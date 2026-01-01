GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
税務コンプライアンスソフトウェアの大手プロバイダーであるAvalara Inc.は、企業が複雑な規制を安全かつ効率的に遵守できるよう支援しています。同社は長年の買収を通じて、多様なツールやシステムを蓄積してきました。一貫性、可視性、コラボレーションを強化することで、顧客ニーズへのより効果的な対応と顧客基盤の拡大を加速させる機会が生まれました。
Avalaraは2019年にGitLab Premiumを導入し、数百人のDevSecOps従業員が単一のプラットフォームで作業できる環境を整えました。これにより、コラボレーション、再利用可能なコンポーネントの共有、コードのセキュリティ強化がより効率的に行えるようになりました。この変革はAvalaraに大きな成果をもたらし、デプロイ回数の大幅な増加、イシューの削減、顧客からの信頼強化を実現しました。
私たちのビジネスは、すべてのお客様にサービスとしてのソフトウェアを提供することです。つまり、ソフトウェアこそが私たちのビジネスなのです。GitLabで構築しているソフトウェアがなければ、私たちのビジネスは成り立ちません。
ノースカロライナ州ダーラムに本社を置くグローバル企業Avalaraは、世界中に43,000社の顧客を持つ非上場企業です。2004年に設立され、売上税の計算、申告、納付を支援することに注力し、あらゆる規模の企業が複数の州や国にまたがる複雑な税務要件を管理できるよう支援しています。「税務コンプライアンスの負担を軽減する」という基本理念のもと、市場のリーダーとして広く認知されています。
AvalaraのプロダクトマネジメントディレクターであるRachael Marshman氏は、顧客との関係を強化する機会を見出しました。それは、ソフトウェアアップデートや新しいアプリケーションに対して、より正確なデリバリースケジュールを提供することでした。その鍵となったのは、Avalaraの既存の開発ツールチェーンを最適化し、それを取り巻くプロセスを標準化することでした。「お客様がコンプライアンスのために新しい機能を必要とされた際、自信を持ってスケジュールをお伝えしたいと考えていました」とMarshman氏は語ります。「プロセスを標準化することで、より予測可能で効率的になり、エンジニアリングリソースを調整作業ではなくイノベーションに集中させることができます。これはチームにとってもお客様にとっても良いことです。」Marshman氏はAvalaraのエンジニアリング担当バイスプレジデントであるMatt Buckley氏と協力し、パイプラインゲートとセキュリティプロセスを実装しながら、DevSecOpsチームを単一のプラットフォームに統合することに着手しました。
20年以上にわたる企業成長と数多くの買収を経て、AvalaraはJenkinsやGitHubなど、さまざまなソフトウェア開発ツールを蓄積してきました。このアプローチはしばらくの間機能していましたが、Marshman氏とBuckley氏は、Avalaraの次の成長フェーズを推進するためには、より包括的なソリューションが必要であることを認識していました。野心的な成長軌道を支えるため、既存のツールチェーンには以下のような最適化の機会がありました：
これらの最適化の機会は、顧客の期待を超え、市場での競争力を強化する組織の能力を高める、大きな効率化の可能性を示していました。
「年間約30回のデプロイを行っていましたが、改善の余地が大きいと感じていました」とMarshman氏は言います。「リリースサイクルは通常月次でしたが、品質を確保するための徹底した統合とテストプロセスにより、スケジュールが延びることもありました。これらのプロセスを合理化することで、高い基準を維持しながら、デプロイの頻度と一貫性の両方を向上できると認識していました。」 Buckley氏はまた、Avalaraのシステムがクライアントのシステムと統合されているため、デプロイの問題が顧客にも影響を与える可能性があると指摘しています。
「私たちの業界では精度が絶対的に重要です」とBuckley氏は言います。「数十億ドル規模の取引に影響を与える税金計算を管理する場合、正確性は単に重要なだけでなく、お客様の成功の基盤となります。この環境では、お客様が依存する信頼性を維持するために、堅牢なデプロイプロセスと複数の検証レイヤーが必要です。」
