できる問いになります。

ドリルダウンは大きな意思決定にも役立ちます——リファクタリングが数百のパイプラインに波及するか、古いバージョンを廃止しても安全か、先週リリースしたセキュリティ修正が重要なプロジェクトに実際に適用されたかどうか。

他では得られないネイティブな可視性

GitHub Actions、CircleCI Orbs、Jenkins Shared Librariesはいずれもパイプラインの再利用性を提供しますが、Components Analyticsが追加するようなネイティブな使用状況の可視性は持っていません。

GitHub Actionsにはネイティブのカタログ分析レイヤーがないため、組織全体でどの再利用可能なワークフローが使われているか、どのバージョンで使われているかを把握するには、独自の内部ツールやドキュメントを構築・維持する必要があります。

CircleCIのInsightsダッシュボードはパイプラインのパフォーマンス指標をカバーしていますが、どのチームがどのバージョンのOrbsを使っているかを組織全体で確認するネイティブなビューはありません。

Jenkins Shared Librariesはコンポーネントの使用状況を追跡するためにカスタムツールが必要です。

可視性のない再利用性では、標準が実際に適用されていることを証明することも、プラットフォーム投資の効果を測定することもできません。GitLabは、管理されたCI/CDコンポーネントカタログと、標準がどこで動いているかを示し、どこで動いていないかを明らかにするネイティブな分析機能を組み合わせた唯一のプラットフォームです。

AI生成パイプラインのガバナンス

CI/CDカタログはプラットフォームチームに、ドリフトを削減し標準を適用する手段を提供しました。Components Analyticsは、共有CIを「公開したら忘れる」YAMLテンプレートの集まりから、監査し、アクションを取り、信頼できるインフラに変える可視性のレイヤーです。

AIが組織全体でより多くのコードを生成するようになる中、CI/CDカタログとComponents Analyticsを組み合わせることで、自動化ワークフローのスケールアップを支援します。 CI Expert Agentのようなツールは最初からGitLabの標準に沿ったパイプラインを生成できますが、その標準が実際に本番環境で動いているかどうかを教えるのはComponents Analyticsだけです。

Self-ManagedおよびDedicatedのお客様は、 GitLab.comからミラーリングされたコンポーネントと社内で構築したコンポーネントを組み合わせて、承認済みの標準セットを構築できます。規制対応環境やエアギャップ環境でも、同じ精選されたベースラインを利用できます。

CI/CDカタログでコンポーネントを管理している場合、 Explore > CI/CD Catalog > Analyticsをクリックすることで、すべてのティアで今すぐ導入指標を確認できます。

「どのプロジェクトがどのバージョンを使っていて、どこでアクションが必要か」という問いに答えるコンポーネント使用状況詳細ビューは、GitLab Ultimateで利用できます。 Ultimateの無料トライアルを開始するか、組織への適用については チームにお問い合わせください。

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