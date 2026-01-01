Lelyの開発チームは、 バージョン管理にSubversion（SVN）を使用していました。 Valkhof氏によると、「Gitの方が正しく使いやすい」ため、チームはGitへの移行を検討していたのです。SVNリポジトリは整理されておらず透明性に欠けていたため、データの保存場所をめぐる混乱が生じていました。

開発チームは、レビューが正しく機能するようにスクリプトを手動で作成する必要があり、SVNでマージリクエストを正しく実行するためにも同様の対応が求められていました。また、コードレビューにはReview Boardを使用しており、SVNとの継続的な連携のためにメンテナンスが必要でした。コードレビューのために別のツールを開く必要があったため、適切なレビューを経ずに新しいコードがデプロイされることもありました。開発者が複数のツールを使用していたことで、プロジェクトの状況を把握しにくい状態になっていたのです。ツールの稼働を維持するためのメンテナンスと連携作業に多くの時間が費やされ、スループットの低下を招いていました。

Lelyの開発者は、自社製SVNサーバー、TeamCity、Review Boardsといったレガシーツールに代わるモダンなソリューションを求めていました。理想的には、開発者が迅速に導入できる、統合された自動化済みの単一プラットフォームであることが望まれていたのです。開発チームはイノベーションを継続しながら、ツールチェーンを統合して生産性を高めたいと考えていました。「できるだけ少ないツールで、全員が同じツールを使いたいのです」とValkhof氏は語っています。

これらの古いツールを置き換えることで、Lelyチームはクライアント向けのイノベーションと同様に、社内でもイノベーションを継続できると期待していました。チームが新しいツールに求めた要件は3つです。