この最適化の機会を認識し、Avalaraは戦略的に単一のDevSecOpsプラットフォームを選択しました。
同社は戦略的にGitLabを選択し、JenkinsとGitHubを単一のエンドツーエンドDevSecOpsプラットフォームに統合しました。この戦略的決定により、Avalaraの大規模な変革が始まりました。世界中の開発者を共有プラットフォームに統合し、手動プロセスを自動化によって合理化し、すべてのプロジェクトでセキュリティ管理と品質ゲートを標準化しました。
「GitLabのCI/CDパイプラインは変革的でした」とBuckley氏は言います。「GitLabは現在の能力を実現する上で変革的な役割を果たしました。月次デプロイから月曜日から木曜日までのデプロイへと進化し、卓越した信頼性を実現しています。運用は最小限の中断でスムーズに行われています。GitLabの統合プラットフォームがこのレベルの効率性とスケールを可能にしました。」
現在、組織はすべてのビルドとデプロイをGitLabパイプラインを通じて統合し、コミット時の単体テスト実行から自動コードレビューまで、すべてをGitLab内でシームレスに統合しています。「GitLabパイプラインにより、自動化された品質ゲートや可視性の向上など、包括的な機能が実現しました」とBuckley氏は言います。「リアルタイムのシステムパフォーマンス、トレンド、最適化の機会を示す統合ダッシュボードにアクセスできます。このレベルのインサイトにより、すべてのプロセスで継続的な改善が可能になります。」Marshman氏はGitLab導入以降の大幅なパフォーマンス向上を強調しています。
マージリクエストのサイクルタイムは4週間からわずか数時間に最適化されました。また、シアトルを拠点とするエンジニアリングメトリクスおよびインサイト企業Uplevelの報告によると、GitLab導入以降、Avalaraはデプロイ頻度が1,100%向上し、デプロイの問題が90%削減されました。Buckley氏は、これらのメトリクスにより、行った変更の影響を定量化できるようになったと述べています。
「年間約30回のデプロイから、月に30回以上のデプロイへと簡単に移行できたと言えます」とBuckley氏は言います。彼はUplevelのエンジニアリングインテリジェンスプラットフォームを使用して、変革前のベースラインパフォーマンスメトリクスを確立しました。「これは大きな変化です。物事がうまくいっているか、効率が向上しているかについてフィードバックを得られるメトリクスを特に探していました。Uplevelのメトリクスは、これが実際にどれほどうまくいっているかを確認するのに役立っています。」
Marshman氏にとっての改善の指標の一つは、アップデートや新しいソフトウェアのリリース時期について、顧客に目標日を伝えられるようになったことです。
「今では自信を持ってお客様にリリース日をお伝えできます」と彼女は付け加えます。「全員が同じ環境で作業しているため、迅速に動くことができます。必要であれば当日デプロイも可能です。コンプライアンスビジネスにおいて、これは非常に重要です。」
GitLabのエンドツーエンドプラットフォームにより、Avalaraは主力ソフトウェアであるAvaTaxの強化と管理を行ってきました。組織の提供サービスの中核であるAvaTaxは、手動で複雑かつエラーが発生しやすい税務プロセスを置き換え、顧客の取引の大部分に対してリアルタイムの税金計算を可能にすることを目的としています。AvaTaxは単なる製品の一つではなく、Avalaraの税務コンプライアンス自動化プラットフォームの中枢神経系です。
「すべてをGitLabに移行したので、当然、最も重要なソフトウェアもそのプラットフォームで運用されています」とBuckley氏は言います。「GitLabにより、構築、統合、セキュリティ確保、そしてお客様が必要とするものを提供し続けることが容易になりました。全員が一つの一貫したプラットフォームで作業しているという事実が、すべてを容易にしました。」
「AvaTaxは私たちのビジネスそのものです」と彼は付け加えます。「これがなければ、私たちのビジネスは成り立ちません。」
Buckley氏とMarshman氏は共に、DevSecOpsチームがAvaTaxのようなソフトウェアをスムーズかつ効率的に更新し続けられる核心的な理由の一つは、チームの新しいコラボレーション能力にあると指摘しています。プラットフォームの可視性向上に加えて、真に変革的な要素は、セキュリティが確保された適切に構築されたコードコンポーネントを共有できる能力です。これにより、開発者は既存のソリューションを活用し、組織全体に既に存在する機能を再構築するのではなく、イノベーションに専門知識を集中させることができます。
