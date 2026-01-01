GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
バークレイズ社は、世界で最も影響力のある金融機関の1つです。約93,000人の従業員を擁し、38か国で数百万人の顧客にサービスを提供しています。リテールバンキングとホールセールバンキングの両方を展開し、グローバルな金融市場で重要な役割を果たしています。バークレイズ社は2024年後半にGitLab Ultimateを導入し、開発ツールチェーンの中核をシンプル化・モダナイズしました。これにより、デベロッパーの能力を強化し、イノベーションを加速させ、金融サービス業界におけるテクノロジーリーダーとしての地位を確固たるものにしています。GitLab Duoを通じたAIネイティブ機能を含むGitLabの統合DevSecOpsプラットフォームは、この変革を実現する上で重要な役割を果たしています。
GitLab Duoは、デベロッパーがより迅速かつ効率的にソリューションを生成できるよう支援し、当社のビジネス競争力を高めています。GitLabへの期待は非常に大きく、毎日のように利用を希望する人が増えています。
バークレイズ社は、英国の「ビッグフォー」金融機関の1つとして知られ、同国のリテールバンキングおよび商業銀行市場で重要な役割を果たしています。2025年の総収入は291億ポンドに達し、従来のリテールバンキングにとどまらない事業を展開しています。ウェルスマネジメント、法人向け銀行業務、投資銀行業務、決済サービスなど、包括的な金融サービスを提供しています。また、バークレイズ社は1967年に世界初のATMを導入したことでも知られており、人々とお金の関わり方を変革し、今日世界中で当たり前となっているセルフサービスやデジタルバンキングの基盤を築きました。
世界初のATMを導入したのと同じ革新的な精神が、数十年後、デベロッパーがソフトウェアを構築・デプロイする方法を変革するデジタルトランスフォーメーションを推進しました。世界中の数百万人の顧客により良いサービスを提供する製品を迅速に開発し、コンプライアンスとセキュリティを維持しやすくし、1,200以上のアプリケーションをサポートする24,000人のDevSecOpsチームメンバーのデベロッパーエクスペリエンスを大幅に改善することを目指しました。
また、以下のような具体的な課題にも対処する必要がありました：
• スピード、コラボレーション、効率性を低下させていた、義務化・標準化された管理の欠如を是正する
• 複雑化した断片的な開発エコシステムを合理化する
• ドキュメントの一貫性と整合性を高めるシステムを構築する
• オンボーディングプロセスを改善する
• 銀行のテクノロジーが時代遅れであるという認識を変える
これらすべてを実現するため、バークレイズ社は2023年にGitLabのエンドツーエンドプラットフォームを導入しました。「デベロッパーエクスペリエンスを向上させ、セキュリティとコンプライアンスを強化しながら、より優れた製品をより迅速に提供できるワールドクラスのプラットフォームを求めていました」と、バークレイズ社のEnterprise Toolchain DirectorであるChris Hutchison氏は述べています。「GitLabを選んだのは、必要な強固な基盤を提供してくれると信頼したからです。」
毎日数百万件の顧客取引を処理するグローバルな金融機関として、バークレイズ社はソフトウェア開発ライフサイクル全体を通じて最高水準のセキュリティを維持しています。Hutchison氏は、ツールや手順がまだ進行中であるにもかかわらず（同規模の企業では一般的なこと）、バークレイズ社がすでにセキュリティ対策をよりシンプルかつ効率的にする上で大きな進歩を遂げていることを心強く感じています。
「ソフトウェアを保護するために必要なことを行うのがはるかに簡単になりました」と彼は言います。「ソフトウェア開発ライフサイクル（SDLC）の早い段階で脆弱性を発見し、対処しやすくなっています。プロセス全体が改善され、GitLabプラットフォームのさらに多くの機能を使用し続けることで、さらに良くなると確信しています。」
同行は将来的にGitLabの自動スキャンツールを使用する予定ですが、すでにプラットフォームの自動化機能を活用して、チーム全体でセキュリティとリリース管理を義務化・標準化し、コミットチェック、マージリクエストの強制、認証情報管理などのタスクから手作業を排除しています。これらのスキャン結果はGitLab内の1か所に表示されるようになり、複数のツールを操作することなく、セキュリティ対策状況をより明確に把握できるようになりました。
「すべてのセキュリティとパイプラインの義務をプラットフォームに組み込みたいと考えていました」とHutchison氏は言います。「スキャン結果がさまざまなツールではなくGitLabに表示されるため、結果を探し回る必要がありません。組織全体の構成を簡単にアクセスでき、包括的に把握できるため、意思決定が容易になりました。脆弱性をより迅速に発見でき、その脆弱性の影響を受けるチームやプロジェクトの数も把握できます。」
彼は、セキュリティポリシーをさらに強化するために、より多くの義務化された管理を使用し、自動化された作業をより予防的なものにする計画があると述べています。
「セキュリティを継続的にシフトレフトし、デベロッパーとセキュリティチーム間のサイロを排除することで、脆弱性がソリューションに組み込まれる前、製品がリリースされる前に発見・修正しています」とHutchison氏は言います。「これにより、開発パイプラインの構築にかかるオーバーヘッドが削減され、リリース頻度が自然に増加し、デプロイの障壁が大幅に低下しています。」
