グローバルITサービスプロバイダーのHemmersbachは、複数のツール、困難なビルドサイクル、同期が取れていない計画プロセスに悩まされていました。GitLab Ultimateの導入により、ポートフォリオ計画プロセスと実際の作業を連携させ、新しい機能を提供できるようになりました。
Hemmersbachは、世界40以上の子会社に4,000人以上の正社員を擁し、190以上の国でIT業界向けにDevice as a Serviceを提供しています。DaaSは、ハードウェア、ソフトウェア、ライフサイクルサービス、ファイナンスを1つの契約にまとめ、デバイスごとの料金で提供するサービスです。
プロセス全体を刷新しました。Jenkinsにあったものをそのままの形でGitLabに移行するのではなく、すべてをやり直したのです。Jenkinsで得た知見のうち、良くなかった点を踏まえ、良かった点を活かして、完全に新しく構築しました。より良いものにするために、ゼロから作り直したのです。
HemmersbachはIT業界の大手企業に重要なサポートを提供しています。メーカーやアウトソーシング企業向けにグローバルサービスを展開し、エンドカスタマーの多様なニーズに対応しています。数千の組織にテクノロジーサービスを提供し、プリンターから大型サーバーまで、あらゆるサイズのハードウェアサポートを専門としています。
Hemmersbachには、自社独自のソフトウェアを開発する3つのチームがあります。数年前、これらのチームがバラバラに作業しているという課題に直面していました。コラボレーションと地理的な問題に苦労し、その結果としてスピードが低下していたのです。JiraやJenkins、Tulip、その他さまざまなオープンソースツールを含むツールチェーンでスクラムフレームワークを使用していましたが、この複雑なツールチェーンではトレーサビリティが欠如し、非効率性を克服する必要がありました。 「コードのほとんどがプロセスと連携していませんでした」とソフトウェア開発責任者のAlexander Schmid氏は説明します。「ツールやリポジトリ、マージリクエスト関連のものはありましたが、開発者がコメントに書いた内容とは関連付けられていなかったのです。」
複数のツール、困難なビルドサイクル、Jiraでの同期が取れていない計画プロセスに苦労していたHemmersbachは、新しいプロセスを必要としていました。この問題を解決するためにさまざまなツールを試しましたが、望むスピードを達成できませんでした。この間、チームはGitLab Coreを使用しており、イシューがコードリポジトリとどのように連携しているか、GitLabがチームの効率向上にどのように役立つかに感銘を受けていました。
GitLabはチーム全体をつなぐツールです。常にGitLabが開かれており、すべてがGitLabを基盤としています。GitLabは私たちのソフトウェア開発のバックボーンなのです。
Hemmersbachの開発グループはプロセスを評価し、作業方法を見直すことで直面していた課題を克服しました。GitLabを活用しているチームがあり、すべてがコミットに連携し、すべてのパイプラインステップの概要を1つのツールで確認できることに感銘を受けていました。
GitLab Coreは組み込みのCI/CDとプロジェクトイシューボードを提供し、チームはビルド速度とコラボレーションを向上させることができました。この勢いに乗って、構造全体を再構築し、スクラム開発からユーザー機能駆動開発への移行を決定しました。進歩は見られましたが、アイテムを分類し、さらに細分化してチームがより速くイテレーションを続けられるツールがまだ必要でした。
GitLab Ultimateは、ポートフォリオ計画プロセスと実際の作業を連携させ、新しい機能を提供できるようにしました。マルチレベルのエピックとロードマップレビュー機能により、チームは前例のないスピードで作業を進められるようになりました。GitLabのコードレビューとコメント機能は、全体的なコード品質の向上に貢献しています。
GitLabの活用により、Hemmersbachは計画から本番環境までの時間を6.5日短縮しました。単一の環境で作業することで、以前は1日1回のビルドしか行っていなかったのが、1日60回のビルドを達成しています。
Hemmersbachでは100人以上の開発者が日常的にGitLabを使用してソフトウェアを運用しています。デプロイはエピックから始まり、結果として生じるイシューやマージリクエストを通じて全員がコラボレーションできるようになりました。すべてのコラボレーション機能が1つの傘の下にあることで、チームを結集し、前例のないデプロイ速度を達成できるようになりました。
「他のプロジェクトで何が起こっているかも全員が確認できます」とSchmid氏は述べています。「コードに関するコメントや懸念があれば、すぐに書き込めます。GitLabのおかげでチームが一つにまとまりました。」
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