これはまた、組織のソフトウェアにより一貫性が生まれることを意味します。
「GitLabは私たちのコラボレーションモデルを変革しました」とMarshman氏は言います。「以前はチームがより独立して運営されていましたが、今では組織全体で既存のコンポーネントを簡単に発見し活用できます。全員が同じシステムでソフトウェアを構築・デプロイしているため、チーム間でコードを共有することが簡単で自然になりました。これにより、チームはすべての個々の部品ではなく、全体的なソリューションに集中できるため、よりイノベーティブになれます。」
プラットフォーム上の共有リポジトリを使用することで、各チームは接続され、必要なコンポーネントの再利用可能なコードコンポーネントを提供したり、共有コードの一部を更新したりすることができます。「GitLabの集中型アプローチにより、開発リソースが統合されました」とMarshman氏は言います。「今では必要なものを見つけるのがはるかに簡単になり、より多くのものが再利用されています。そして開発者は他のプロジェクトに貢献することを楽しんでいます。『これをより良くする方法を見つけたので、更新しました』と言えることを喜んでいます。」
Buckley氏は、コラボレーションと作業の共有ができることで、開発者のストレスが軽減され、より幸せになっていると付け加えています。
Avalaraは機密性の高い財務情報を処理・保存しているため、セキュリティは非常に重要です。Buckley氏は、GitLabによりテスト済みで安全であることが確認されたコードをチームが共有・再利用できるようになり、コードのセキュリティに対する信頼が高まったと指摘しています。 「クライアントのデータを保護する責任を負う企業として、セキュリティと運用継続性において業界最高でなければなりません」とBuckley氏は言います。「標準化されたプロセス、パイプラインの品質ゲート、安全なソフトウェアコンポーネントの容易な再利用が可能になったことで、下流の問題を回避できます。」 GitLabを使用する前は、管理とプロセスを標準化する機会がありました。 「自動テストが必要でしたが、以前はありませんでした」とBuckley氏は言います。「セキュリティスキャンとプロセスの自動化、およびドキュメントの自動化により、コンプライアンス体制が強化され、顧客からの信頼も高まりました。」 GitLabにより、Avalaraはすべてのソースコードとデプロイメカニズムに対して一貫した管理を実装できます。また、誰がいつ、なぜコードを変更したかを追跡できます。そして、何がデプロイされ、MRに何が含まれていたかを自動的に追跡できます。
セキュリティとドキュメントの自動化により、Avalaraの運用の卓越性と競争力が強化されました。また、同じ人数のチームメンバーでより多くのことができるようになり、顧客基盤を大幅に拡大することが可能になりました。
「導入以来、スケールアップでき、顧客基盤も成長しました」とBuckley氏は言います。「より多くの地域、より多くの業界にも進出しています。数万のお客様がおり、出荷されるソフトウェアに信頼を寄せています。これは非常に重要です。」
Marshman氏はまた、Avalaraが市場での競争力を強化していると述べています。
「多くの技術的負債を抱え、対応が遅かった頃は、単純に迅速に動くことができませんでしたが、その時代は終わりました」と彼女は付け加えます。「GitLabにより、デプロイ頻度が向上し、歴史的に占めていた市場のトップの座に戻りつつあります。」
Buckley氏は、Avalaraが開発プロセスをさらに強化するために、すでに先進技術を導入していると付け加えています。「現在、社内でエージェント型AIを使用しています」とBuckley氏は言います。「独自のエージェントシステムを構築・デプロイしており、その一部をデプロイとソフトウェアデリバリープロセスにも採用しています。」
Marshman氏は、Avalaraがワークフローと顧客基盤の両方で成長とスケールを続ける中で、GitLabに全面的にコミットしていることを明確にしました。「GitLabは、製品をデプロイするために使用する唯一のソリューションです」とMarshman氏は言います。「GitLabを念頭に置いて成長とスケールを行います。GitLabはすべてのコードベースを整理し、プロセスを合理化し、効果的にデプロイするのに役立ちます。」
ケーススタディに記載されている情報や関係者はすべて、発表時点のものです。