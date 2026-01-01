GitLab Ultimateがチームにもたらすメリットについてご覧ください
国際的な情報技術企業であるAxwayは、世界中に分散したソフトウェア開発チーム間のコラボレーションを改善する方法を模索していました。
GitLabにより、Axwayは全社でソースコード管理を単一のソリューションに統合し、開発チームと運用チーム間のコラボレーションを促進しています。
GitLabは市場で最も先進的な機能セットを提供していました。
世界初のビジネスルールエンジン「Règle du Jeu（RDJ）」の発明者であるAxwayは、約20年にわたり企業がデータの価値を引き出す支援をしてきました。クラウド対応のデータインテグレーションおよびエンゲージメントプラットフォームであるAxway AMPLIFYは、一貫したカスタマーエクスペリエンスネットワークをオーケストレーションし、急増する顧客の期待に応えるために必要なスピード、パワー、アジリティを組織にもたらします。
データインテグレーションのチェンジエージェントとして、今日の急速に変化するデジタル顧客に対応し、迅速に適応することは、Axwayの研究開発（R&D）エンジニアリングサービスチームにとってミッションクリティカルな課題です。
100か国以上にまたがる11,000社以上の企業にサービスを提供するAxwayのR&Dエンジニアリングサービスチームは、複数の大陸とタイムゾーンに分散しています。チームは9つの異なる拠点で作業し、ソースコード管理（SCM）にはローカルサーバー上のSubversion（SVN）を使用していたため、グローバルに分散したチーム間のコラボレーションが困難となり、DevOpsの導入が妨げられていました。
「当社のレガシーなツールチェーンは複雑で、分断されており、管理とメンテナンスが困難でした」と、DevOpsを含むグローバルR&D運用を担当するグローバルR&Dエンジニアリングサービス責任者のEric Labourdette氏は述べています。「SVNは管理が難しく、スケールしないため、管理上のオーバーヘッドが増大しました。私たちのチーム規模では管理不能になっていました。」
組織がマイクロサービスアーキテクチャへの移行とDevOpsの導入を検討する中で、拠点やプロジェクト間のコラボレーションを促進し、継続的インテグレーションや自動デプロイなどのDevOpsプラクティスをサポートできるSCMソリューションが必要でした。
オンプレミスでホスティング可能なモダンなソリューションとして、GitLabは全社で単一のソースコードインスタンスを提供しました。Gitベースのワークフローを活用することで、Axwayのグローバルなr&Dチームは、ほぼゼロのダウンタイムと最小限の管理オーバーヘッドで、コードを簡単に共有しコラボレーションできるようになりました。SCMプロバイダーの中で最も堅牢なLDAP（Lightweight Directory Access Protocol）サポートを活用し、GitLabによりAxwayは600人のエンタープライズ開発者のアクセスと権限を安全かつ一貫して管理できるようになりました。
「GitLabは当社の要件を満たし、価格に対して最高の価値を提供してくれました」とLabourdette氏は述べています。「GitLabオンプレミスの機能セットはGitHubよりも先進的であり、アクティブに貢献するコミュニティとともに、GitLabの開発ペースがより速いことがわかりました。」
開発チームと運用チーム間のコラボレーションも改善されました。GitLabのJenkinsインテグレーションを使用することで、開発者は自分でビルドをトリガーし、GitLab内でコードと同じビューでパイプラインステータスの出力を確認できます。
「私たちが行っているすべての開発は、GitLabでの中央集権的なソースコード管理から始まります。その後、GitLab CIを通じてエフェメラルなJenkinsを使用し、イメージをビルドしてデプロイし、QAを実行してセキュリティスキャンを行うパイプラインを作成する『ドッグフーディング』を行っています。ArtifactoryとBintrayリポジトリを使用したイミュータブルインフラストラクチャと共通の継続的デプロイにより、DockerコンテナイメージをAWSにデプロイできます。私たちの新しい開発は、Kubernetes上のDockerを使用したマイクロサービスに基づいており、GitLabがDevOpsパイプラインのソースとなっています」とLabourdette氏は説明しています。
現在、開発者が最小限のガイドラインでセルフサービスできるようになり、AxwayのDevOpsチームは一部の製品でリリースサイクルを年1回から2週間に短縮しました。
SCMソリューションの選定にボトムアップアプローチを採用したことで、GitLabの導入は驚くほど迅速かつ自然に進みました。わずか1年で630人のユーザーがオンボーディングされ、3,000件のプロジェクトが移行されました。「誰もがGitLabを求めていました」とLabourdette氏は述べています。「今では、強制することなく、すべての開発者がGitLabを使用しています。」
ケーススタディに記載されている情報や関係者はすべて、発表時点のものです。