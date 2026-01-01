オンプレミスでホスティング可能なモダンなソリューションとして、GitLabは全社で単一のソースコードインスタンスを提供しました。Gitベースのワークフローを活用することで、Axwayのグローバルなr&Dチームは、ほぼゼロのダウンタイムと最小限の管理オーバーヘッドで、コードを簡単に共有しコラボレーションできるようになりました。SCMプロバイダーの中で最も堅牢なLDAP（Lightweight Directory Access Protocol）サポートを活用し、GitLabによりAxwayは600人のエンタープライズ開発者のアクセスと権限を安全かつ一貫して管理できるようになりました。

「GitLabは当社の要件を満たし、価格に対して最高の価値を提供してくれました」とLabourdette氏は述べています。「GitLabオンプレミスの機能セットはGitHubよりも先進的であり、アクティブに貢献するコミュニティとともに、GitLabの開発ペースがより速いことがわかりました。」

開発チームと運用チーム間のコラボレーションも改善されました。GitLabのJenkinsインテグレーションを使用することで、開発者は自分でビルドをトリガーし、GitLab内でコードと同じビューでパイプラインステータスの出力を確認できます。

「私たちが行っているすべての開発は、GitLabでの中央集権的なソースコード管理から始まります。その後、GitLab CIを通じてエフェメラルなJenkinsを使用し、イメージをビルドしてデプロイし、QAを実行してセキュリティスキャンを行うパイプラインを作成する『ドッグフーディング』を行っています。ArtifactoryとBintrayリポジトリを使用したイミュータブルインフラストラクチャと共通の継続的デプロイにより、DockerコンテナイメージをAWSにデプロイできます。私たちの新しい開発は、Kubernetes上のDockerを使用したマイクロサービスに基づいており、GitLabがDevOpsパイプラインのソースとなっています」とLabourdette氏は説明しています。