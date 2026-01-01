毎日数百万件の顧客取引を処理するグローバルな金融機関として、バークレイズ社はソフトウェア開発ライフサイクル全体を通じて最高水準のセキュリティを維持しています。Hutchison氏は、ツールや手順がまだ進行中であるにもかかわらず（同規模の企業では一般的なこと）、バークレイズ社がすでにセキュリティ対策をよりシンプルかつ効率的にする上で大きな進歩を遂げていることを心強く感じています。

「ソフトウェアを保護するために必要なことを行うのがはるかに簡単になりました」と彼は言います。「ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）の早い段階で脆弱性を発見し、対処しやすくなっています。プロセス全体が改善され、GitLabプラットフォームのさらに多くの機能を使用し続けることで、さらに良くなると確信しています。」

同行は将来的にGitLabの自動スキャンツールを使用する予定ですが、すでにプラットフォームの自動化機能を活用して、チーム全体でセキュリティとリリース管理を義務化・標準化し、コミットチェック、マージリクエストの強制、認証情報管理などのタスクから手作業を排除しています。これらのスキャン結果はGitLab内の1か所に表示されるようになり、複数のツールを操作することなく、セキュリティ対策状況をより明確に把握できるようになりました。

「すべてのセキュリティとパイプラインの義務をプラットフォームに組み込みたいと考えていました」とHutchison氏は言います。「スキャン結果がさまざまなツールではなくGitLabに表示されるため、結果を探し回る必要がありません。組織全体の構成を簡単にアクセスでき、包括的に把握できるため、意思決定が容易になりました。脆弱性をより迅速に発見でき、その脆弱性の影響を受けるチームやプロジェクトの数も把握できます。」

彼は、セキュリティポリシーをさらに強化するために、より多くの義務化された管理を使用し、自動化された作業をより予防的なものにする計画があると述べています。

「セキュリティを継続的にシフトレフトし、デベロッパーとセキュリティチーム間のサイロを排除することで、脆弱性がソリューションに組み込まれる前、製品がリリースされる前に発見・修正しています」とHutchison氏は言います。「これにより、開発パイプラインの構築にかかるオーバーヘッドが削減され、リリース頻度が自然に増加し、デプロイの障壁が大幅に低下しています。」