2024年12月、バークレイズ社は6,000ライセンスでGitLab Duoを導入しました。1年以内に、23,000人のチームメンバーがプラットフォームに直接組み込まれたAIネイティブ機能を継続的に使用するようになりました。
「生産性を向上させ、創造性を発揮する時間を増やすことが目的です」とHutchison氏は言います。「GitLab Duoは、ルーチンタスクを処理することでデベロッパーの能力を拡張し、より高度な問題解決やアーキテクチャに集中できるようにするため、開発エクスペリエンス全体を加速させています。皆、本当に熱心に取り組んでいます。」
Hutchison氏は、金融機関でAIを使用することに対して当初は懐疑的な見方があったと言います。実際、Hutchison氏自身もその懐疑派の1人でした。高度に規制され、信頼に依存する環境では、AIに関するデータプライバシーとセキュリティへの通常の懸念がさらに深刻になると指摘しています。
しかし、AIを使用しないことの方が組織にとってより大きなリスク、つまり遅れをとるリスクがあることにすぐに気づいたと言います。「AIは脅威ではありません」とHutchison氏は言います。「むしろ、より高品質なコードを提供できるようになるため、ビジネスへのインパクトを高める能力を真に強化するものです。」
そして、GitLabチームとの関係が、GitLab Duoを安心して使用するために必要な自信を与えてくれました。
「私にとっての突破口は、GitLabとの明確な法的コミットメントでした。GitLabは当社のデータやコードを保持せず、モデルのトレーニングにも使用しません。GitLabとのパートナーシップにより、これを安全に行っているという確信が得られています。」
バークレイズ社は、GitLab Duo Chatを会話型AIアシスタントとして使用し、コード生成、コード説明、テスト生成、コードリファクタリングと修正を支援しています。これらはすべて、デベロッパーがコーディングする際に連携して機能します。しかし、使用方法は開発支援にとどまりません。
Hutchison氏は、GitLab Duoの機能の中で個人的に大きな違いをもたらしたのは根本原因分析だと言います。これは、失敗したジョブログを分析して問題の原因を特定し、修正を提案するトラブルシューティング機能です。
「これはGitLabがSDLCのあらゆる側面にAIを組み込む戦略の一部です」と彼は説明します。「ある夜7時頃、別の国にいる人からpingがあり、パイプラインが動作せず原因がわからないと言われました。デバッグしてほしいとのことでした。私はDuoのトラブルシューティングボタンを押すだけで、何が問題なのかすぐに説明が得られました。問題は数秒で解決しました。その後、その人に自分でやる方法を教えました。おかげでヒーローのように見えました。」
AIネイティブツールの使用に対する懐疑や疑念は、チーム全体で「完全に払拭された」とHutchison氏は言います。また、若いデベロッパーがより自信を持って生産的に働けるようになっていることも指摘しています。経験豊富なコーダーも、GitLab Duoを使用して単調なタスクを排除し、作業をダブルチェックし、生産性を加速させています。
今後について、Hutchison氏はエージェント型AIに注目しています。これは、単一のプロンプトを超えて、開発ライフサイクル全体を継続的に監視、計画、実行する自律的な機能です。バークレイズ社の規模で運営する銀行にとって、その可能性は大きなものです。
そのために、Hutchison氏はGitLab Duo内の機能に注目しています。GitLabプラットフォーム上のAIエージェントがプロジェクトを常に監視できるようになり、チームは潜在的な本番環境の問題を予測し、脆弱性を事前に特定・解決し、アプリケーションを最高のパフォーマンスに最適化できます。 「コンテキスト認識型の支援を提供し、目標を達成するために自律的に計画、実行、適応できるエージェント型AIは、私たちの働き方に大きな変化をもたらすと思います」と彼は付け加えます。「最も期待しているのは、個別のAIインタラクションから、より包括的な活動への移行です。これは当行にとって根本的な変革となる可能性があります。」
GitLabでコアDevSecOpsプラットフォームを強化することで、不要なコンテキストスイッチの削減、管理の標準化、トラブルシューティングの容易化、開発の加速を実現し、バークレイズ社は全体的なデベロッパーエクスペリエンスの改善において大きな進歩を続けています。
「このような利点は累積的であり、すべてのチームメンバーに大きな違いをもたらします」とHutchison氏は言います。同組織は現在、DevSecOpsのソートリーダーとして認識されています。
より一貫した開発プラットフォームと明確な標準を提供することで、新入社員は初日から生産的に働き始めることができ、多くの場合、最初の週に最初のコミットを行います。
「ユーザーエクスペリエンスは飛躍的に向上しました」と彼は言います。「以前は、コンテキストの切り替え、ツール間でのデータの歪み、手作業の負荷など、困難な環境でした。今ではより簡単で楽しくなりました。フラストレーションが減ったため、人々はより幸せになり、それが最終的にビジネスに大きなインパクトを与えています。」
デベロッパーエクスペリエンスからセキュリティ、AIまで、変革は非常に明確であったため、Hutchison氏はGitLabに直接メッセージを送りました：「GitLabと2年足らずで仕事をしてきましたが、私のキャリアのハイライトの1つと言えます。ソフトウェアの構築とセキュリティ保護の方法をモダナイズしながら、エンジニアにより良いエクスペリエンスを提供できています。これは、お客様へのサービス提供の基盤となるものです。」
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