Hemmersbachには、自社独自のソフトウェアを開発する3つのチームがあります。数年前、これらのチームがバラバラに作業しているという課題に直面していました。コラボレーションと地理的な問題に苦労し、その結果としてスピードが低下していたのです。JiraやJenkins、Tulip、その他さまざまなオープンソースツールを含むツールチェーンでスクラムフレームワークを使用していましたが、この複雑なツールチェーンではトレーサビリティが欠如し、非効率性を克服する必要がありました。 「コードのほとんどがプロセスと連携していませんでした」とソフトウェア開発責任者のAlexander Schmid氏は説明します。「ツールやリポジトリ、マージリクエスト関連のものはありましたが、開発者がコメントに書いた内容とは関連付けられていなかったのです。」

複数のツール、困難なビルドサイクル、Jiraでの同期が取れていない計画プロセスに苦労していたHemmersbachは、新しいプロセスを必要としていました。この問題を解決するためにさまざまなツールを試しましたが、望むスピードを達成できませんでした。この間、チームはGitLab Coreを使用しており、イシューがコードリポジトリとどのように連携しているか、GitLabがチームの効率向上にどのように役立つかに感銘を受けていました。