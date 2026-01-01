AvalaraのプロダクトマネジメントディレクターであるRachael Marshman氏は、顧客との関係を強化する機会を見出しました。それは、ソフトウェアアップデートや新しいアプリケーションに対して、より正確なデリバリースケジュールを提供することでした。その鍵となったのは、Avalaraの既存の開発ツールチェーンを最適化し、それを取り巻くプロセスを標準化することでした。「お客様がコンプライアンスのために新しい機能を必要とされた際、自信を持ってスケジュールをお伝えしたいと考えていました」とMarshman氏は語ります。「プロセスを標準化することで、より予測可能で効率的になり、エンジニアリングリソースを調整作業ではなくイノベーションに集中させることができます。これはチームにとってもお客様にとっても良いことです。」Marshman氏はAvalaraのエンジニアリング担当バイスプレジデントであるMatt Buckley氏と協力し、パイプラインゲートとセキュリティプロセスを実装しながら、DevSecOpsチームを単一のプラットフォームに統合することに着手しました。

20年以上にわたる企業成長と数多くの買収を経て、AvalaraはJenkinsやGitHubなど、さまざまなソフトウェア開発ツールを蓄積してきました。このアプローチはしばらくの間機能していましたが、Marshman氏とBuckley氏は、Avalaraの次の成長フェーズを推進するためには、より包括的なソリューションが必要であることを認識していました。野心的な成長軌道を支えるため、既存のツールチェーンには以下のような最適化の機会がありました：

コードレビューとマージリクエストのサイクルタイムを短縮 する機会

する機会 セキュリティプロセスを自動化・標準化 し、効率を高める可能性

し、効率を高める可能性 ツールチェーン管理を合理化 し、複雑さを軽減する余地

し、複雑さを軽減する余地 エンジニアリング生産性メトリクスの可視性を向上 させる能力

させる能力 デプロイプロセスを最適化 し、ボトルネックを解消する余地

し、ボトルネックを解消する余地 機能デリバリーを加速し、市場投入までの時間を短縮する可能性

これらの最適化の機会は、顧客の期待を超え、市場での競争力を強化する組織の能力を高める、大きな効率化の可能性を示していました。

「年間約30回のデプロイを行っていましたが、改善の余地が大きいと感じていました」とMarshman氏は言います。「リリースサイクルは通常月次でしたが、品質を確保するための徹底した統合とテストプロセスにより、スケジュールが延びることもありました。これらのプロセスを合理化することで、高い基準を維持しながら、デプロイの頻度と一貫性の両方を向上できると認識していました。」 Buckley氏はまた、Avalaraのシステムがクライアントのシステムと統合されているため、デプロイの問題が顧客にも影響を与える可能性があると指摘しています。

「私たちの業界では精度が絶対的に重要です」とBuckley氏は言います。「数十億ドル規模の取引に影響を与える税金計算を管理する場合、正確性は単に重要なだけでなく、お客様の成功の基盤となります。この環境では、お客様が依存する信頼性を維持するために、堅牢なデプロイプロセスと複数の検証レイヤーが必要です。」

この最適化の機会を認識し、Avalaraは戦略的に単一のDevSecOpsプラットフォームを選択しました。