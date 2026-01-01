リポジトリとCI/CDが組み込まれたGitLabのDevOpsプラットフォームは、Chefkochの運用チームが求めていたエンドツーエンドの可視性を提供しました。GitLabはまた、シンプルなアクセス制御を備えたシームレスなインターフェースも提供しました。「Bambooでは、すべてのプロジェクトに認証情報を提供する必要がありました。別々の認証情報さえも。そしてGitLabでは、いくつかのクラスターを設定し、グループレベルで認証情報を提供するだけで済みます」とVan Gemmeren氏は述べています。

Van Gemmeren氏とそのチームにとって、プロジェクトで何が起こっているかを把握することは継続的な課題でした。多くのツールが分散し、互いに統合されていないため、イシューがいつ解決されたかを知ることが困難でした。GitLabのマージリクエストは、ディスカッションへの洞察を提供し、コミットを通じてアクションをログに記録することで、その問題を解決することができました。GitLabのリポジトリとスムーズなパイプラインにより、開発者はどのDockerイメージがどのリポジトリに属しているかを簡単に把握できるようになりました。アプリ開発チームはプロセスの最大の改善を経験し、デプロイが約80%高速化しました。「フロントエンド向けバックエンドサービスは、アプリ開発者によって非常にシンプルな方法でビルドおよびデプロイできるようになりました。これはBambooでは不可能でした」と、ChefkochのリードデベロッパーAndroid/iOSであるIngo Reinhart氏は述べています。マージリクエストはコード品質も向上させ、より良いコラボレーションを可能にしました。「CIインターフェースによる障壁がなくなりました。アプリチームはGitLabに非常に満足しています」とReinhart氏は述べています。

GitLabのKubernetes、JIRA、Grafanaとのインテグレーションにより、運用チームは以前は不可能だったプロジェクトへの監視が可能になりました。「現在、プロジェクト固有のメトリクスをGitLabで、より全体的な概要を私たちが維持しているGrafanaスタックで確認しています」とVan Gemmeren氏は述べています。運用チームは特定のGitLabコミットを参照し、パフォーマンスがいつ低下または向上したかを確認できます。Androidアプリは、開発者のコンピューター上でローカルにビルドされ、手動でPlay Storeにアップロードされることがなくなったことは注目に値します。開発者はマージ後に自動的にこれを行うことができるようになりました。これにより、コンプライアンスと信頼性が0%から80%に向上しました。